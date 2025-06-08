Восточный ветер. Участники клубного ЧМ-2025, как они есть

Во второй части представления клубов-участников клубного чемпионата мира 2025 мы расскажем о клубах, которые представляют сразу две континентальные конфедерации – Азии и Океании.

Примечательно, что в будущих клубных чемпионатах мира может произойти так, что клубы из одной и той же страны будут представлять две разные конфедерации. Но обо всем по порядку.

Аль-Хиляль (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)

Саудовский «Аль-Хиляль», как и африканские клубы, рекордсмен своей страны по количеству чемпионских титулов, которых за свою 67-летнюю историю «боссы» выиграли 21. Также риядцы 11 раз брали Кубок Короля, четырежды выигрывали азиатскую Лигу чемпионов и дважды – Кубок Кубков.

В прошлом сезоне «Аль-Хиляль» смог сделать чемпионский дубль, а по итогам сезона 2024/25 «боссы» заняли второе место в домашнем чемпионате с отставанием в восемь очков от «Аль-Иттихада» из Джидды. При этом «боссы» дважды потеряли очки с аутсайдерами, один из которых в итоге выбыл из Про-лиги – сыграли вничью в гостях у мекканской «Аль-Вехды» и «Дамака» из Хамис Мушаита. В Кубке Короля «Аль-Хиляль» добрался до четвертьфинала, где по пенальти проиграл «Аль-Иттихаду». В этой серии «боссы» забили лишь один удар из четырех.

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Как и в большинстве клубов из Саудовской Аравии, в составе «Аль-Хиляля» немало звездных ветеранов, которые в особых представлениях не нуждаются: марокканский вратарь Яссин Буну, защитники Калиду Кулибали и Жоау Канселу, полузащитники Рубен Невиш и Сергей Милинкович-Савич, форвард Александар Митрович. Немного менее известны, но также оставили свой след в Европе защитник Ренан Лоди и полузащитник Каю Сесар Лима. Кроме того, 4 июня главным тренером «Аль-Хиляля» стал итальянец Симоне Индзаги, который дважды подряд приводил итальянский «Интер» к финалу Лиги чемпионов УЕФА.

Именитых иностранцев дополняют опытные местные игроки, у четверых из которых за плечами два чемпионата мира: центральный защитник Али Аль-Булаихи, левый защитник Ясер Аль-Шахрани, полузащитник Мохамед Канно и вингер Салем Аль-Давсари. Также на чемпионате мира выступал центральный защитник Хасан Аль-Томбакти. Также стоит присмотреться к молодому вингеру Мохаммеду Аль-Кахтани.

Состав «Аль-Хиляля»

Главный тренер: Симоне Индзаги (Италия).

Вратари: 17. Мохамед Аль-Рубаи, 21. Мохамед Аль-Оваис, 37. Яссин Буну (Марокко), 40. Ахмад Абу Расен, 50. Абдулла Аль-Гамди.

Защитники: 3. Калиду Кулибали (Сенегал), 4. Халифа Аль-Давсари, 5. Али Аль-Булаихи, 6. Ренан Лоди (Бразилия), 12. Ясер Аль-Шахрани, 20. Жоау Канселу (Португалия), 24. Мотеб Аль-Харби, 33. Мохаммед Аль-Мухаиш, 34. Абдусалам Барнави, 36. Сауд Харун, 62. Талал Аль-Отаиби, 87. Хассан Аль-Томбакти, 88. Хамад Аль-Ями.

Полузащитники: 7. Халид Аль-Ганнам, 8. Рубен Невиш (Португалия), 15. Мохаммед Аль-Кахтани, 16. Нассер Аль-Давсари, 22. Сергей Милинкович-Савич (Сербия), 27. Каю Сесар Лима (Бразилия), 28. Мохаммед Канно, 29. Салем Аль-Давсари, 39. Абдулазиз Аль-Хадхуд, 43. Саад Аль-Мутаири, 55. Аль Аль-Махдави, 77. Малком Оливейра (Бразилия).

Нападающие: 9. Александар Митрович (Сербия), 11. Маркус Леонарду Алмейда (Бразилия), 37. Турки Аль-Гумайл, 45. Абдулкарим Дариси, 99. Абдулла Аль-Хамдан.

Аль-Айн (Абу-Даби, ОАЭ)

Как и «Аль-Хиляль», «Аль-Айн» – рекордсмен по количеству чемпионских титулов и один из самых титулованных клубов в своей стране. За свою 56-летнюю историю «боссы» (да, у них такое же прозвище, как и у саудовцев) выиграли 14 чемпионатов страны и семь Кубков Президента, а также пять суперкубков и шесть трофеев поменьше. Но на международном уровне «Аль-Айн» не столь титулован: дважды выиграли Лигу чемпионов, еще дважды дошли в ней до финала – вот и все их континентальные успехи.

И в следующем сезоне очередного континентального трофея у «Аль-Айна» точно не будет. По итогам сезона 2024/25 в Про-лиге «боссы» заняли только пятое место и остались за бортом континентальных кубков следующего сезона. При этом «боссы» потеряли очки с аутсайдерами «Аджманом» и «Дибба Аль-Хисн» – дома сыграли вничью, а в гостях и вовсе проиграли. Кроме того, «Аль-Айн» в гостях потерял очки с еще одним аутсайдером «Аль-Батае», с которым сыграли вничью со счетом 3:3. Ненамного лучше «боссы» сыграли и в Кубке Президента – дошли до четвертьфинала, где минимально проиграли «Аль-Джазире» из Абу-Даби.

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На днях, 1 июня, «Аль-Айн» продписал португальского вратаря-ветерана Руя Патрисиу, который стал самвм именитым игроком нынешнего состава «боссов». Португалец будет конкурентом не менее ветеранистого и не менее звездного по местным мерком Халида Эйса, многолетнего вратаря и капитана сборной ОАЭ, который был основным в «Аль-Айне» в сезоне 2024/25. Из других иностранцев стоит отметить еще одного португальца, центрального защитника Фабиу Кардосу, который сыграл около 200 матчей в Примейре-лиге, а в сезоне 2021/22 выиграл ее в составе «Порту». Кардосу был в расширенном списке кандидатов на поездку на ЧМ-2022 в составе сборной Португалии, но в окончательную заявку не вошел.

Также европейский опыт есть у парагвайского вингера Матиаса Сеговия и аргентинских полузащитников Матиаса Паласиоса и Джино Инфантино. 22-летний Сеговия, который принадлежит бразильскому «Ботафогу», в прошлом году сьездил в аренду в бельгийский «Моленбек», за который, однако, сыграл только семь матчей. На счету 23-летнего Паласиоса неплохой сезон 2021/22 в швейцарском «Базеле» и титулы чемпиона Южной Америки U-15 и U-17, а 22-летний Инфантино принадлежит итальянской «Фиорентине», за которую в прошлом сезоне сыграл девять матчей, после чего и отправился в аренду в «Аль-Айн». Также стоит отметить еще двоих южноамеркианцев – парагвайского полузащитника Алехандро Ромеро, одного из основных игроков в своей сборной, с которой дважды играл на Копа Америка, и 21-летнего аргентинского вингера Матео Санабриа, который прошлым летом перебрался в «Аль-Айн», имея за плечами боле 50 матчей в аргентинской Примере.

Из местных игроков в составе «Аль-Айна» стоит выделить троих, которые стабильно играют за сборную ОАЭ. Это 22-летний полузащитник Мохаммед Аббас, 26-летний опорник Яхья Надер и 28-летний центральный защитник Халид Аль-Хашеми. Все они выступали, в том числе на Азиатском Кубке 2023.

Состав «Аль-Айна»

Главный тренер: Владимир Ивич (Сербия)

Вратари: 1. Мохаммед Абу Сенда, 17. Халид Эйса, 28. Руй Патрисиу (Португалия), 35. Хассан Сани (Нигерия), 50. Саиф Аль-Маазми.

Защитники: 3. Куаме Аутонне, 4. Фабиу Кардосу (Португалия), 11. Бандар Аль-Ахаби, 14. Марсел Ратник (Словения), 15. Эрик Менезес (Бразилия), 16. Халид Аль-Хашеми, 23. Халид Аль-Зааби, 24. Фелипе Саломони (Аргентина), 28. Соломон Сосу, 32. Халид Аль-Хассани, 40. Халид Али Аль-Балуши, 44. Манеа Аль-Шамси, 46. Драмане Кумаре, 56. Амаду Ньянь (Сенегал), 66. Мансур Аль-Шамси, 88. Хамид Мохаммед (Гана), Яхья Бен Халек (Марокко).

Полузащитники: 5. Пак Ен У (Южная Корея), 6. Яхья Надер, 7. Матиас Сеговия (Парагвай), 8. Мохаммед Аббас, 10. Алехандро Ромеро (Парагвай), 13. Ахмед Барман, 18. Халид Мохаммед Аль-Балуши, 19. Матео Санабрия (Аргентина), 20. Матиас Паласиос (Аргентина), 27. Секу Гассама (Мали), 29. Джино Инфантино (Аргентина), 36. Юсеф Абду, 70. Абдулкарим Траоре (Мали), 97. Адис Яшич (Босния-Герцеговина).

Нападающие: 9. Коджо Фодо Лаба (Того), 21. Суфьян Рахими (Марокко), 30. Хазем Мохаммад, 60. Йонас Наафо, 72. Мохамед Авадалла, 77. Рилвану Сарки (Нигерия), 90. Эйса Халфан, 99. Есна Лулендо (Конго).

Урава Рэд Даймондз (Сайтама, Япония)

Японская «Урава Рэд Даймондс» из Сайтамы в нынешнем году отмечает свой 75-летний юбилей. В 1950-м году автогигант «Митсубиши» основал этот клуб под именем «Митсубиши Моторс», в апреле 1992 года клуб был переименован в «Митсубиши Урава» и получил прозвище «красные бриллианты», а еще через четыре года получил свое нынешнее название «Урава Рэд Даймондс». За это время они выиграли пять чемпионских титулов (пятый результат в истории чемпионатов Японии) и рекордные для действующих клубов восемь Кубков Императора. На международном уровне «красные» трижды выиграли азиатскую Лигу чемпионов. В последний раз – в 2022 году, обыграв в финале саудовский «Аль-Хиляль» (1:1 в гостях и 1:0 дома).

Сезон 2024 в J-Лиге «Урава Рэд Даймондс» откровенно провалили, заняв лишь 13-е место, но в нынешнем сезоне «красные» после 21 матча с 34 очками делят второе-четвертое место с «Киото Санга» и «Кашива Рейсол», у которых, однако, один и два матча в запасе соответственно. От лидеров, «Кашима Антлерс», «красные» отстают на шесть очков. В Кубке Императора в прошлом году «Урава Рэд Даймондс» не играли из-за дисквалификации за беспорядки, которые устроили болельщики клуба после вылета от «Нагои Грампус» в четвертом круге Кубка Императора 2023. В нынешнем сезоне «Красные» начнут выступления в Кубке императора в 1/8 финала в августе.

Говоря о составе «красных», стоит отметить, что иностранцев в нем всего пять и это максимум, который разрешается заявлять на матчи в Японии. Самый известный из них – вице-капитан команды, норвежский защитник Мариус Хэйбротен. Украинским болельщикам он может быть знаком по матчам в составе «Буде-Глимт» против луганской «Зари» в групповом раунде Лиги конференций 2021/22. В «Урава Рэд Даймондс» норвежец перебрался в январе 2023 года и уже успел сыграть за японскую команду более 100 матчей. Немногим ранее, перед Мариусом Хэйбротеном в японский клуб пришел шведский полузащитник Самюэль Гюстафсон, который в середине 2010-х блеснул в родном «Хекене» и перешел в итальянский «Торино». Но в Серии А он сыграл всего девять матчей и отправился в аренду в клубы Серии В, где в итоге осел на четыре сезона, затем вернулся в «Хекен», откуда в итоге перебрался в Японию. Стоит упомянуть и бразильца Тьягу Сантуса, за плечами которого 70 матчей в португальской Примейре-лиге за «Виторию» из Сетубала и азорскую «Санту Клару».

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Немало игроков «Урава Рэд Даймондс» с европейским опытом и среди местных. Вингер Хироки Абэ, например, четыре сезона провел во второй команде «Барселоне». Однако там японец столкнулся с травмами и больше лечился, чем играл. В итоге в 2023 году перешел в свой нынешний клуб. Полузащитник Генки Харагучи в прошлом году вернулся в клуб после десяти лет в Германии, где он немало поиграл в Бундеслиге за берлинские «Герту» и «Унион», а также за «Ганновер» и «Штутгарт». Еще один вингер Шоя Накаджима в 2019 году пришел в «Порту», но там закрепиться не смог и, после нескольких аренд, транзитом через турецкий «Антальяспор» вернулся домой. В Бельгии безуспешно пытались заиграть вингер Такахиро Секинэ и форвард Хиро Комори. У еще двух вингеров Такуро Канэко и Юскэ Мацуо это получилось получше – они смогли провести по одному приличному сезону в составе «Кортрейка» и «Вестерло», но Канеко в нынешнем январе перешел из бельгийского клуба в «Урава Рэд Даймондс», а «Вестерло» в 2023-м не стал продлевать аренду или выкупать Мацуо. Форварда Рио Нитту австрийский «Санкт-Пельтен» поначалу арендовал у «Саган Тосу», потом выкупил, но прошлым летом японец также вернулся домой, отыграв в Австрии на контракте всего один сезон.

Наконец, нужно отметить вратаря и вице-капитана «Урава Рэд Даймондс» Шюсаку Нишикаву. Опытнейший 38-летний голкипер в 2011-м году со сборной Японии выиграл Кубок Азии, а затем съездил на чемпионат мира 2014 в статусе дублера Эйджи Кавашимы. Несмотря на свой возраст и то, что в сборной давно уже не играет, Ишикава по-прежнему уверенно удерживает статус основного вратаря «красных».

Состав «Уравы Рэд Даймондс»

Главный тренер: Мачей Скожа (Польша)

Вратари: 1. Шюсаку Нишикава, 16. Аюми Ниекава, 31. Шюн Ешида, 36. Харуки Комори, Рюсэй Сато.

Защитники: 3. Данилу Боза (Бразилия), 4. Хирокадзу Ишихара, 5. Мариус Хэйбротен (Норвегия), 26. Такуя Огивара, 28. Кента Немото, 35. Рикито Инуэ, 55. Атсуро Такахаши, 88. Еичи Наганума, Шинтаро Абэ, Джюнэй Тохода.

Полузащитники: 6. Таиши Матсумото, 8. Матеус Савиу (Бразилия), 9. Генки Харагучи, 11. Самюэль Гюстафсон (Швеция), 13. Рема Ватанабэ, 14. Такахиро Секинэ, 21. Томоаки Окубо, 22. Каи Шибато, 24. Юскэ Мацуо, 25. Каито Ясуи, 39. Джюмпэй Хаякава, 77. Такуро Канэко. Масанобу Ешида, Рэнджи Хидано.

Форварды: 7. Хироки Абэ, 10. Шея Накаджима, 12 Тьягу Сантана (Бразилия), 17. Хиро Комори, 18. Тошики Такахаши, 20. Мотоки Накагура, 27. Тошикаджу Теручи, 41. Рио Нитта.

Ульсан ХД (Южная Корея)

Четвертая азиатская команда на командном чемпионате мира 2025 – южнокорейский «Ульсан ХД» из одноименного города в регионе Еннам на юге полуострова. В отличие от трех других представителей Азии, «тигры» – далеко не самая титулованная команда в Южной Корее. За 42 года своей истории они пять раз выиграли К-Лигу, один раз – Кубок Кореи и дважды стали победителями азиатской Лиги чемпионов. Все это – и близко не рекорды в Корее или среди корейских команд.

В сезоне 2024 К-Лиги «Ульсан ХД» стал чемпионом страны, опередив ближайшего преследователя, «Ханвон», на восемь очков. В целом «тигры» прошли сезон ровно, хотя и были неприятные эпизоды, вроде двух ничьих с безнадежным аутсайдером «Инчон Юнайдед» (3:3 дома и 1:1 в гостях). В Кубке Кореи «Ульсан ХД» дошел до финала, где в дополнительное время проиграл «Похан Стилерз». В нынешнем сезоне в чемпионате «тигры» после 19 матчей занимают третье место и отстают от лидера, «Чонбука», на шесть очков, а в Кубке в июле будут играть в четвертьфинале, после того как в 1/8 финала обыграли «Инчон Юнайдед» со счетом 3:0.

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В К-Лиге строгий лимит на иностранцев в команде, которых может быть не больше шести. У «Ульсан ХД» их пятеро. Из них украинские болельщики могут помнить грузинского вингера Гиорги Арабидзе. В 2015-м году он пришел в донецкий «Шахтер», но за три сезона сыграл всего семь матчей и забил один гол. После следующий трех лет в португальском «Насьонале» с Мадейры и аренд Арабидзе вернулся в чемпионат Грузии, откуда в прошлом году переехал в «Ульсан ХД». В Корее у грузина пока тоже получается не очень хорошо – всего два гола в 12 матчах, но тренерский штаб Кима Пан Гона ему явно доверяет.

Местніе футболисты в «Ульсан ХД» – это, в первую очередь, про внушительный опыт на международном уровне. Вингер И Чан Ен сыграл более сотни матчей в английской Премьер-лиге за «Болтон» и «Кристал Пэлас», а также выступил на трех чемпионатах мира, начиная с 2010 года. Столько же чемпионатов мира в биографии центрального защитника Кима Ен Гвана, чья клубная карьера прошла в Азии. Интересно, что Ким Ен Гван играл и в футзал, в котором стал чемпионом Кореи в составе команды университета Чонджу. По два «мундиаля» за плечами у опорного полузащитника Чана У Яна, вратаря Чо Хен У; по одному разу на чемпионате мира выступили центральные защитники Хван Сок Хо и Юн Чен Гю и полузащитник Ким Мин У. А центральный полузащитник И Чин Хен нынешний сезон начинал в польской Экстраклясе, где сыграл 25 матчей за «Пущу» из Неполомице, но зимой вернулся в Корею.

Состав «Ульсана ХД»



Главный тренер: Ким Пан Гон

Вратари: 21. Чо Хен У, 23. Мун Чан Ин, 31. Рю Сын Мин, 37. Мун Хен Хо.

Защитники: 3. Кан Мин У, 4. Со Мен Кван, 13. Кан Сан У, 19. Ким Ен Гван, 24. Юн Чен Гю, 26. Пак Мин Со, 28. И Че Ик, 66. Милош Трояк (Польша), 94. Сим Сан Мин, 96. Чхве Сок Хен.

Полузащитники: 5. Чан У Ен, 6. Дарьян Боянич (Швеция), 7. Ко Сын Бом, 8. И Кю Сон, 10. Ким Мин У, 11. Ом Вон Сан, 14. И Чин Хен, 16. И Хи Ген, 17. Гюстав Людвигсон (Швеция), 22. Ким Мин Хек, 27. И Чан Ен, 30. Юн Че Сек, 36. Матиас Лакава (Венесуэла), 41 Пак Сан Чун, 68. И Че Ук, 70. Чхве Кан Мин, 72. Пак Ин У, 77. Гиорги Арабидзе (Грузия), 97. Эрик Фариас (Бразилия).

Нападающие: 18. Хо Юль, 99. Яго Кариелло (Бразилия).

Окленд Сити (Новая Зеландия)

Единственный представитель Океании на клубном чемпионате мира 2025 – новозеландский «Окленд Сити», однозначно сильнейший клуб страны и региона. «Нэви блюз» – 22-кратные чемпионы Новой Зеландии и четырехкратные чемпионы Северной лиги, а также 13-кратные победители Лиги чемпионов Океании. Парадоксально, но при этом «Окленд Сити» – не сильнейший клуб Новой Зеландии. А все потому, что оба сильнейших новозеландских клуба «Веллингтон Финикс» и «Окленд» играют в австралийской А-Лиге и представляют Азиатскую конфедерацию. Таким образом, в будущем может сложиться парадоксальная ситуация, когда клубы из одной страны, Новой Зеландии, будут представлять разные конфедерации – Азиатскую и Океании.

В нынешнем сезоне у «Окленд Сити» далеко не все безоблачно. В Северной лиге после 13 матчей они занимают второе место и отстают от «Беркенхед Юнайтед» на одно очко. Впрочем, для того, чтобы выйти в чемпионат Национальной лиги, нужно занять одно из первых четырех мест и с этим проблем у «нэви блюз» быть не должно. А в Кубке Четэма, традиционно не самом сильном для «Окленд Сити» турнире, они дошли до третьего раунда, где 14 июня у них должен быть матч против «Ваихеке Юнайтед».

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Каких-то знакомых имен в составе «Окленд Сити», в общем, нет. Есть интересный 32-летний форвард Дилан Мэникэм, гораздо более известный, как футзалист и капитан сборной Новой Зеландии по футзалу, которая в прошлом году впервые в своей истории сыграла на чемпионате мира. Есть четверо игроков с опытом игры за футбольную Новой Зеландии – центральный защитник Адам Митчелл, защитник Нико Боксолл, форварды Майер Бивэн и уроженец ЮАР Райан Де Фрис. Есть в составе «Окленд Сити» и иностранцы, но у большинства из них вся или почти вся карьера прошла в Новой Зеландии. Только китайский вингер Чжоу Тун прибыл в «нэви блюз» в 2023-м году, имея за плечами немаленький опыт выступлений на разных уровнях домашнего чемпионата.

Состав «Окленд Сити»

Главный тренер: Пол Поса

Вратари: 1. Конор Трэйси, 18. Арея Прасад (Фиджи), 24. Нэйтан Гарроу.

Защитники: 3. Адам Митчелл, 4. Кристиан Грэй, 5. Нико Боксолл, 12. Регонт Мурати (Косово), 13. Нэйтан Лобо, 14. Джордан Уэйл, 19. Дилан Конноли (Ирландия), 21. Адам Бэлл, 23. Элфи Роджерс, 25. Майкл Ден Хейер, 31. Райан Эллис.

Полузащитники: 2. Марио Илич, 8. Жерарт Гаррига (Испания), 10. Дилан Мэникам, 15. Джереми Фоо, 20. Мэтт Эллис, 26. Дэвид Йоо, 29. Кентаро Одзаки (Япония), 30. Джексон Мэнюэл, 32. Пэрис Домфе.

Нападающие: 6. Кайлан Голд, 7. Майер Бивэн, 9. Энгус Килколли, 11. Райан Де Фрис, 16. Джозеф Ли, 17. Херсон Лагос (Колумбия), 27. Харис Зиб.

Вместо итогов

Из Азии и Океании на клубный чемпионат мира 2025, как и из Африки, также приедут интересные команды. Все пять, независимо от статуса в своей стране и прошлых достижений, абсолютно достойны играть на таком уровне, наверняка оставят хорошие впечатления от своих выступлений и уж точно способны на сюрпризы.