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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Таавун
11.05.2025 19:15 – FT 0 : 1
Аль-Кадисия
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Саудовская Аравия
11 мая 2025, 23:39 | Обновлено 11 мая 2025, 23:51
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Дубль Бензема приблизил Аль-Иттихад к чемпионству в Саудовской Аравии

Аль-Иттихад обыграл Аль-Фейха и оторвался от клуба Аль-Хиляль на 9 очков

11 мая 2025, 23:39 | Обновлено 11 мая 2025, 23:51
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Дубль Бензема приблизил Аль-Иттихад к чемпионству в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема (справа)

В Саудовской Аравии прошел игровой день 31-го тура, состоялось 4 матча.

Клуб Аль-Иттихад с дублем Карима Бензема одержал победу над командой Аль-Фейха со счетом 3:0.

Благодаря победе Аль-Иттихад набрал 74 очка, оторвался от клуба Аль-Хиляль на 9 пунктов и очень близок к чемпионству.

Турнирное положение: Аль-Иттихад (74 очка), Аль-Хиляль (65), Аль-Кадисия (62), Аль-Ахли (61), Аль-Наср (60), Аль-Шабаб (54).

Чемпионат Саудовской Аравии

31-й тур, 11 мая

Аль-Иттихад – Аль-Фейха – 3:0

Голы: Бензема, 24, 54, Аль-Бакави, 75 (автогол)

Дамак – Аль-Раед – 1:0

Гол: Аль-Немер, 74

Аль-Таавун – Аль-Кадисия – 0:1

Гол: Андрей Гиротто, 61 (автогол)

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Иттихад 31 23 5 3 72 - 32 74
2 Аль-Хиляль 30 20 5 5 84 - 37 65
3 Аль-Кадисия 31 19 5 7 47 - 27 62
4 Аль-Ахли Джидда 31 19 4 8 63 - 32 61
5 Аль-Наср Эр-Рияд 30 18 6 6 64 - 36 60
6 Аль-Шабаб Эр-Рияд 31 16 6 9 58 - 37 54
7 Аль-Иттифак 31 12 7 12 39 - 43 43
8 Аль-Таавун 31 11 8 12 34 - 33 41
9 Аль-Рияд 31 10 8 13 34 - 45 38
10 Дамак 31 9 7 15 37 - 48 34
11 Аль-Халидж 31 9 7 15 36 - 51 34
12 Аль-Холуд 31 10 4 17 37 - 59 34
13 Аль-Фатех 31 9 6 16 40 - 55 33
14 Аль-Фейха 31 7 12 12 25 - 45 33
15 Аль-Вахда Мекка 31 9 5 17 39 - 61 32
16 Аль-Оруба 30 9 3 18 28 - 61 30
17 Аль-Ахдуд 30 7 7 16 29 - 43 28
18 Аль-Раед 31 6 3 22 39 - 60 21
Полная таблица

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Карим Бензема Аль-Иттихад Джидда Аль-Фейха Дамак Аль-Раед Аль-Таавун Аль-Кадисия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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