ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с основным полузащитником

32-летний полузащитник «Оболони» Руслан Черненко продлил контракт с клубом до конца следующего сезона.

Об этом сообщает официальный сайт «пивоваров».

В прошлом сезоне Черненко провел за «Оболонь» 29 матчей во всех турнирах и отличился одним забитым мячом.

За столичный клуб полузащитник выступает с 2022 года. Всего Руслан Черненко сыграл за команду 80 матчей и забил 8 мячей.

Черненко – воспитанник киевской школы футбола. Из молодежных составов играл в структуре киевского «Арсенала».

Также играл за черниговскую «Десну» и волочисский «Агробизнес». В карьере Черненко был и зарубежный опыт – выступал за болгарские «Марек» Дупница и «Спартак» Варна.