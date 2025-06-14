Уже известна сумма трансфера. Зинченко все ближе к переходу в Милан

Итальянский «Милан» продолжает работать над трансфером украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «россонери» планируют воспользоваться ситуацией с контрактом 28-летнего игрока с «канонирами», чтобы договориться о его подписании за приемлемую сумму. В «Милане» уверены, что смогут оформить трансфер украинского защитника менее чем за 15 млн евро.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за «Арсенал» 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Сообщалось, что Зинченко определился с клубом, где хочет продолжить карьеру.