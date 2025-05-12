ОФИЦИАЛЬНО. Новый этап. Анчелотти возглавил сборную Бразилии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти официально возглавил сборную Бразилии по футболу.

Итальянский специалист доработает текущий сезон с «сливочными» и затем присоединится к национальной команде Бразилии.

Карло Анчелотти будет возглавлять бразильскую команду на чемпионате мира 2026 года. Он уже будет тренировать «Амарелинью» в двух следующих матчах отбора против Эквадора и Парагвая, что состоятся в июне 2025 года.

«Приглашение Карло Анчелотти возглавить сборную Бразилии – это не просто стратегический шаг. Это заявление всему миру о том, что мы настроены вернуть себе первое место на пьедестале. Он – величайший тренер в истории, и теперь он будет руководить самой великой сборной на планете. Вместе мы напишем новые славные главы в истории бразильского футбола», – сказал президент Бразильской конфедерации футбола Эдналду Родригес.

Интересно, что Карло станет первым иностранным тренером во главе сборной Бразилии по футболу.