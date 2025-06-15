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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с основным полузащитником
Украина. Премьер лига
15 июня 2025, 04:00 |
42
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с основным полузащитником

Руслан Черненко будет выступать за «пивоваров» еще один сезон

15 июня 2025, 04:00 |
42
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с основным полузащитником
ФК Оболонь. Руслан Черненко

32-летний полузащитник «Оболони» Руслан Черненко продлил контракт с клубом до конца следующего сезона.

Об этом сообщает официальный сайт «пивоваров».

В прошлом сезоне Черненко провел за «Оболонь» 29 матчей во всех турнирах и отличился одним забитым мячом.

За столичный клуб полузащитник выступает с 2022 года. Всего Руслан Черненко сыграл за команду 80 матчей и забил 8 мячей.

Черненко – воспитанник киевской школы футбола. Из молодежных составов играл в структуре киевского «Арсенала».

Также играл за черниговскую «Десну» и волочисский «Агробизнес». В карьере Черненко был и зарубежный опыт – выступал за болгарские «Марек» Дупница и «Спартак» Варна.

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Оболонь Киев Руслан Черненко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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