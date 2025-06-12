Такие разные северяне. Участники клубного ЧМ-2025, как они есть

В третьей части представления неевропейских клубов, которые сыграют в клубном чемпионате мира 2025, мы отправляемся на другую сторону Атлантики. И начнем рассказ о заокеанских командах с Футбольной конфедерации Северной, Центральной Америки и Карибов, которая представлена пятью командами из двух стран – США и Мексики.

Но перед тем, как начать представление команд, стоит отметить два интересных момента, характерных только для этой части света. Первое – по квоте своей конфедерации места на клубном чемпионате мира 2025 получили только четыре команды, а «Интер Майами» из США сыграет по квоте хозяев турнира.

Второй момент – пятый участник, «Лос-Анджелес», изначально не должен был играть на турнире. Эта квота принадлежала мексиканскому «Леону», но в марте «изумрудные» были исключены из-за того, что у них общий владелец с «Пачукой». В начале мая Спортивный арбитражный суд отклонил иски «Леона», «Пачуки» и еще одного претендента на эту квоту, «Алауэленсе» из Коста-Рики, а ФИФА назначила стыковый матч между «Лос-Анджелесом» и «Америкой», который со счетом 2:1 в дополнительное время выиграла американская команда, а один из самых титулованных мексиканских и североамериканских грандов остался за бортом клубного чемпионата мира.

«Сиэттл Саундерз» (США)

На логотипе «Саундерз» мы видим дату – 1974 год, но при этом клуб основан в 2007-м году. Суть в том, что в истории футбола в США было три клуба с таким названием. Один просуществовал с 1974 до 1983 год, второй появился на свет в 1994-м и именно он стал основной для создания нынешнего клуба, который 13 ноября 2007 года стал частью MLS. А 1974 год на эмблеме нынешних «Саундерз» – дань уважения самому первому клубу с таким именем.

Несмотря на то, что «Саундерз» обладают длинной историей, титулами они не избалованы – дважды побеждали в MLS, один раз выигрывали регулярную часть сезона и один раз становились победителями Лиги чемпионов CONCACAF. Да и в нынешнем сезоне клуб из Сиэттла – середняк западной конференции, в которой после 18 матчей занимает шестое место и отстает от лидера, «Ванкувер Уайткэпс», на девять очков, при том, что у канадцев два матча в запасе.

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Традиционно, в американские клубы любят ехать доигрывать стареющие европейские звезды, но «Саундерз» – не тот случай. Из иностранцев стоит отметить словацкого атакующего полузащитника Альберта Русняка и английского левого вингера Райана Кента, чьи карьеры во многом схожи. Русняк – воспитанник молодежной системы «Манчестер Сити», а Кент – «Ливерпуля». Оба добрались до первой команды, но отправились по арендам в клубы низших английских дивизионов. В итоге Русняк оказался в чемпионате Нидерландов, а Кент – в шотландском Премьершипе. Словак в США приехал прямо из «Гронингена» в 2017-м году, а англичанин – нынешней зимой транзитом через турецкий «Ферербахче». Также отметим гаянского вингера Осази Де Росарио, который в сентябре 2021 года присоединился к львовскому «Руху». Но в Украине Де Росарио успел сыграть всего два матча и уехал за пару дней до начала войны.

Что до местных игроков, то в составе «Саундерз» играют трое участников чемпионата мира 2022 в составе сборной США – полузащитник Кристиан Рольдан, форвард Хесус Ферейра и вингер Джордан Моррис. Долгое время игроком основной обоймы сборной также был вингер Пол Арриола, который дважды выиграл Золотой кубок CONCACAF и был одним из ключевых игроков команды в отборе на ЧМ-2022, но в Катар при этом не поехал.

Состав «Сиэттл Саундерз»

Главный тренер: Брайан Шметцер.

Вратари: 24. Штефан Фрай (Швейцария), 26. Эндрю Томас, 29. Джейкоб Кастро.

Защитники: 3. Трэвиан Соуза, 4. Лео Берни, 5. Нуу Толо (Камерун), 15. Джон Белл (Ямайка), 16. Алекс Рольдан (Сальвадор), 20. Ким Ки Хи (Южная Корея), 25. Джейсон Рэйген, 28. Еимар Гомес Андраде (Колумбия), 33. Коди Бэйкер, 39. Стюарт Хоукинс, 85. Калани Косса-Риензи.

Полузащитники: 8. Жоау Паулу Миор (Бразилия), 7. Кристиан Рольдан, 10. Педро де ла Вега (Аргентина), 11. Альберт Русняк (Словакия), 14. Пол Ротрок, 18. Обед Варгас (Мексика), 21. Рид Бэйкер-Уайтинг, 75. Дэнни Лейва, 77. Райан Кент (Англия), 93. Жоржи Минунгу (Кот-д'Ивуар).

Нападающие: 9. Хесус Феррейра, 13. Джордан Моррис, 17. Пол Арриола, 19. Дэнни Мусовски, 95. Осази Де Росарио (Гвиана).

«Лос-Анджелес» (США)

В отличие от «Сиэттл Саундерз», «Лос-Анджелес» – клуб молодой. Появился на свет он только в конце октября 2014 года, когда MLS после прекращения существования «Чивас ЮСА» предоставила возможность Лос-Анджелесу заявить новую команду. В 2019-м году «черно-золотые» впервые в своей истории выиграли регулярную часть сезона, а в 2022-м сделал дубль – выиграли регулярную часть и стали чемпионами сезона. Международных трофеев на счету «Лос-Анджелеса» пока нет.

В нынешнем сезоне калифорнийцы после 16 матчей занимают пятое место в западной конференции и отстают на девять очков от лидеров, «Ванкувер Уайткэпс». Но в сводной таблице MLS 2025 «черно-золотые» – глубокий середняк, который занимает 16-е место.

Главные звезды «Лос-Анджелеса» в представлении не нуждаются – это ветераны и легенды французского футбола вратарь Юго Льорис и форвард Оливье Жиру, а также турецкий вингер Дженгиз Юндер, который в начале года пришел из «Фенербахче» на правах аренды. Не нуждается в представлениях и украинский защитник Артем Смоляков, который пришел в феврале из житомирского «Полесья». В составе «Лос-Анджелеса» украинец успел сыграть восемь матчей, в которых забил один гол. Еще один «украинский след» калифорнийцев – бразильский центральный защитник Марлон Сантус. В 2021 году он присоединился к донецкому «Шахтеру», в составе которого сыграл всего 12 матчей за один сезон, а потом отправился в аренды – сначала в итальянскую «Монцу», а затем в бразильский «Флуминенсе». В «Лос-Анджелес» бразилец пришел в сентябре прошлого года и сыграл уже 16 матчей, в которых забил один гол.

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Стоит упомянуть также правого защитника Сержи Паленсию и вингера Яо Йебоа. Каталонец – воспитанник «Барселоны», а ганец – «Манчестер Сити». Оба в своих родных клубах в первой команде сыграть не смогли и отправились в чемпионат Франции. Паленсия перебрался за океан оттуда в 2023-м году, а Йебоа успел поиграть в Нидерландах, Испании и Польше, а в США оказался в 2022-м году.

Полузащитник Тимоти Тиллмэн родился и вырос в Германии, воспитывался в молодежной системе «Баварии», сыграл два матча в Бундеслиге за «Нюрнберг», а с 2023 года играет за «Лос-Анджелес». В итоге Тиллмэн также принял решение выступать за сборную США, в составе которой сыграл один матч. А защитник Эрон Лонг в свое время был игроком основной обоймы сборной США, в составе которой сыграл на чемпонате мира 2022.

Состав «Лос-Анджелеса»

Главный тренер: Стив Черундоло.

Вратари: 1. Юго Льорис (Франция), 12. Томас Хэйсал (Канада), 18. Давид Очоа (Мексика).

Защитники: 4. Эдди Сегура (Колумбия), 5. Марлон Сантус (Бразилия), 14. Сержи Паленсия (Испания), 15. Лоренцо Деллавалле (Италия), 24. Райан Холлингсхэд, 25. Максим Шано (Люксембург), 29. Артем Смоляков (Украина), 33. Эрон Лонг, 45. Кенни Нилсен, 91. Нкоси Тафари.

Полузащитники: 6. Игор Жезус (Бразилия), 8. Марко Дельгадо, 11. Тимоти Тиллмэн, 20. Яо Йебоа (Гана), 21. Райан Рапосо (Канада), 23. Фрэнки Амайя, 43. Адам Салдана, 56. Джуд Тэрри, 80. Один Холм (Норвегия).

Нападающие: 9. Оливье Жиру (Франция), 17. Джереми Эбобиссе, 22. Дженгиз Юндер (Турция), 27. Натан Ордас (Сальвадор), 30. Давид Мартинес (Венесуэла), 77. Адриан Вибово (Индонезия), 99. Дени Буанга (Габон).

«Интер Майами» (США)

Самый молодой, наименее титулованный и при этом самый звездный из трех американских клубов на клубном чемпионате мира 2025, который попал на него по квоте от страны хозяйки. Создан «Интер Маями» в январе 2018 года, а первый матч в MLS сыграл в марте 2020 года. В прошлом году «цапли» выиграли первый в своей истории крупный титул – регулярный сезон в MLS.

В нынешнем сезоне «Интер Маями» после 16-матчей занимает третье место в восточной конференции и отстает от лидера, «Филадельфия Юнион», на пять очков при одном матче в запасе. А в сводной таблице регулярной части «цапли» находятся на шестой позиции, наивысшей среди трех американских участников клубного чемпионата мира 2025.

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В составе «Интер Маями» играет немало звездных игроков, имена которых известны всем и в представлении не нуждаются: Сержио Бускетс, Луис Суарес, Лионель Месси, Жорди Альва. Сюда же добавим аргентинского вратаря-ветерана Оскара Устари, который в составе национальной сборной ездил на чемпионат мира 2006 в качестве дублера Роберто Аббондансиери. Вообще в составе «цапель» очень много аргентинцев. Среди них опытный вингер Тадео Айенде, который сыграл около сотни матчей в домашней Примере, перешел в Сельту, из которой был арендован в «Интер Маями». Также в «Интер Маями» играет перспективная аргентинская молодежь – центральный защитник Томас Авилес, полузащитник Бальтасар Родригес, опорный полузащитник Федерико Редондо (сын бывшего опорника испанского «Реала Мадрид» Фернандо Редондо), а также немного старшие защитники Гонсало Лухан и Марсело Веигандт.

При этом американских игроков в составе «Интер Маями» всего шестеро. Из них наиболее известны вратарь Вильям Ярбро и полузащитник Бенджамин Кремаски, у которых есть опыт игры за национальную сборную.

Состав «Интера Маями»

Главный тренер: Хавьер Маскерано (Аргентина)

Вратари: 1. Дрейк Каллендер, 19. Оскар Устари (Аргентина), 25. Вильям Ярбро, 34. Рокко Риос Ново (Аргентина).

Защитники: 2. Гонсало Лухан (Аргентина), 6. Томас Авилес (Аргентина), 14. Давид Мартинес (Парагвай), 15. Райан Сэйлор, 17. Йен Фрэй (Ямайка), 18. Жорди Альва (Испания), 26. Тайлер Холл, 32. Ноа Аллен (Греция), 37. Максимилиано Фалькон (Уругвай), 57. Марсело Веигандт (Аргентина), 62. Исраэль Боутрайт (Доминикана).

Полузащитники: 5. Сержио Бускетс (Испания), 8. Теласко Сеговия (Венесуэла), 11. Балтасар Родригес (Аргентина), 21. Тадео Айенде (Аргентина), 30. Бенджамин Кремаски, 41. Давид Руис (Гондурас), 42. Янник Брайт (Италия), 55. Федерико Редондо (Аргентина), 81. Сантьяго Моралес.

Нападающие: 7. Фабрис Пико (Гаити), 9. Луис Суарес (Уругвай), 10. Лионель Месси (Аргентина), 22. Леу Афонсу (Бразилия), 29. Аллен Обандо (Эквадор).

«Монтеррей» (Мексика)

В отличие от американских клубов, мексиканские – намного старше и титулованнее. «Монтеррей» за 79 лет своей истории пять раз выиграл чемпионат страны, трижды взял национальный кубок и пять раз выиграл Кубок чемпионов CONCACAF. Также «полосатые» – один из четырех клубов, который в начале 90-х выиграл Кубок Кубков CONCACAF. Этот турнир был одной из попыток создать второй по силе континентальный трофей в Северной и Центральной америке.

Сезон 24/25 в Лиге МХ «Монтеррей» начал с пятого места в регулярной части апертуры и добрался до финала плей-офф, где по сумме двух матчей минимально проиграл столичной «Америке». В клаусуле «полосатые» заняли седьмое место в регулярной части, а в четвертьфинале плей-офф по сумме двух матчей уступили «Толуке». А в Кубке чемпионов «Монтеррей» дошел до 1/8 финала, где по голам на выезде проиграл канадскому «Ванкувер Уайткэпс», будущему финалисту турнира.

Самый известный игрок «Монтеррея» – испанский защитник Серхио Рамос, который не нуждается в представлениях. К «полосатым» он присоединился в начале февраля, сразу стал капитаном команды и уже успел заработать красную карточку – 17 марта в матче против «Пумас» испанец пнул форварда Гильермо Мартинеса после того, как не смог отобрать у него мяч. Помимо Рамоса, в «Монтеррее» играют еще двое испанцев – бывший его партнер по «Севилье» Оливер Торрес и бывший полузащитник «Реала Мадрид» Серхио Канналес. Торрес пришел в мексиканский клуб в прошлом году, а Каналес – за год до того. Вместе с Торресом в прошлом году из «Севильи» также пришел аргентинский вингер Лукас Окампос.

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Еще один аргентинец, опорный полузащитник Хорхе Родригес, который также присоединился к «полосатым» год назад, отыграл более 200 матчей в аргентинской Примере в составе «Банфилда» и «Эстудиантеса» из Ла-Платы, а колумбийский правый защитник Стефан Медина – ветеран своей национальной сборной, с которой выступил на трех Копа Америка.

Касаемо местных игроков нужно сказать, что «Монтеррей» всегда делегировал немало футболистов в национальную сборную. Самый известный из них в нынешнем составе «полосатых» – центральный защитник Эктор Чавес, который сыграл на четырех чемпионатах мира и более десяти лет провел в Европе, где выступал в нидерландском Эредивизи, испанской Примере и итальянской Серии А. По одному чемпионату мира за плечами у вингера Хесуса Короны, центрального защитника Карлоса Сальседо и левого защитника Херардо Артеаги. Все они в разные годы также выигрывали Золотой кубок CONCACAF – Корона в 2015-м, Сальседо – в 2019-м, а Артеага – в 2023-м. Также в составе сборной Мексики, которая выиграла Золотой кубок-2023 был центральный защитник Виктор Гусман, а еще один защитник Эрик Агирре вызывается и играет за сборную регулярно уже более пяти лет,нона крупных турнирах еще не был.

Наконец, стоит отметить главного тренера «полосатых». Каталонец Доменек Торрент, который пришел в Монтеррей в мае, с 2007 до 2018 года был ассистентом Жузепа Гвардиолы во второй и первой командах «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Сити». После этого он работал главным тренером в США, Бразилии, Турции и мексиканском «Сан-Луисе». Однако достижений и трофеев, как тренер, 62-летний специалист пока не имеет.

Состав «Монтеррея»

Главный тренер: Доменек Торрент (Испания)

Вратари: 1. Эстебан Андрада (Аргентина), 22. Луис Карденас, 24. Сесар Рамос.

Защитники: 2. Рикардо Чавес, 3. Херардо Артеага, 4. Виктор Гусман, 13. Карлос Салседо, 14. Эрик Агирре, 15. Эктор Морено, 21. Луис Рейес, 32. Антонио Леоне, 33. Стефан Медина (Колумбия), 34. Сесар Бустос, 93. Серхио Рамос (Испания).

Полузащитники: 5. Фидель Амбрис, 8. Оливер Торрес (Испания), 10. Серхио Каналес (Испания), 17. Хесус Корона, 25. Нельсон Деосса (Колумбия), 29. Лукас Окампос (Аргентина), 30. Хорхе Родригес (Аргентина), 35. Педро Рамирес, 204. Икер Фимбрес.

Нападающие: 7. Херман Бертераме, 11. Хосе Альфонсо Альварадо, 31. Роберто де ла Роса.

«Пачука» (Мексика)

«Пачука» – один из старейших клубов Мексики, который существует уже более 130 лет. За это время «суслики» семь раз становились чемпионами страны, шесть раз выиграли Лигу чемпионов CONCACAF и стали одним из немногих мексиканских клубов, которые выигрывали Копа Судамерикана, второй по величине континентальный трофей в Южной Америке.

Сезон 2024-25 в Лиге МХ «Пачука» начала неожиданно низким 16-м местом в Апертуре и не попала в ее финальную часть. Клаусулу «суслики» провели лучше, заняли в ней восьмое место, а в четвертьфинале проиграли «Америке» – 0:2 в гостях после 0:0 дома.

Иностранцев в «Пачуке» больше, чем в «Монтеррее». Есть среди них и известные имена. Например, бразильский левый вингер Кенеди Насименту, который в 2015-м году перешел из «Флуминенсе» в «Челси», но там сыграл всего 16 матчей с одним голом, а потом, как часто бывает у игроков «синих», отправился по арендам, по которым ходил до 2022 года, когда перешел в испанский «Вальядолид». Оттуда в мае нынешнего года Кенеди на правах аренды перешел в «Пачуку». В общей сложности на его счету 55 матчей в английской Премьер-лиге и 59 – в Ла Лиге. Также почти 200 матчей в Ла Лиге сыграл аргентинский защитник Густаво Кабрал, который в июне 2019 года перешел в «Пачуку» из «Сельты». Немалый опыт в АПЛ есть и у венесуэльского форварда Саломона Рондона, который сыграл в общей сложности почти 170 матчей за «Вест Бромвич», «Ньюкасл» и «Эвертон», а аргентинский атакующий полузащитник Августин Палавесино сыграл более сотни матчей за «Ривер Плейт».

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Также в этом году к «Пачуке» присоединился 21-летний уругвайский полузащитник Сантьяго Хоменченко, у которого есть украинские корни. Хоменченко был одним из лидеров сборной Уругвая U20, которая выиграла чемпионат мира 2023. В прошлом году он сыграл 21 матч за испанские «Овьедо» и «Мирандес», в которых был в аренде из «Пеньяроля», а также впервые получил вызов во взрослую сборную Уругвая, но за нее еще не играл.

Среди местных футболистов в «Пачуке» меньше игроков национальной сборной, чем в «Монтеррее», но они есть. Правый защитник Луис Родригес сыграл на трех Золотых кубках CONCACAF и в 2019-м выиграл этот турнир, а 22-летний вингер Брайан Гонсалес в прошлом году съездил со сборной на Копа Америка. Вообще в составе «сусликов» немало молодых и перспективных игроков, которые достойны внимания – полузащитники Алан Баутиста и Элиас Монтиэль, защитники Хорхе Берланга и Хосе Кастильо, а также атакующий полузащитник Исраэль Луна.

Состав «Пачуки»

Главный тренер: Хайме Лосано.

Вратари: 13. Карлос Родас, 25. Карлос Морено, 31. Хосе Эулогио, 181. Давид Шрем.

Защитники: 2. Серхио Баррето (Аргентина), 3. Алонсо Асевес, 4. Эдуардо Бауэрманн (Бразилия), 6. Федерико Перейра (Уругвай), 21. Хосе Кастильо, 22. Густаво Кабрал (Аргентина), 24. Луис Родригес, 32. Карлос Санчес, 33. Андрес Миколта (Эквадор), 35. Хорхе Берланга, 183. Маурисио Кабаньяс, 185. Ари Контрерас.

Полузащитники: 5. Педро Педраса, 6. Сантьяго Хоменченко (Уругвай), 7. Эмилио Родригес, 8. Брайан Гонсадес, 14. Артуро Гонсалес, 15. Исраэль Луна, 18. Агустин Палавесино (Аргентина), 19. Эдуардо Лопес, 26. Алан Баутиста, 27. Оуэн Гонсалес, 28. Элиас Монтиэль, 29. Кенеди Насименту (Бразилия), 110. Хесус Бригидо, 186. Хосе Пабло Сальдивар, 191. Серхио де лос Риос, 197. Серхио Эрнандес, 240. Хуан Сигала.

Нападающие: 9. Ильян Эрнандес, 10. Джон Кеннеди Соуза (Бразилия), 11. Уссама Идрисси (Марокко), 23. Саломон Рондон (Венесуэла), 187. Алекси Домингес, 190. Хаэль Алварес, 197. Серхио Эрнандес, 199. Луис Пуэнте.

Вместо итогов

Конечно, хотелось бы увидеть на клубном чемпионате мира 2025 «Америку» – все-таки мексиканский и региональный гранд, самая титулованная команда страны. Но ФИФА приняла другое решение и «орлы» наверняка выступят на следующем турнире. А в этот раз и без них от Северной, Центральной Америки и Карибов сыграют интересные и достойные команды, которые могут навязать борьбу, преподнести сюрприз и наверняка оставят хорошие воспоминания.