Уже известна сумма трансфера. Зинченко все ближе к переходу в Милан
Итальянский гранд заинтересован в подписании украинца
Итальянский «Милан» продолжает работать над трансфером украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко, сообщает Gazzetta dello Sport.
По информации источника, «россонери» планируют воспользоваться ситуацией с контрактом 28-летнего игрока с «канонирами», чтобы договориться о его подписании за приемлемую сумму. В «Милане» уверены, что смогут оформить трансфер украинского защитника менее чем за 15 млн евро.
В текущем сезоне Зинченко сыграл за «Арсенал» 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года.
Сообщалось, что Зинченко определился с клубом, где хочет продолжить карьеру.
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