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Франция
14 июня 2025, 13:20 |
1682
10

Огромная сумма. ПСЖ близок к подписанию Забарного

Трансфер может выйти дороже 60 миллионов евро

14 июня 2025, 13:20 |
1682
10
Огромная сумма. ПСЖ близок к подписанию Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский «Пари Сен-Жермен» серьезно интересуется украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает известный журналист Маттео Моретто.

По информации источника, парижане уже очень близки к оформлению соглашения о переходе 22-летнего футболиста.

Отмечается, что сумма трансфера может составить более 60 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Борнмут» снизил ценник на Илью Забарного.

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Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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Комментарии 10
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Шлюхтар чемпион лишнехромосомных
ОРДЛОвцы приезжают на ЛГБТ прайды в Киев, которые проходят раз в год. У самих то ЛГБТ прайд с кадыровцами круглый год Всех полюбили. Тимофеюка, Макса, Отсосити, Гнуса и прочую ЛГБТ ордловскую шепупонь А от перехода динамовца в один из лучших клубов мира у них аж скулы сводит. У самих то допингист Мурчик и Сундуков, которого уже за 20 лямов никто брать не хочет. А ну и Матвиенко, который через пару лет в 1 лигу Турции за 3 ляма перейдет
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+2
Severian742
Походу для Забарного наявність рашиста в ПСЖ це не проблема.  
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+2
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Обсервер Влад
А як же кацап в складі ПСЖ? Забарного нічого турбує?
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Pecheneg2010
Тот же Забавный: я не перейду в команду, где играет россиянин.
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0
Прайд2025Киев-Радуга
Прайд Шубная-Радуга Киев 2025, хочет объявить благодарность нашим ярым лгбтшникам за активное участие! Серж очка с Яготыня, Фанигею, Павлику и Пумочки-мандривнице-аеропетуху, спасибо вам, что после первого прайда и когда вас побили сильно, сегодня вы нашли мужность лгбтшную и приехали снова на фестиваль своих🏳️‍🌈🏳️‍⚧️. За это вам вручат радужные грамоты и очень полезные подарки для вас, страпоны, смазку и презервативы со вкусом клубники.
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