Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Самый молодой в УПЛ. Стало известно, кто станет новым тренером Александрии
Украина. Премьер лига
14 июня 2025, 18:45 | Обновлено 14 июня 2025, 19:49
2052
1

Самый молодой в УПЛ. Стало известно, кто станет новым тренером Александрии

Горожан возглавит Кирилл Нестеренко

14 июня 2025, 18:45 | Обновлено 14 июня 2025, 19:49
2052
1
Самый молодой в УПЛ. Стало известно, кто станет новым тренером Александрии
Кирилл Нестеренко

Новым главным тренером «Александрии» станет украинский футбольный специалист Кирилл Нестеренко, сообщает Telegram-канал журналиста Эндрю Тодоса Zorya Londonsk.

Ранее Кирилл Нестеренко работал ассистентом болгарского тренера Николая Костова в таких клубах как «Сталь» Каменское, «Шахтер» Караганда, «Каспий» и «Левски» (до мая 2024 года).

Также украинским болельщикам Кирилл может быть известен как ТВ-эксперт.

Стоит отметить, что Нестеренко всего 33 года, что делает его самым молодым среди главных тренеров клубов УПЛ.

Сезон УПЛ 2024/25 «Александрия» под руководством Руслана Ротаня завершила на историческом 2-м месте в турнирной таблице, набрав 67 очков в 30 матчах чемпионата Украины.

Ранее Владимир Езерский объяснил, почему отказался возглавлять «Александрию».

По теме:
Известный эксперт: «Туран, кто ты, воин? Он не знает украинский футбол»
Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ
Легенда Барселоны Хави может возобновить карьеру тренера в известном клубе
Кирилл Нестеренко Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Эндрю Тодос назначение тренера
Дмитрий Вус Источник: Zorya Londonsk
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран решил наказать лидера Шахтера за его дерзкий поступок
Футбол | 14 июня 2025, 04:45 3
Туран решил наказать лидера Шахтера за его дерзкий поступок
Туран решил наказать лидера Шахтера за его дерзкий поступок

Арда вспомнил поступок капитана Николая Матвиенко

Мирон МАРКЕВИЧ: «Почему он не играет в Шахтере? Это замена Судакова»
Футбол | 14 июня 2025, 19:16 13
Мирон МАРКЕВИЧ: «Почему он не играет в Шахтере? Это замена Судакова»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Почему он не играет в Шахтере? Это замена Судакова»

Мирон Богданович похвалил Очеретько

Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
Волейбол | 14.06.2025, 11:00
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
ВИДЕО. Сборная Украины U-21 провела тренировку перед матчем с Финляндией
Футбол | 14.06.2025, 19:46
ВИДЕО. Сборная Украины U-21 провела тренировку перед матчем с Финляндией
ВИДЕО. Сборная Украины U-21 провела тренировку перед матчем с Финляндией
Клуб Второй лиги Украины решил приостановить свои выступления в футболе
Футбол | 13.06.2025, 20:26
Клуб Второй лиги Украины решил приостановить свои выступления в футболе
Клуб Второй лиги Украины решил приостановить свои выступления в футболе
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ZANREGENT
Вообще не знаю кто это
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Звезда бокса: «Этот украинец напоминает Пакьяо. Его будут помнить всегда»
Звезда бокса: «Этот украинец напоминает Пакьяо. Его будут помнить всегда»
13.06.2025, 04:24
Бокс
Стал известен состав Первой лиги чемпионата Украины в сезоне 2025/26
Стал известен состав Первой лиги чемпионата Украины в сезоне 2025/26
12.06.2025, 18:30 3
Футбол
Джордж КАМБОСОС: «Как ты посмел такое сказать о Ломаченко?»
Джордж КАМБОСОС: «Как ты посмел такое сказать о Ломаченко?»
14.06.2025, 01:55 10
Бокс
Тренер сборной Украины U-21 назвал причины поражения в первом матче Евро
Тренер сборной Украины U-21 назвал причины поражения в первом матче Евро
13.06.2025, 05:00 4
Футбол
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
13.06.2025, 06:23 8
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Я был удивлен этим игроком Реала на тренировке»
Хаби АЛОНСО: «Я был удивлен этим игроком Реала на тренировке»
13.06.2025, 01:56 1
Футбол
У Ильи затуманилось в голове. В Англии отреагировали на трансфер Забарного
У Ильи затуманилось в голове. В Англии отреагировали на трансфер Забарного
12.06.2025, 23:22 7
Футбол
Карл ФРОЧ: «Забудь об этом, Дюбуа тебя к черту уничтожит. Ты боишься»
Карл ФРОЧ: «Забудь об этом, Дюбуа тебя к черту уничтожит. Ты боишься»
14.06.2025, 09:21 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем