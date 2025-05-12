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Чемпионат Италии
Аталанта
12.05.2025 21:45 – FT 2 : 1
Рома
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Италия
12 мая 2025, 23:38 | Обновлено 12 мая 2025, 23:41
403
3

Рим не выстоял. Рома с Довбиком проиграла важнейший матч Серии А

Римляне проиграли «Аталанте» 1:2

12 мая 2025, 23:38 | Обновлено 12 мая 2025, 23:41
403
3
Рим не выстоял. Рома с Довбиком проиграла важнейший матч Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В понедельник, 12 мая, прошел матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Аталанта» и «Рома».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе «Джевисс», который находится в итальянском Бергамо. Хозяева победили со счетом 2:1.

«Аталанта» вышла первой вперед в матче – на 9-й минуте забил Адемола Лукман. Отыгралась «Рома» еще в первом тайме усилиями Брайана Кристанте. Последнее слово в поединке все же осталось за хозяевами – победу «Аталанте» принес Ибрагим Сулеман на 76-й минуте.

Украинец Артем Довбик вышел в стартовом составе «Ромы» и провел 86 минут.

После этого матча «Рома» осталась шестой с 63 очками в активе. «Аталанта» идет третьей с 71 пунктом.

Серия А. 36-й тур, 12 мая.

Аталанта – Рома – 2:1

Голы: Лукман, 9, Сулеман, 76 - Кристанте, 32.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Адемола Лукман Бриан Кристанте Рома Рим Серия A Аталанта чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Аталанта - Рома
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 4
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Alex
Вообще деревянный. Попала Рома конкретно с ним  
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+1
T-800
вот как надо прощаться команде с Гасперини, а не так как Реал с Анчелотти
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0
apepa
Довбик лошара!
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0
Saar
А хтось сумнівався, що Аталанта не переможе!??
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0
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