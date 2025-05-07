Сезон завершен досрочно. Звезда сборной Украины перенес операцию

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский перенес операцию, из-за чего текущий сезон для него завершился досрочно, сообщает Il Secolo XIX.

Во вторник, 6 мая, 31-летнему хавбеку удалили синтетические пластины из ноги, которые ему установили после тяжелой травмы, полученной в сентябре прошлого года в матче с «Венецией».

Отмечается, что операция была запланированной. Теперь Руслан сосредоточится на восстановлении, чтобы быть готовым начать подготовку с командой к старту нового сезона.

Ранее Виейра прокомментировал травму Малиновского.