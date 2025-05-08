Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ястремская не реализовала матчбол против нейтралки и покинула турнир в Риме
WTA
08 мая 2025, 00:55 | Обновлено 08 мая 2025, 00:59
580
12

Ястремская не реализовала матчбол против нейтралки и покинула турнир в Риме

Даяна уступила Анастасии Потаповой в трех сетах в 1-м раунде тысячника в столице Италии

08 мая 2025, 00:55 | Обновлено 08 мая 2025, 00:59
580
12
Ястремская не реализовала матчбол против нейтралки и покинула турнир в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 45) не сумела пробиться во второй раунд престижного грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В 1/64 финала украинка в треха сетах уступила «нейтралке» Анастасие Потаповой (WTA 34) за 2 часа и 40 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/64 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Анастасия Потапова – 6:2, 6:7 (6:8), 3:6

На тай-брейке второй партии у Даяны был матчбол на подаче при 6:5*. В конце третьего сета украинка взяла медицинский тайм-аут из-за проблем в правой ногой.

Ястремская в пятый раз в карьере сыграла против Потаповой. Даяна потерпела третье поражение, в частности второе в 2025 году.

Следующей соперницей Потаповой будет первая ракетка мира Арина Соболенко.

В 1/32 финала Рима сыграют две украинки. Выступления в столице Италии с этого раунда начнет Элина Свитолина (соперница – Джессика Бузас Манейро), а также ранее во второй круг пробилась Марта Костюк (победа над Александрой Эалой, соперница – Дарья Касаткина).

По теме:
Марта Костюк – Александра Эала. Как это было: 6:0, 6:1. Видеообзор матча
Пекарня Марты. Костюк в первом раунде Рима вынесла звездочку из Филиппин
Сестры Киченок и Костюк сыграют в парном разряде Рима. Известны соперницы
Даяна Ястремская Анастасия Потапова WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
Футбол | 07 мая 2025, 07:49 6
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом

Хаби разрешил продавать украинца

Динамо и Шахтер уже в 1/16 финала. Согласован новый формат Кубка Украины
Футбол | 07 мая 2025, 18:15 20
Динамо и Шахтер уже в 1/16 финала. Согласован новый формат Кубка Украины
Динамо и Шахтер уже в 1/16 финала. Согласован новый формат Кубка Украины

Обещают слепую жеребьевку

Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Футбол | 07.05.2025, 08:55
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Олейникова с победы стартовала на грунтовом турнире ITF в Италии
Теннис | 07.05.2025, 17:05
Олейникова с победы стартовала на грунтовом турнире ITF в Италии
Олейникова с победы стартовала на грунтовом турнире ITF в Италии
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии Барселоны к судье полуфинала ЛЧ
Футбол | 07.05.2025, 14:04
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии Барселоны к судье полуфинала ЛЧ
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии Барселоны к судье полуфинала ЛЧ
Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Даяна в своєму репертуарі. Знову з усіх сил намагалася програти вже практично виграний матч, і таки програла. Та ще й кому.
Невиправна.
Ответить
+8
Neptun
Дві "дровиняки" змагались, хто більше "дерев'яна". Даяна впоралася більш блискуче. 
Ответить
+6
Олександр Панасюк
Ніс зробила, губи надула, Макан купила... Що ще потрібно для того, щоб зустріти старість...
Ответить
+6
Vlad Holl
Сказати ,що дблка , так це нічого не сказати. Та їй подвійними насипає , а ця по аутам ширяє з усієї дурі. Другу подачу прийняти не може. З цією орчихою , півтори неділі назад , Марта розібралася красиво і без нервів , а у цієї співачки в голові все окрім тенісу. 
Ответить
+4
Disiny7
В котре Даяна віддає виграний матч.
Звісно, нічого нового, але ж це, мабуть, вже не виліковне  
Кожного турніру у боксі Ястремських якісь нові люди, але Даяні байдуже, хто там що каже, палець у рота - мовчить усі, мені начхати на ваші поради... 
Ну і звісно ці безглузді медичні тайм-аути
Ответить
+2
Андрій Заліщук
ну для сабаленки це прохідна суперниця потапова, вболіваємо далі за Елю і Марту, вони мають всі шанси зайти так само далеко як і в Мадриді
Ответить
+2
Попандопуло из Одессы
Торжественное упрямства и скудоумия.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Брэд Питт
Подякувала суперниці після матчу за гру, махнувши їй головою) Ви це бачили чи мені це здалося?) Якщо це рілі так (я навіть відео зберіг), тоді даяна на голову хвора)
Ответить
0
Андрей Ванчак
Тут лікарі вже безсилі походу, поможе тільки хороша піз@dюліна в дупу, причому регулярно)
Ответить
0
Viktor Shuper
стабільність Даяни вражає 
Ответить
0
Первый Среди Равных
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
Показать комментарий
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
07.05.2025, 10:23 7
Футбол
«Планировал ехать в Украину». Джошуа рассказал о своих отношениях с Усиком
«Планировал ехать в Украину». Джошуа рассказал о своих отношениях с Усиком
06.05.2025, 11:45
Бокс
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
07.05.2025, 07:03 5
Футбол
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
06.05.2025, 10:53 2
Футбол
Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик решил «разобраться на улице»
Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик решил «разобраться на улице»
07.05.2025, 04:48 2
Бокс
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
07.05.2025, 22:20 50
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера
06.05.2025, 21:43 88
Футбол
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
07.05.2025, 15:28 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем