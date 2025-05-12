Мане забил 4 гола. Аль-Наср без Роналду отгрузил соперникам 9 мячей

Вечером 12 мая в чемпионате Саудовской Аравии завершился 31-й тур.

Аль-Наср одержал разгромную победу над Аль-Ахдудом со счетом 9:0. Четыре гол забил сенегальский форвард Садио Мане. Криштиану Роналду не вошел в заявку на матч.

В другом матче дня Аль-Хиляль разгромил Аль-Оруба со счетом 4:0. Дубль оформил Кайо Сезар, один гол забил бомбардир Александар Митрович.

За три тура до финиша Аль-Иттихад опережает Аль-Хиляль на 6 пунктов и очень близок к чемпионству.

Турнирное положение: Аль-Иттихад (74 очка), Аль-Хиляль (68), Аль-Наср (63), Аль-Кадисия (62), Аль-Ахли (61), Аль-Шабаб (54).

Чемпионат Саудовской Аравии

31-й тур, 12 мая

Аль-Ахдуд – Аль-Наср – 0:9

Голы: Яхья, 17, Дуран, 20, 52, Брозович, 27, Мане, 45+6 (пен), 59, 64, 74, Марран, 90+4 (пен)

Аль-Хиляль – Аль-Оруба – 4:0

Голы: Митрович, 28, Салим Аль-Давсари, 65, Кайо Сезар, 90 (пен), 90+2

Турнирная таблица