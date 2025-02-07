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ATP
07 февраля 2025, 09:15 |
197
0

Неудача. Первый номер украинского тенниса уступил в 1/4 финала челленджера

Александр Овчаренко не смог переиграть Далибора Сврчину

07 февраля 2025, 09:15 |
197
0
Неудача. Первый номер украинского тенниса уступил в 1/4 финала челленджера
Instagram. Александр Овчаренко

Первый номер украинского тенниса Александр Овчаренко (АТР 311) уступил в четвертьфинале челленджера в Ченнаи, Индия.

В двух сетах украинец уступил в своем первом четвертьфинале челленджера чеху Далибору Сврчине (АТР 223).

ATP челленджер Ченнаи. Хард. 1/4 финала

Александр Овчаренко (Украина) – Далибор Сврчина (Чехия) – 3:6, 0:6

Ранее сообщалось о том, что Алекандр Овчаренко впервые в карьере вышел в 1/4 финала челленджера.

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Александр Овчаренко ATP Ченнаи
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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