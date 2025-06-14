Самый молодой в УПЛ. Стало известно, кто станет новым тренером Александрии

Новым главным тренером «Александрии» станет украинский футбольный специалист Кирилл Нестеренко, сообщает Telegram-канал журналиста Эндрю Тодоса Zorya Londonsk.

Ранее Кирилл Нестеренко работал ассистентом болгарского тренера Николая Костова в таких клубах как «Сталь» Каменское, «Шахтер» Караганда, «Каспий» и «Левски» (до мая 2024 года).

Также украинским болельщикам Кирилл может быть известен как ТВ-эксперт.

Стоит отметить, что Нестеренко всего 33 года, что делает его самым молодым среди главных тренеров клубов УПЛ.

Сезон УПЛ 2024/25 «Александрия» под руководством Руслана Ротаня завершила на историческом 2-м месте в турнирной таблице, набрав 67 очков в 30 матчах чемпионата Украины.

Ранее Владимир Езерский объяснил, почему отказался возглавлять «Александрию».