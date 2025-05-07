Клубы УПЛ договорились о новом формате показа Кубка Украины

По информации ТаТоТаке, УАФ и клубы УПЛ договорились о создании телепула в Кубке Украины – со следующего сезона матчи Кубка Украины с участием команд элитного дивизиона будет централизованно показывать канал УПЛ-ТВ (сейчас права принадлежат клубам).

Клубам сохранят выплат за турнир: 70 на 30 в пользу хозяев матча. Затраты на трансляцию матчей покроет УАФ. Кроме того, Ассоциация передаст УПЛ-ТБ права на финальный матч.

В нынешнем сезоне в финал Кубка Украины вышли Шахтер и Динамо, решающий матч пройдет в Житомире 14 мая.