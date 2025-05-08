ПСЖ в финале ЛЧ, Малиновский не сыграет в сезоне, Роналду проиграл Бензема

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 7 мая.

1. Еще одна побед парижан. ПСЖ снова переиграл Арсенал и вышел в финал ЛЧ

В Мюнхене будет французско-итальянское противостояние

2А. Отсроченный разгром. Кривбасс не оставил шансов Левому Берегу

Команда Вернидуба в погоне за еврокубками, тогда как новичкам придется бороться до конца

2В. Клубы УПЛ договорились о новом формате показа Кубка Украины

Удалось создать единый пул на Кубок Украины

3. Сезон завершен досрочно. Звезда сборной Украины перенес операцию

Руслан Малиновский не поможет Дженоа в заключительных матчах Серии А

4. Драма: команда Роналду проиграла, ведя 2:0. Бензема забил за Аль-Иттихад

Садио Мане отличился голом за Аль-Наср, но команда звезд уступила

5А. Пекарня Марты. Костюк в первом раунде Рима вынесла звездочку из Филиппин

Украинка разгромила Александру Эалу в 1/64 финала престижного турнира в столице Италии

5В. Ястремская не реализовала матчбол против нейтралки и покинула турнир в Риме

Даяна уступила Анастасии Потаповой в трех сетах в 1-м раунде тысячника в столице Италии

6. Украинский теннисист разгромил экс-15-ю ракетку мира на турнире в Италии

Александр Овчаренко в двух сетах разобрался с Кайлом Эдмундом во 2-м круге 25-тысячника

7. Перед повторной встречей. Сборная Нидерландов, как она есть

Представляем соперника сборной Украины в квалификации Евро-2026

8. МАТВЕЕВ: «Ротань – неплохая кандидатура для Шахтера, но будет иностранец»

Олег Матвеев практически уверен, что в «Шахтере» произойдет смена главного тренера

9. ОФИЦИАЛЬНО. Команда Формулы-1 срочно меняет пилота посреди сезона

Франко Колапинто сядет за руль Альпин вместо Джека Дуэна

10. Таблица УПЛ. Кто займет 4-е место и получит путевку в Лигу конференций?

Три претендента: Кривбасс, Полесье и Карпаты имеют одинаково очков