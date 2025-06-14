Огромная сумма. ПСЖ близок к подписанию Забарного

Французский «Пари Сен-Жермен» серьезно интересуется украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает известный журналист Маттео Моретто.

По информации источника, парижане уже очень близки к оформлению соглашения о переходе 22-летнего футболиста.

Отмечается, что сумма трансфера может составить более 60 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Борнмут» снизил ценник на Илью Забарного.