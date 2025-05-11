Дубль Бензема приблизил Аль-Иттихад к чемпионству в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии прошел игровой день 31-го тура, состоялось 4 матча.

Клуб Аль-Иттихад с дублем Карима Бензема одержал победу над командой Аль-Фейха со счетом 3:0.

Благодаря победе Аль-Иттихад набрал 74 очка, оторвался от клуба Аль-Хиляль на 9 пунктов и очень близок к чемпионству.

Турнирное положение: Аль-Иттихад (74 очка), Аль-Хиляль (65), Аль-Кадисия (62), Аль-Ахли (61), Аль-Наср (60), Аль-Шабаб (54).

Чемпионат Саудовской Аравии

31-й тур, 11 мая

Аль-Иттихад – Аль-Фейха – 3:0

Голы: Бензема, 24, 54, Аль-Бакави, 75 (автогол)

Дамак – Аль-Раед – 1:0

Гол: Аль-Немер, 74

Аль-Таавун – Аль-Кадисия – 0:1

Гол: Андрей Гиротто, 61 (автогол)

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Аль-Иттихад 31 23 5 3 72 - 32 74 2 Аль-Хиляль 30 20 5 5 84 - 37 65 3 Аль-Кадисия 31 19 5 7 47 - 27 62 4 Аль-Ахли Джидда 31 19 4 8 63 - 32 61 5 Аль-Наср Эр-Рияд 30 18 6 6 64 - 36 60 6 Аль-Шабаб Эр-Рияд 31 16 6 9 58 - 37 54 7 Аль-Иттифак 31 12 7 12 39 - 43 43 8 Аль-Таавун 31 11 8 12 34 - 33 41 9 Аль-Рияд 31 10 8 13 34 - 45 38 10 Дамак 31 9 7 15 37 - 48 34 11 Аль-Халидж 31 9 7 15 36 - 51 34 12 Аль-Холуд 31 10 4 17 37 - 59 34 13 Аль-Фатех 31 9 6 16 40 - 55 33 14 Аль-Фейха 31 7 12 12 25 - 45 33 15 Аль-Вахда Мекка 31 9 5 17 39 - 61 32 16 Аль-Оруба 30 9 3 18 28 - 61 30 17 Аль-Ахдуд 30 7 7 16 29 - 43 28 18 Аль-Раед 31 6 3 22 39 - 60 21 Полная таблица

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