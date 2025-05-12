Рим не выстоял. Рома с Довбиком проиграла важнейший матч Серии А
Римляне проиграли «Аталанте» 1:2
В понедельник, 12 мая, прошел матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Аталанта» и «Рома».
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Матч прошел на стадионе «Джевисс», который находится в итальянском Бергамо. Хозяева победили со счетом 2:1.
«Аталанта» вышла первой вперед в матче – на 9-й минуте забил Адемола Лукман. Отыгралась «Рома» еще в первом тайме усилиями Брайана Кристанте. Последнее слово в поединке все же осталось за хозяевами – победу «Аталанте» принес Ибрагим Сулеман на 76-й минуте.
Украинец Артем Довбик вышел в стартовом составе «Ромы» и провел 86 минут.
После этого матча «Рома» осталась шестой с 63 очками в активе. «Аталанта» идет третьей с 71 пунктом.
Серия А. 36-й тур, 12 мая.
Аталанта – Рома – 2:1
Голы: Лукман, 9, Сулеман, 76 - Кристанте, 32.
𝑷𝑬𝑹 𝑵𝑶𝑻𝑻𝑰 𝑪𝑶𝑴𝑬 𝑸𝑼𝑬𝑺𝑻𝑨 ✨🖤💙— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 12, 2025
𝑵𝑰𝑮𝑯𝑻𝑺 𝑳𝑰𝑲𝑬 𝑻𝑯𝑬𝑺𝑬 🤩🖤💙@acqua_lete | #AtalantaRoma 2-1 FT #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/delcTcJCM4
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