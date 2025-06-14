ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выбрала, где будет играть матчи Лиги конференций

«Александрия» официально объявила, что будет играть матчи Лиги конференций 2025/26 в польском городе Катовице.

Домашней ареной для еврокубковых матчей «горожан» выступит стадион «ГКС Катовице».

Арена, открытая в 2025 году, вмещает 15 000 зрителей и соответствует всем стандартам УЕФА.

Сезон УПЛ 2024/25 «Александрия» под руководством Руслана Ротаня завершила на историческом 2-м месте в турнирной таблице, набрав 67 очков в 30 матчах чемпионата Украины, что и дало право на участие в Лиге конференций в следующей кампании.

Ранее стало известно, кто станет новым главным тренером «Александрии».