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  4. Клубы УПЛ договорились о новом формате показа Кубка Украины
Украина. Премьер лига
07 мая 2025, 17:29 |
1192
1

Клубы УПЛ договорились о новом формате показа Кубка Украины

Удалось создать единый пул на Кубок Украины

07 мая 2025, 17:29 |
1192
1
Клубы УПЛ договорились о новом формате показа Кубка Украины
УАФ

По информации ТаТоТаке, УАФ и клубы УПЛ договорились о создании телепула в Кубке Украины – со следующего сезона матчи Кубка Украины с участием команд элитного дивизиона будет централизованно показывать канал УПЛ-ТВ (сейчас права принадлежат клубам).

Клубам сохранят выплат за турнир: 70 на 30 в пользу хозяев матча. Затраты на трансляцию матчей покроет УАФ. Кроме того, Ассоциация передаст УПЛ-ТБ права на финальный матч.

В нынешнем сезоне в финал Кубка Украины вышли Шахтер и Динамо, решающий матч пройдет в Житомире 14 мая.

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УПЛ-ТВ Кубок Украины по футболу Украинская Премьер-лига Украинская ассоциация футбола
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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Lulinnha
И сколько стоит показ сезона КУ ? 
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