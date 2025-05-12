«Судья не мог не увидеть» Экс-арбитр ФИФА – о 28-м туре УПЛ

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал оценку действиям рефери в двух игровых эпизодах в 28 туре УПЛ.

«Приходится констатировать, что отечественные арбитры все чаще пользуются, образно говоря, подсказками суфлера-системы VAR. Конечно, это хорошо, что появился такой надежный помощник, но с другой стороны ошибки судей при принятии решений уже набили оскомину.

В поединке «Карпаты» – «Александрия» рефери Деревинский занял удобную позицию на 80 минуте и не мог не заметить, что защитник гостей сфолил на игроке хозяев. Однако почему-то проигнорировал это очевидное нарушение правил и только после подсказки арбитра VAR Омельченко пересмотрел видеозапись и изменил свое решение, указав на 11-метровую отметку.

А в дебюте противостояния «Ингулец» – «Левый Берег» арбитр Козыряцкий купился на падение киевлянина Шастала и назначил пенальти и наказал желтой карточкой Свистуна. Странное решение, ведь было заметно, что в борьбе за мяч нападающий «рисовал» нарушение, что все в рамках правил. И только после вмешательства арбитра VAR Коваленко Козыряцкий отменил пенальти и предупреждение Свистуну. Тогда возникает вопрос: почему не был наказан за симуляцию Шастал?»

Ранее сообщалось о том, что в УПЛ перенесли два матча ближайшего уик-энда.