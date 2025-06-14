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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выбрала, где будет играть матчи Лиги конференций
Лига конференций
14 июня 2025, 18:53 |
829
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выбрала, где будет играть матчи Лиги конференций

Горожане остановили свой выбор на польском городе Катовице

14 июня 2025, 18:53 |
829
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выбрала, где будет играть матчи Лиги конференций
ФК Александрия

«Александрия» официально объявила, что будет играть матчи Лиги конференций 2025/26 в польском городе Катовице.

Домашней ареной для еврокубковых матчей «горожан» выступит стадион «ГКС Катовице».

Арена, открытая в 2025 году, вмещает 15 000 зрителей и соответствует всем стандартам УЕФА.

Сезон УПЛ 2024/25 «Александрия» под руководством Руслана Ротаня завершила на историческом 2-м месте в турнирной таблице, набрав 67 очков в 30 матчах чемпионата Украины, что и дало право на участие в Лиге конференций в следующей кампании.

Ранее стало известно, кто станет новым главным тренером «Александрии».

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Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стадионы Катовице Лига конференций
Дмитрий Вус Источник: ФК Александрия
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