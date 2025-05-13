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Чемпионат Италии
Аталанта
12.05.2025 21:45 – FT 2 : 1
Рома
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Италия
13 мая 2025, 00:59 | Обновлено 13 мая 2025, 01:06
54
0

Аталанта – Рома – 2:1. Поражение для Довбика. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 36-го матча чемпионата Италии

13 мая 2025, 00:59 | Обновлено 13 мая 2025, 01:06
54
0
Аталанта – Рома – 2:1. Поражение для Довбика. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Вечером 12 мая «Аталанта» одержала победу над «Ромой» со счетом 2:1 в матче 36-го тура Серии А.

Эта победа в Бергамо обеспечила команде Джан Пьеро Гасперини место в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Счет в матче открыл Адемола Лукман на 9-й минуте, реализовав передачу Шарля Де Кетеларе. На 32-й минуте Брайан Кристанте сравнял счет, воспользовавшись подачей Матиаса Суле.

Во втором тайме «Рома» имела шанс выйти вперед, но назначенный пенальти был отменен после просмотра VAR. На 76-й минуте Ибрагим Сулемана вывел «Аталанту» вперед, забив победный гол.

«Аталанта» набрала 71 очко и застолбила за собой третье место в турнирной таблице, опережая «Ювентус» и «Лацио» на 7 очков за два тура до завершения чемпионата. «Рома» осталась на 6-м месте с 63 очками.

Серия А. 36-й тур. 12 мая 2025

Аталанта – Рома – 2:1

Голы: Лукман, 9, Сулемана, 76 – Кристанте, 32

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Адемола Лукман, 9 мин

ГОЛ! 1:1. Брайан Кристанте, 32 мин

ГОЛ! 2:1. Ибрагим Сулемана, 76 мин

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Ибрагим Сулемана (Аталанта).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Бриан Кристанте (Рома).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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