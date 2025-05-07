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WTA
07 мая 2025, 14:41 | Обновлено 07 мая 2025, 14:43
271
0

Украинский теннисист разгромил экс-15-ю ракетку мира на турнире в Италии

Александр Овчаренко в двух сетах разобрался с Кайлом Эдмундом во 2-м круге 25-тысячника

07 мая 2025, 14:41 | Обновлено 07 мая 2025, 14:43
271
0
Украинский теннисист разгромил экс-15-ю ракетку мира на турнире в Италии
Instagram. Александр Овчаренко

Украинский теннисист Александр Оваренко (АТР 355) вышел в четвертьфинал грунтового турнира ITF M25 в Санта-Маргерита-ди-Пула, Италия.

Во втором раунде украинец в двух сетах разгромил бывшую 15-ю ракетку мира Кайла Эдмунда (Великобритания, ATP 512) за 1 час и 22 минуты.

ITF M25 Санта-Маргерита-ди-Пула. Грунт. 1/8 финала

Александр Овчаренко (Украина) [4] – Кайл Эдмунд (Великобритания) – 6:1, 6:2

Овчаренко впервые провел очное противостояние против Эдмунда.

Следующим соперником Александра будет победитель матча Таха Баад (Марокко, ATP 671) – Флоран Бакс (Франция, ATP 417).

Александр впервые с начала февраля проведет четвертьфинальный матч. Тогда он уступил на этой стадии Далибору Сврчине на челленджере в Ченаи.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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