Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ в финале ЛЧ, Малиновский не сыграет в сезоне, Роналду проиграл Бензема
Другие новости
08 мая 2025, 09:20 | Обновлено 08 мая 2025, 09:35
76
0

ПСЖ в финале ЛЧ, Малиновский не сыграет в сезоне, Роналду проиграл Бензема

Главные новости за 7 мая на Sport.ua

08 мая 2025, 09:20 | Обновлено 08 мая 2025, 09:35
76
0
ПСЖ в финале ЛЧ, Малиновский не сыграет в сезоне, Роналду проиграл Бензема
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 7 мая.

1. Еще одна побед парижан. ПСЖ снова переиграл Арсенал и вышел в финал ЛЧ
В Мюнхене будет французско-итальянское противостояние

2А. Отсроченный разгром. Кривбасс не оставил шансов Левому Берегу
Команда Вернидуба в погоне за еврокубками, тогда как новичкам придется бороться до конца

2В. Клубы УПЛ договорились о новом формате показа Кубка Украины
Удалось создать единый пул на Кубок Украины

3. Сезон завершен досрочно. Звезда сборной Украины перенес операцию
Руслан Малиновский не поможет Дженоа в заключительных матчах Серии А

4. Драма: команда Роналду проиграла, ведя 2:0. Бензема забил за Аль-Иттихад
Садио Мане отличился голом за Аль-Наср, но команда звезд уступила

5А. Пекарня Марты. Костюк в первом раунде Рима вынесла звездочку из Филиппин
Украинка разгромила Александру Эалу в 1/64 финала престижного турнира в столице Италии

5В. Ястремская не реализовала матчбол против нейтралки и покинула турнир в Риме
Даяна уступила Анастасии Потаповой в трех сетах в 1-м раунде тысячника в столице Италии

6. Украинский теннисист разгромил экс-15-ю ракетку мира на турнире в Италии
Александр Овчаренко в двух сетах разобрался с Кайлом Эдмундом во 2-м круге 25-тысячника

7. Перед повторной встречей. Сборная Нидерландов, как она есть
Представляем соперника сборной Украины в квалификации Евро-2026

8. МАТВЕЕВ: «Ротань – неплохая кандидатура для Шахтера, но будет иностранец»
Олег Матвеев практически уверен, что в «Шахтере» произойдет смена главного тренера

9. ОФИЦИАЛЬНО. Команда Формулы-1 срочно меняет пилота посреди сезона
Франко Колапинто сядет за руль Альпин вместо Джека Дуэна

10. Таблица УПЛ. Кто займет 4-е место и получит путевку в Лигу конференций?
Три претендента: Кривбасс, Полесье и Карпаты имеют одинаково очков

По теме:
Фантастический матч Интера с Барселоной, Динамо подписало новичка-легионера
Сикан снова забил, победа Жироны с Цыганковым, Трент уходит из Ливерпуля
Довбик принес победу Роме, Ярмолюк переиграл МЮ, первый трофей Кейна
главные новости
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент Барселоны провел разговор в раздевалке клуба после вылета из ЛЧ
Футбол | 07 мая 2025, 12:33 0
Президент Барселоны провел разговор в раздевалке клуба после вылета из ЛЧ
Президент Барселоны провел разговор в раздевалке клуба после вылета из ЛЧ

Жоан Лапорта обратился к футболистам каталонского клуба

Буде-Глимт – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги Европы
Футбол | 08 мая 2025, 09:23 1
Буде-Глимт – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги Европы
Буде-Глимт – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги Европы

Поединок состоится 8 мая в 22:00 по Киеву

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии Барселоны к судье полуфинала ЛЧ
Футбол | 07.05.2025, 14:04
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии Барселоны к судье полуфинала ЛЧ
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии Барселоны к судье полуфинала ЛЧ
Рафинья обратился к Ямалю после вылета Барселоны из Лиги чемпионов
Футбол | 07.05.2025, 20:17
Рафинья обратился к Ямалю после вылета Барселоны из Лиги чемпионов
Рафинья обратился к Ямалю после вылета Барселоны из Лиги чемпионов
Игрок Динамо, сыгравший на Евро, отказался возвращаться в Украину
Футбол | 08.05.2025, 07:37
Игрок Динамо, сыгравший на Евро, отказался возвращаться в Украину
Игрок Динамо, сыгравший на Евро, отказался возвращаться в Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
07.05.2025, 08:55 1
Футбол
Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин
Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин
07.05.2025, 21:41 6
Футбол
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
07.05.2025, 04:25 2
Бокс
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучший футболист за всю историю»
06.05.2025, 08:49 5
Футбол
Успеть до конца карьеры. Джошуа назвал трех желаемых соперников
Успеть до конца карьеры. Джошуа назвал трех желаемых соперников
07.05.2025, 07:05 1
Бокс
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
07.05.2025, 07:49 6
Футбол
Александр Усик откровенно рассказал, кого боится, и назвал причину
Александр Усик откровенно рассказал, кого боится, и назвал причину
06.05.2025, 10:45 2
Бокс
«Планировал ехать в Украину». Джошуа рассказал о своих отношениях с Усиком
«Планировал ехать в Украину». Джошуа рассказал о своих отношениях с Усиком
06.05.2025, 11:45
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем