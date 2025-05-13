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Другие новости
13 мая 2025, 08:30 | Обновлено 13 мая 2025, 08:34
257
0

Скандальные отставки Полесья, Анчелотти в Бразилии, Довбик не помог Роме

Главные новости за 12 мая на Sport.ua

13 мая 2025, 08:30 | Обновлено 13 мая 2025, 08:34
257
0
Скандальные отставки Полесья, Анчелотти в Бразилии, Довбик не помог Роме
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 12 мая.

1. Рим не выстоял. Рома с Довбиком проиграла важнейший матч Серии А
Римляне проиграли «Аталанте» 1:2

2А. Кто там сомневался? Свитолина разбила Коллинз на пути в четвертьфинал Рима
Элина в двух сетах достаточно уверенно разобралась с Даниэль в четвертом раунде тысячника

2В. Костюк в борьбе уступила Соболенко и покинула престижный турнир в Риме
Марта снова показала достойный теннис против первой ракетки мира

3А. Поворотный момент. Ингулец одолел Левый Берег в битве за выживание
Команда Кобина вышла из зоны вылета перед заключительными двумя турами УПЛ

4А. ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб УПЛ уволил тренера после ничьей с Динамо
«Полесье» прекратило сотрудничество с Имадом Ашуром

4В. ОФИЦИАЛЬНО. Следом за Ашуром. Полесье устроило чистку в менеджменте
Иван Трубочкин и Анатолий Волков отстранены от работы в клубе

4С. Буткевич уволил Ашура из-за его условия. Что произошло?
«Полесье» осталось без главного тренера

5. ОФИЦИАЛЬНО. Новый этап. Анчелотти возглавил сборную Бразилии
Итальянец присоединится к команде по завершению сезона

6. Мане забил 4 гола. Аль-Наср без Роналду отгрузил соперникам 9 мячей
Аль-Хиляль также разгромно выиграл, отправив в сетку 4 мяча

7. Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша
В опасной зоне находятся: Ворскла, Левый Берег, Ингулец, Черноморец

8. Ничьи Динамо и Шахтера, поражение Александрии, шухер в Полесье
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9В. Оклахома сравнивает серию с Денвером, Индиана разгромила Кливленд
В противостоянии Йокича и Гилджеса-Александера интрига

10А. Сергей РАДЧЕНКО: Лаки-панч. Пропустил удар и не смог прийти в себя
Украинский боксер рассказал Sport.ua, почему сокрушительно проиграл в чемпионском бою

10В. «Судья не мог не увидеть» Экс-арбитр ФИФА – о 28-м туре УПЛ
Мирослав Ступар оценил резонансные моменты прошедшего тура в УПЛ

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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