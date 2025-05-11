В понедельник, 12 мая состоится матч 31-го раунда чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Хилялем» и «Аль-Орубой». Игра стартует в 19:05 по киевскому времени.

Аль-Хиляль

За 4 поединка до завершения сезона лиги клуб имеет 65 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. Расстояние от первой строчки, на которой находится «Аль-Иттихад», – 6 баллов, поэтому коллектив фактически уже упустил шансы на чемпионство. В Кубке Короля коллектив дошел до ¼, где потерпел поражение от того же «Аль-Иттихада», а в полуфинале азиатской Лиги чемпионов уступил «Аль-Ахли» со счетом 1:3.

Аль-Оруба

На данный момент команда продолжает борьбу за сохранение прописки и пока находится на опасном 16 месте, имея 30 зачетных пунктов в активе. Однако разрыв от безопасной зоны совсем невелик – 1 балл. В Кубке коллектив уступил «Аль-Кадисии» на стадии 1/16 финала.

Личные встречи

До этого сезона команды последний раз встречались еще в 2015 году, тогда с минимальным счетом победила «Аль-Оруба». Нынешний матч 1-го круга завершился победой «Аль-Хиляля» со счетом 0:5.

Интересные факты

В последних 7 играх чемпионата «Аль-Оруба» победила 1 раз, еще 1 сыграла вничью, а остальные 5 матчей проиграла.

Ни одна команда лиги в этом сезоне не пропустила больше голов, чем «Аль-Оруба» – 61. Такой же показатель у «Аль-Вахда».

«Аль-Хиляль» забил 84 гола в этом сезоне чемпионата, у второго по этому показателю «Аль-Иттихада» всего 69 забитых мячей.

Возможные стартовые составы

Аль-Хиляль: Боно – Лоди, Тамбакти, Кулибали, Аль-Шахрани – Милинкович-Савич, Невиш – Аль-Давсаври, Малком, Канно – Митрович

Аль-Оруба: Куке – Аль-Зубайди, Зума, Кандусс, Аль-Макати – Мухар, Аль-Карни – Таха, Тельо, Гудмундссон – Аль-Сома

Прогноз

Кризисная «Аль-Оруба» не должна стать проблемой для «голубой волны». Я поставлю на победу

«Аль-Хиляля» с форой -2.5 и коэффициентом 1.83.

Прогноз Sport.ua Аль-Хиляль Аль-Оруба Аль-Хиляль с форой - 2.5 1.83 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.