ПСЖ в финале ЛЧ, Малиновский не сыграет в сезоне, Роналду проиграл Бензема
Главные новости за 7 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 7 мая.
1. Еще одна побед парижан. ПСЖ снова переиграл Арсенал и вышел в финал ЛЧ
В Мюнхене будет французско-итальянское противостояние
2А. Отсроченный разгром. Кривбасс не оставил шансов Левому Берегу
Команда Вернидуба в погоне за еврокубками, тогда как новичкам придется бороться до конца
2В. Клубы УПЛ договорились о новом формате показа Кубка Украины
Удалось создать единый пул на Кубок Украины
3. Сезон завершен досрочно. Звезда сборной Украины перенес операцию
Руслан Малиновский не поможет Дженоа в заключительных матчах Серии А
4. Драма: команда Роналду проиграла, ведя 2:0. Бензема забил за Аль-Иттихад
Садио Мане отличился голом за Аль-Наср, но команда звезд уступила
5А. Пекарня Марты. Костюк в первом раунде Рима вынесла звездочку из Филиппин
Украинка разгромила Александру Эалу в 1/64 финала престижного турнира в столице Италии
5В. Ястремская не реализовала матчбол против нейтралки и покинула турнир в Риме
Даяна уступила Анастасии Потаповой в трех сетах в 1-м раунде тысячника в столице Италии
6. Украинский теннисист разгромил экс-15-ю ракетку мира на турнире в Италии
Александр Овчаренко в двух сетах разобрался с Кайлом Эдмундом во 2-м круге 25-тысячника
7. Перед повторной встречей. Сборная Нидерландов, как она есть
Представляем соперника сборной Украины в квалификации Евро-2026
8. МАТВЕЕВ: «Ротань – неплохая кандидатура для Шахтера, но будет иностранец»
Олег Матвеев практически уверен, что в «Шахтере» произойдет смена главного тренера
9. ОФИЦИАЛЬНО. Команда Формулы-1 срочно меняет пилота посреди сезона
Франко Колапинто сядет за руль Альпин вместо Джека Дуэна
10. Таблица УПЛ. Кто займет 4-е место и получит путевку в Лигу конференций?
Три претендента: Кривбасс, Полесье и Карпаты имеют одинаково очков
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жоан Лапорта обратился к футболистам каталонского клуба
Поединок состоится 8 мая в 22:00 по Киеву