Ястремская не реализовала матчбол против нейтралки и покинула турнир в Риме

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 45) не сумела пробиться во второй раунд престижного грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В 1/64 финала украинка в треха сетах уступила «нейтралке» Анастасие Потаповой (WTA 34) за 2 часа и 40 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/64 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Анастасия Потапова – 6:2, 6:7 (6:8), 3:6

На тай-брейке второй партии у Даяны был матчбол на подаче при 6:5*. В конце третьего сета украинка взяла медицинский тайм-аут из-за проблем в правой ногой.

Ястремская в пятый раз в карьере сыграла против Потаповой. Даяна потерпела третье поражение, в частности второе в 2025 году.

Следующей соперницей Потаповой будет первая ракетка мира Арина Соболенко.

В 1/32 финала Рима сыграют две украинки. Выступления в столице Италии с этого раунда начнет Элина Свитолина (соперница – Джессика Бузас Манейро), а также ранее во второй круг пробилась Марта Костюк (победа над Александрой Эалой, соперница – Дарья Касаткина).