Дубль Бензема приблизил Аль-Иттихад к чемпионству в Саудовской Аравии
Аль-Иттихад обыграл Аль-Фейха и оторвался от клуба Аль-Хиляль на 9 очков
В Саудовской Аравии прошел игровой день 31-го тура, состоялось 4 матча.
Клуб Аль-Иттихад с дублем Карима Бензема одержал победу над командой Аль-Фейха со счетом 3:0.
Благодаря победе Аль-Иттихад набрал 74 очка, оторвался от клуба Аль-Хиляль на 9 пунктов и очень близок к чемпионству.
Турнирное положение: Аль-Иттихад (74 очка), Аль-Хиляль (65), Аль-Кадисия (62), Аль-Ахли (61), Аль-Наср (60), Аль-Шабаб (54).
Чемпионат Саудовской Аравии
31-й тур, 11 мая
Аль-Иттихад – Аль-Фейха – 3:0
Голы: Бензема, 24, 54, Аль-Бакави, 75 (автогол)
Дамак – Аль-Раед – 1:0
Гол: Аль-Немер, 74
Аль-Таавун – Аль-Кадисия – 0:1
Гол: Андрей Гиротто, 61 (автогол)
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Иттихад
|31
|23
|5
|3
|72 - 32
|74
|2
|Аль-Хиляль
|30
|20
|5
|5
|84 - 37
|65
|3
|Аль-Кадисия
|31
|19
|5
|7
|47 - 27
|62
|4
|Аль-Ахли Джидда
|31
|19
|4
|8
|63 - 32
|61
|5
|Аль-Наср Эр-Рияд
|30
|18
|6
|6
|64 - 36
|60
|6
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|31
|16
|6
|9
|58 - 37
|54
|7
|Аль-Иттифак
|31
|12
|7
|12
|39 - 43
|43
|8
|Аль-Таавун
|31
|11
|8
|12
|34 - 33
|41
|9
|Аль-Рияд
|31
|10
|8
|13
|34 - 45
|38
|10
|Дамак
|31
|9
|7
|15
|37 - 48
|34
|11
|Аль-Халидж
|31
|9
|7
|15
|36 - 51
|34
|12
|Аль-Холуд
|31
|10
|4
|17
|37 - 59
|34
|13
|Аль-Фатех
|31
|9
|6
|16
|40 - 55
|33
|14
|Аль-Фейха
|31
|7
|12
|12
|25 - 45
|33
|15
|Аль-Вахда Мекка
|31
|9
|5
|17
|39 - 61
|32
|16
|Аль-Оруба
|30
|9
|3
|18
|28 - 61
|30
|17
|Аль-Ахдуд
|30
|7
|7
|16
|29 - 43
|28
|18
|Аль-Раед
|31
|6
|3
|22
|39 - 60
|21
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