Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Судья не мог не увидеть» Экс-арбитр ФИФА – о 28-м туре УПЛ
Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 23:52 | Обновлено 13 мая 2025, 00:39
546
0

«Судья не мог не увидеть» Экс-арбитр ФИФА – о 28-м туре УПЛ

Мирослав Ступар оценил резонансные моменты прошедшего тура в УПЛ

12 мая 2025, 23:52 | Обновлено 13 мая 2025, 00:39
546
0
«Судья не мог не увидеть» Экс-арбитр ФИФА – о 28-м туре УПЛ
УАФ. Миролав Ступар

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал оценку действиям рефери в двух игровых эпизодах в 28 туре УПЛ.

«Приходится констатировать, что отечественные арбитры все чаще пользуются, образно говоря, подсказками суфлера-системы VAR. Конечно, это хорошо, что появился такой надежный помощник, но с другой стороны ошибки судей при принятии решений уже набили оскомину.

В поединке «Карпаты» – «Александрия» рефери Деревинский занял удобную позицию на 80 минуте и не мог не заметить, что защитник гостей сфолил на игроке хозяев. Однако почему-то проигнорировал это очевидное нарушение правил и только после подсказки арбитра VAR Омельченко пересмотрел видеозапись и изменил свое решение, указав на 11-метровую отметку.

А в дебюте противостояния «Ингулец» – «Левый Берег» арбитр Козыряцкий купился на падение киевлянина Шастала и назначил пенальти и наказал желтой карточкой Свистуна. Странное решение, ведь было заметно, что в борьбе за мяч нападающий «рисовал» нарушение, что все в рамках правил. И только после вмешательства арбитра VAR Коваленко Козыряцкий отменил пенальти и предупреждение Свистуну. Тогда возникает вопрос: почему не был наказан за симуляцию Шастал?»

Ранее сообщалось о том, что в УПЛ перенесли два матча ближайшего уик-энда.

По теме:
ФОТО. Девушка футболиста Шахтера поделилась откровенными снимками
Полузащитник Вереса: «Нам нужно побыстрее прервать безголевую серию»
Хавбек Ингульца: «После победы над Левым Берегом хотим дать бой Шахтеру»
Мирослав Ступар Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд судейство Карпаты - Александрия Карпаты Львов Александрия Алексей Деревинский Александр Омельченко VAR Ингулец - Левый Берег Ингулец Левый Берег Киев Максим Козыряцкий Андрей Коваленко (судья) Дмитрий Шастал Кристиан Свистун
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поворотный момент. Ингулец одолел Левый Берег в битве за выживание
Футбол | 12 мая 2025, 17:25 16
Поворотный момент. Ингулец одолел Левый Берег в битве за выживание
Поворотный момент. Ингулец одолел Левый Берег в битве за выживание

Команда Кобина вышла из зоны вылета перед заключительными двумя турами УПЛ

Сандерленд – Ковентри Сити. Прогноз и анонс на матч плей-офф Чемпионшипа
Футбол | 13 мая 2025, 01:03 0
Сандерленд – Ковентри Сити. Прогноз и анонс на матч плей-офф Чемпионшипа
Сандерленд – Ковентри Сити. Прогноз и анонс на матч плей-офф Чемпионшипа

Поединок состоится 13 мая в 22:00 по Киеву

ФЬЮРИ: «Его бы оштрафовали на 10-15 миллионов долларов из-за Усика»
Бокс | 12.05.2025, 03:30
ФЬЮРИ: «Его бы оштрафовали на 10-15 миллионов долларов из-за Усика»
ФЬЮРИ: «Его бы оштрафовали на 10-15 миллионов долларов из-за Усика»
Не сыграет за Реал ни минуты. Перес указал на дверь звездному футболисту
Футбол | 12.05.2025, 09:03
Не сыграет за Реал ни минуты. Перес указал на дверь звездному футболисту
Не сыграет за Реал ни минуты. Перес указал на дверь звездному футболисту
Ямаль и Педри умоляют Барселону не делать этот трансфер
Футбол | 12.05.2025, 01:57
Ямаль и Педри умоляют Барселону не делать этот трансфер
Ямаль и Педри умоляют Барселону не делать этот трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица УПЛ. Александрия оступилась, Динамо очень близко к чемпионству
Таблица УПЛ. Александрия оступилась, Динамо очень близко к чемпионству
12.05.2025, 06:23 45
Футбол
Обновлен рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
Обновлен рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
12.05.2025, 00:03 2
Бокс
Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета
Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета
11.05.2025, 01:39 3
Футбол
Хаби Алонсо определил 4-х виновных игроков Реала в поражении Барселоне
Хаби Алонсо определил 4-х виновных игроков Реала в поражении Барселоне
12.05.2025, 09:44
Футбол
Джошуа анонсировал невероятный бой. Поединок ждали миллионы
Джошуа анонсировал невероятный бой. Поединок ждали миллионы
12.05.2025, 02:15 3
Бокс
Есть опасения. Реал передумал продлевать контракт с Куртуа на два года
Есть опасения. Реал передумал продлевать контракт с Куртуа на два года
12.05.2025, 07:51 1
Футбол
Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов
Барселона – Реал – 4:3. Триллер с камбеком в Эль Класико. Видео голов
11.05.2025, 22:01 7
Футбол
Тренер Дэвида Хэя: «Реванш Усик – Дюбуа? Можно ставить дом на него»
Тренер Дэвида Хэя: «Реванш Усик – Дюбуа? Можно ставить дом на него»
12.05.2025, 00:40 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем