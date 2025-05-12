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Чемпионат Италии
Аталанта
12.05.2025 21:45 - : -
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
12 мая 2025, 08:25 |
1072
0

Аталанта – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 мая поединок 36-го тура итальянской Серии А

12 мая 2025, 08:25 |
1072
0
Аталанта – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 12 мая, состоится матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Аталанта» и «Рома».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Джевисс», что находится в итальянском Бергамо.

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Аталанта – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Аталанта – Рома
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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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