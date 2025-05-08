Ястремская не реализовала матчбол против нейтралки и покинула турнир в Риме
Даяна уступила Анастасии Потаповой в трех сетах в 1-м раунде тысячника в столице Италии
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 45) не сумела пробиться во второй раунд престижного грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.
В 1/64 финала украинка в треха сетах уступила «нейтралке» Анастасие Потаповой (WTA 34) за 2 часа и 40 минут.
WTA 1000 Рим. Грунт. 1/64 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Анастасия Потапова – 6:2, 6:7 (6:8), 3:6
На тай-брейке второй партии у Даяны был матчбол на подаче при 6:5*. В конце третьего сета украинка взяла медицинский тайм-аут из-за проблем в правой ногой.
Ястремская в пятый раз в карьере сыграла против Потаповой. Даяна потерпела третье поражение, в частности второе в 2025 году.
Следующей соперницей Потаповой будет первая ракетка мира Арина Соболенко.
В 1/32 финала Рима сыграют две украинки. Выступления в столице Италии с этого раунда начнет Элина Свитолина (соперница – Джессика Бузас Манейро), а также ранее во второй круг пробилась Марта Костюк (победа над Александрой Эалой, соперница – Дарья Касаткина).
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Обещают слепую жеребьевку
Невиправна.
Звісно, нічого нового, але ж це, мабуть, вже не виліковне
Кожного турніру у боксі Ястремських якісь нові люди, але Даяні байдуже, хто там що каже, палець у рота - мовчить усі, мені начхати на ваші поради...
Ну і звісно ці безглузді медичні тайм-аути