Огромная сумма. ПСЖ близок к подписанию Забарного
Трансфер может выйти дороже 60 миллионов евро
Французский «Пари Сен-Жермен» серьезно интересуется украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает известный журналист Маттео Моретто.
По информации источника, парижане уже очень близки к оформлению соглашения о переходе 22-летнего футболиста.
Отмечается, что сумма трансфера может составить более 60 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Борнмут» снизил ценник на Илью Забарного.
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