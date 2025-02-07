ATP07 февраля 2025, 09:15 |
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Неудача. Первый номер украинского тенниса уступил в 1/4 финала челленджера
Александр Овчаренко не смог переиграть Далибора Сврчину
07 февраля 2025, 09:15 |
197
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Первый номер украинского тенниса Александр Овчаренко (АТР 311) уступил в четвертьфинале челленджера в Ченнаи, Индия.
В двух сетах украинец уступил в своем первом четвертьфинале челленджера чеху Далибору Сврчине (АТР 223).
ATP челленджер Ченнаи. Хард. 1/4 финала
Александр Овчаренко (Украина) – Далибор Сврчина (Чехия) – 3:6, 0:6
Ранее сообщалось о том, что Алекандр Овчаренко впервые в карьере вышел в 1/4 финала челленджера.
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