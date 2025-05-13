Аталанта – Рома – 2:1. Поражение для Довбика. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 36-го матча чемпионата Италии
Вечером 12 мая «Аталанта» одержала победу над «Ромой» со счетом 2:1 в матче 36-го тура Серии А.
Эта победа в Бергамо обеспечила команде Джан Пьеро Гасперини место в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
Счет в матче открыл Адемола Лукман на 9-й минуте, реализовав передачу Шарля Де Кетеларе. На 32-й минуте Брайан Кристанте сравнял счет, воспользовавшись подачей Матиаса Суле.
Во втором тайме «Рома» имела шанс выйти вперед, но назначенный пенальти был отменен после просмотра VAR. На 76-й минуте Ибрагим Сулемана вывел «Аталанту» вперед, забив победный гол.
«Аталанта» набрала 71 очко и застолбила за собой третье место в турнирной таблице, опережая «Ювентус» и «Лацио» на 7 очков за два тура до завершения чемпионата. «Рома» осталась на 6-м месте с 63 очками.
Серия А. 36-й тур. 12 мая 2025
Аталанта – Рома – 2:1
Голы: Лукман, 9, Сулемана, 76 – Кристанте, 32
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Адемола Лукман, 9 мин
ГОЛ! 1:1. Брайан Кристанте, 32 мин
ГОЛ! 2:1. Ибрагим Сулемана, 76 мин
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джон вспомнил, как советовал сыну не выходить на первый поединок против Александра
Клубная служба безопасности житомирян давно наблюдала за тренерским штабом и скаутами клуба