Клубы УПЛ договорились о новом формате показа Кубка Украины
Удалось создать единый пул на Кубок Украины
По информации ТаТоТаке, УАФ и клубы УПЛ договорились о создании телепула в Кубке Украины – со следующего сезона матчи Кубка Украины с участием команд элитного дивизиона будет централизованно показывать канал УПЛ-ТВ (сейчас права принадлежат клубам).
Клубам сохранят выплат за турнир: 70 на 30 в пользу хозяев матча. Затраты на трансляцию матчей покроет УАФ. Кроме того, Ассоциация передаст УПЛ-ТБ права на финальный матч.
В нынешнем сезоне в финал Кубка Украины вышли Шахтер и Динамо, решающий матч пройдет в Житомире 14 мая.
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