Скандальные отставки Полесья, Анчелотти в Бразилии, Довбик не помог Роме
Главные новости за 12 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 12 мая.
1. Рим не выстоял. Рома с Довбиком проиграла важнейший матч Серии А
Римляне проиграли «Аталанте» 1:2
2А. Кто там сомневался? Свитолина разбила Коллинз на пути в четвертьфинал Рима
Элина в двух сетах достаточно уверенно разобралась с Даниэль в четвертом раунде тысячника
2В. Костюк в борьбе уступила Соболенко и покинула престижный турнир в Риме
Марта снова показала достойный теннис против первой ракетки мира
3А. Поворотный момент. Ингулец одолел Левый Берег в битве за выживание
Команда Кобина вышла из зоны вылета перед заключительными двумя турами УПЛ
4А. ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб УПЛ уволил тренера после ничьей с Динамо
«Полесье» прекратило сотрудничество с Имадом Ашуром
4В. ОФИЦИАЛЬНО. Следом за Ашуром. Полесье устроило чистку в менеджменте
Иван Трубочкин и Анатолий Волков отстранены от работы в клубе
4С. Буткевич уволил Ашура из-за его условия. Что произошло?
«Полесье» осталось без главного тренера
5. ОФИЦИАЛЬНО. Новый этап. Анчелотти возглавил сборную Бразилии
Итальянец присоединится к команде по завершению сезона
6. Мане забил 4 гола. Аль-Наср без Роналду отгрузил соперникам 9 мячей
Аль-Хиляль также разгромно выиграл, отправив в сетку 4 мяча
7. Кто вылетит из элиты? Турнирная таблица УПЛ за два тура до финиша
В опасной зоне находятся: Ворскла, Левый Берег, Ингулец, Черноморец
8. Ничьи Динамо и Шахтера, поражение Александрии, шухер в Полесье
Самые интересные события 28-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре
9А. Плей-офф НХЛ. Важная победа Флориды, невероятная игра форварда Далласа
Пантеры сравняли счет в серии
9В. Оклахома сравнивает серию с Денвером, Индиана разгромила Кливленд
В противостоянии Йокича и Гилджеса-Александера интрига
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10В. «Судья не мог не увидеть» Экс-арбитр ФИФА – о 28-м туре УПЛ
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