Ничьи Динамо и Шахтера, поражение Александрии, шухер в Полесье

И «Шахтер», и «Динамо», не сговариваясь, закончили свои поединки с одинаковым счетом – 0:0. Киевляне так сыграли с «Полесьем», а «горняки» – с «Зарей». Важную победу в борьбе за сохранения элитной прописки одержал «Черноморец», победивший «Ворсклу». «Кривбасс» ухудшил свои еврокубковые перспективы, уступив дома «Колосу». «Александрия» проиграла «Карпатам».

Удаление тура

Центрбек «Шахтера» Алаа Грам в игре против «Зари», выйдя в стартовом составе, сумел отыграть аж семнадцать минут. Именно тогда он получил вторую желтую карточку. Первую он получил на одиннадцатой минуте. В обоих случаях оборонец «горняков» нарушал правила против Филиппа Будковского.

ФК Шахтер

Гордость тура

Несмотря на неутешительный итог в игре против «Зари», наставник «Шахтера» Марино Пушич после матча преисполнился гордостью: «Я очень горжусь своими игроками и тем, что мы показали в меньшинстве, тем, как мы играли, как боролись, как создавали моменты, доминировали в меньшинстве против очень серьезного соперника на протяжении 80 минут. Несмотря на этот результат, 0:0, который для нас неутешительный, но учитывая обстоятельства – большое уважение моим игрокам за то, что они сегодня показали. Я очень гордый тренер, и я действительно наслаждался со стороны тем, как мы играли и принимали решения, на самом деле – всем, что делали».

Цифра тура

«Динамо» не смогло одолеть «Полесье», сыграв вничью. Кроме того, «Динамо» в этом поединке не сумело забить. Это впервые в УПЛ за последние 13 встреч. Последний раз до этого динамовцы уходили с поля без забитого мяча еще четвертого декабря прошлого года в матче против «Александрии».

Злость тура

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко в матче против «Полесья» был заменен на 75-й минуте. И при этом не скрывал своих эмоций. Слишком бурных эмоций. То ли Андрей в такой способ высказывал свое недовольство заменой, то ли был недоволен Ванатом, который чуть раньше не смог реализовать выгодный момент.

Недовольство тура

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Динамо» Александр Шовковский высказал недовольство действиями своих подопечных: «Я не доволен решениями, которые принимали наши игроки. Количество брака, которое было в первом тайме, не понятно для меня. Многие футболисты сыграли не на своем уровне. С чем это связано и что повлияло, будем анализировать. Пока дать оценку я не могу. Могу лишь констатировать тот факт, что мы не походили на себя».

Отставка тура

За два дня после матча с «Динамо» главного тренера «Полесья» Имада Ашура, весь его тренерский штаб, а также двух работников скаутского отдела отправлено в отставку. В официальном пресс-релизе житомиряне сообщили, что все это связано с «событиями, произошедшими сегодня в клубе», однако не сообщили никаких деталей. Однако один из телеграмм-каналов по этому поводу пролил свет на ситуацию. По данным источника, двух скаутов клуба «поймали с поличным» при передаче средств. До этого за ними велось негласное наблюдение. До завершения текущего сезона исполнять обязанности наставника первой команды «Полесья» будет Александр Максимов.

Характер тура

В Полтаве в очном противостоянии встретились кандидаты на понижение – «Ворскла» и «Черноморец». В случае поражения одесситы уже наверняка бы застолбили за собой одно из двух последних мест. А вот «Ворскла» в случае успеха могла бы значительно улучшить свою позицию в надежде избежать переходных матчей. Победил «Черноморец». Одесситы первыми пропустили, но смогли в себе найти силы и не только отыграться во втором тайме, но и вырвать победу под занавес встречи. И теперь у команды Александра Кучера появился шанс избежать прямого вылета.

Антигерой/герой тура

«Черноморец» в игре против «Ворсклы» пропустил гол в раздевалку. В соавторы к Ндукве можно смело зачислить защитника одесситов Жаржу, который, пытаясь отбросить мяч голкиперу, лишь отдал передачу на Ндукве. Однако тот же Жаржу под занавес поединка стал настоящим героем для своей команды, отправив мяч в сетку чужих ворот. Это его первый гол в УПЛ. Поздравить Мозеса с этим успехом прибежал практически весь «Черноморец».

Осторожность тура

«Понимали, что тот, кто выиграет в нашем матче, на 90 процентов избежит участи переходных поединков» – так игру «Оболони» и ЛНЗ охарактеризовал наставник «пивоваров» Сергей Шищенко. Но, видимо, желание во что бы то ни стало достичь победы у оппонентов уступило место осторожности. Лучше меньше, но лучше. Вроде бы и моменты имелись для того, чтобы забить, причем у обеих ворот, но матч все равно завершился нулевой ничьей.

Угловые тура

Отлично разыграли мяч подачей от углового флажка футболисты «Руха» в матче против «Вереса». На 79-Й минуте встречи Ярослав Карабин точно навесил в центр штрафной площади, где Олег Горин головой отправил мяч в противоход голкиперу. Для Горина этот гол – первый в составе «Руха».

В очень похожем ключе «Колос» в начале игры забил единственный гол в поединке против «Кривбасса». Ррапай подал от углового флажка, а Теллес головой отправил мяч в дальний угол ворот.

Досада тура

После очередного неудачного поединка «Вереса» главный тренер ровенской команды Олег Шандрук в сердцах отметил, что его команда уж слишком расслабилась: «Мы в первую очередь должны играть за своих болельщиков. Мне досадно, что, выполнив задачу, мы перестали играть».

Память тура

ФК Карпаты

Матч «Карпат» против «Александрии» был приурочен памяти погибшим на войне с рашистами представителями ультрас-движения львовского клуба. «Карпаты» обнародовали список имен 17-ти ультрас, которые отдали свои жизни, защищая нашу Независимость.

Гол тура

Отличный мяч в ворота «Карпат» забил защитник «Александрии» Мигел Кампуш. На 11-Й минуте встречи португальскому защитнику удался ювелирный удар из-за пределов штрафной площади аккурат в нижний угол ворот.

Потасовка тура

Под занавес матча «Карпаты» – «Александрия» было жарко не только на футбольном поле, но и на скамейках для запасных. Началось все с того, что наставник львовян Владислав Лупашко что-то не поделил за пределами поля с игроком александрийцев Никитой Кравченко. Локальная стычка переросла в итоге в общую. Выяснять отношение ринулись и футболисты по обе стороны баррикад, и тренеры. В происходящее пришлось вмешиваться судье матча Алексею Деревинскому. Хотя в том моменте он и не прибегнул к красным карточкам.

Спасители тура

Игру против «Александрии» подопечные Владислава Лупашко начали неудачно, пропустив уже в дебюте встречи. Минимальный счет в пользу команды Руслана Ротаня держался до конца второго тайма. Но не удержался. Сначала «Карпаты» усилиями Краснопира реализовали пенальти. А настоящим героем Львова стал Чачуа, забивший победный мяч на 90+5 минуте матча.

А настоящим спасителем «Ингульца» стал Виталий Фарасеенко. На 90+2 минуте он забил победный гол в игре против «Левого берега», отправивши мяч точно в дальний угол ворот. «Казаки» в итоге не только победили 2:1, но и покинули зону прямого вылета из УПЛ, отправив туда, как раз, «Левый берег».

Символическая сборная тура