Скандальные отставки Полесья, Анчелотти в Бразилии, Довбик не помог Роме

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 12 мая.

1. Рим не выстоял. Рома с Довбиком проиграла важнейший матч Серии А

Римляне проиграли «Аталанте» 1:2

2А. Кто там сомневался? Свитолина разбила Коллинз на пути в четвертьфинал Рима

Элина в двух сетах достаточно уверенно разобралась с Даниэль в четвертом раунде тысячника

2В. Костюк в борьбе уступила Соболенко и покинула престижный турнир в Риме

Марта снова показала достойный теннис против первой ракетки мира

3А. Поворотный момент. Ингулец одолел Левый Берег в битве за выживание

Команда Кобина вышла из зоны вылета перед заключительными двумя турами УПЛ

4А. ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб УПЛ уволил тренера после ничьей с Динамо

«Полесье» прекратило сотрудничество с Имадом Ашуром

4В. ОФИЦИАЛЬНО. Следом за Ашуром. Полесье устроило чистку в менеджменте

Иван Трубочкин и Анатолий Волков отстранены от работы в клубе

4С. Буткевич уволил Ашура из-за его условия. Что произошло?

«Полесье» осталось без главного тренера

5. ОФИЦИАЛЬНО. Новый этап. Анчелотти возглавил сборную Бразилии

Итальянец присоединится к команде по завершению сезона

6. Мане забил 4 гола. Аль-Наср без Роналду отгрузил соперникам 9 мячей

Аль-Хиляль также разгромно выиграл, отправив в сетку 4 мяча

7. Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша

В опасной зоне находятся: Ворскла, Левый Берег, Ингулец, Черноморец

8. Ничьи Динамо и Шахтера, поражение Александрии, шухер в Полесье

Самые интересные события 28-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

9А. Плей-офф НХЛ. Важная победа Флориды, невероятная игра форварда Далласа

Пантеры сравняли счет в серии

9В. Оклахома сравнивает серию с Денвером, Индиана разгромила Кливленд

В противостоянии Йокича и Гилджеса-Александера интрига

10А. Сергей РАДЧЕНКО: Лаки-панч. Пропустил удар и не смог прийти в себя

Украинский боксер рассказал Sport.ua, почему сокрушительно проиграл в чемпионском бою

10В. «Судья не мог не увидеть» Экс-арбитр ФИФА – о 28-м туре УПЛ

Мирослав Ступар оценил резонансные моменты прошедшего тура в УПЛ