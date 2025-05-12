Аталанта – Рома. Прогноз и анонс на матч Серии А
Поединок 36-го тура чемпионата Италии начнется 12 мая в 21:45 по Киеву
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12 мая, в рамках 36 тура Серии А, между собой сыграют Аталанта и Рома. Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Аталанта
В этом сезоне Аталанта не смогла добиться феноменальных успехов, вышли в плей-офф Лиги Чемпионов, но неожиданно проиграли Брюгге. Не удалось побороться за трофей в Кубке Италии, так как вылетели в четвертьфинале, уступив Болонье. До какого-то момента подопечные Гасперини претендовали на чемпионство, но не выдержали конкуренции с Наполи и Интером.
Клуб из Бергамо сейчас третий в чемпионате, с большой вероятностью удастся сохранить место в зоне Лиги чемпионов, так как отрыв от пятого места составляет 4 очка. В последнем туре команда одолела в гостях Монцу со счетом 4:0, еще к середине первого тайма Де Кетеларе оформил дубль. Серия без поражений в чемпионате достигла четырех встреч, за этот период удалось набрать 10 очков. Предстоящую встречу пропустят Куадрадо, Гин, Колашинац, Палестра, Скальвини, Скамакка, под вопросом Лукман и Коссуну. Победа в предстоящей битве гарантирует Аталанте третью строчку в чемпионате.
Рома
«Волки» тоже завершили уже борьбу во всех турнирах, осталась только Серия А. Пока римляне идут шестыми, но победа в этой встрече позволит им подняться в топ-4. В этом туре прямые конкуренты Лацио и Ювентус сыграли вничью, поэтому Рома имеет шанс их опередить.
«Волки» набрали сумасшедший ход в чемпионате, они не проигрывают уже 19 матчей кряду, за этот отрезок они набрали больше всех очков в Серии А. Свою последнюю встречу команда выиграла дома у еще одного прямого конкурента Фиорентины – 1:0. Победный мяч на счету украинского нападающего Артема Довбика, благодаря которому за римлян должны болеть в Украине. Предстоящую встречу пропустят Дибала, Пеллегрини, Абубакар.
Личные встречи
Рома не может обыграть соперника в пяти матчах кряду, 4 поражения и одна ничья. Очное противостояние первого круга завершилось выездной победой Аталанты со счетом 2:0.
Прогноз
Небольшими фаворитами в этой паре считаются хозяева, хотя уровень мотивации у римлян выше.
Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Аталанты – 2,06, ничья – 3,52, победа Ромы – 3,7. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!
Я думаю, что фактор своей арены крайне важен, предлагаю поставить на успех римлян с нулевой форой за 1,7.
21:45
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