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Бразилия
12 мая 2025, 17:27 | Обновлено 12 мая 2025, 17:44
789
1

ОФИЦИАЛЬНО. Новый этап. Анчелотти возглавил сборную Бразилии

Итальянец присоединится к команде по завершению сезона

12 мая 2025, 17:27 | Обновлено 12 мая 2025, 17:44
789
1
ОФИЦИАЛЬНО. Новый этап. Анчелотти возглавил сборную Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти официально возглавил сборную Бразилии по футболу.

Итальянский специалист доработает текущий сезон с «сливочными» и затем присоединится к национальной команде Бразилии.

Карло Анчелотти будет возглавлять бразильскую команду на чемпионате мира 2026 года. Он уже будет тренировать «Амарелинью» в двух следующих матчах отбора против Эквадора и Парагвая, что состоятся в июне 2025 года.

«Приглашение Карло Анчелотти возглавить сборную Бразилии – это не просто стратегический шаг. Это заявление всему миру о том, что мы настроены вернуть себе первое место на пьедестале. Он – величайший тренер в истории, и теперь он будет руководить самой великой сборной на планете. Вместе мы напишем новые славные главы в истории бразильского футбола», – сказал президент Бразильской конфедерации футбола Эдналду Родригес.

Интересно, что Карло станет первым иностранным тренером во главе сборной Бразилии по футболу.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Серж
Ух ты. Ну поглядим. Может будут первые медали ЧМ у бразил за 25 лет почти 
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