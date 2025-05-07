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Украина. Премьер лига
07 мая 2025, 23:45 | Обновлено 08 мая 2025, 00:27
537
1

Таблица УПЛ. Кто займет 4-е место и получит путевку в Лигу конференций?

Три претендента: Кривбасс, Полесье и Карпаты имеют одинаково очков

07 мая 2025, 23:45 | Обновлено 08 мая 2025, 00:27
537
1
Таблица УПЛ. Кто займет 4-е место и получит путевку в Лигу конференций?
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

7 мая состоялся перенесенный матч Украинской Премьер-лиги 2024/25.

В доигрывании матча Кривбасс из Кривого Рога дома разгромил киевский клуб Левый Берег (4:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За три тура до конца Динамо близко к чемпионству (67 очков), второе место занимает Александрия (63 очка), Шахтер идет третьим (57 баллов).

На 4-е место и последнюю путевку в Лигу конференций претендуют три команды. Кривбасс, Полесье и Карпаты набрали одинаковое количество очков (по 43).

С кем сыграют Кривбасс, Полесье и Карпаты в последних турах

  • Кривбасс: Колос (дома), Оболонь (дома), Полесье (на выезде)
  • Полесье: Динамо (дома), Заря (на выезде), Кривбасс (дома)
  • Карпаты: Александрия (дома), Колос (на выезде), Заря (дома)

Топ-6 УПЛ: Динамо Киев (67), Александрия (63), Шахтер (57), Кривбасс, Полесье, Карпаты (по 43)

Внизу турнирной таблицы находятся: Ворскла (25), Левый Берег (23), Ингулец (20), Черноморец (18).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины (или 2-е место УПЛ) – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • 2-е место УПЛ (или 3-е место УПЛ) – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • 4-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

27-й тур. 07.05. 13:00 (доигрывание). Кривой Рог

Кривбас Кривой Рог – Левый Берег Киев – 4:0

Гол: Денис Кузык, 27, Егор Твердохлеб, 47, 90, Даниэль Соса, 69

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 27 20 7 0 59 - 17 67
2 Александрия 27 19 6 2 42 - 19 63
3 Шахтер Донецк 27 17 6 4 64 - 24 57
4 Кривбасс 27 12 7 8 32 - 24 43
5 Полесье 27 11 10 6 36 - 27 43
6 Карпаты Львов 27 12 7 8 38 - 30 43
7 Заря 27 11 3 13 31 - 37 36
8 Верес 27 9 8 10 31 - 38 35
9 Рух Львов 27 8 10 9 27 - 25 34
10 Колос Ковалевка 27 6 11 10 23 - 23 29
11 Оболонь 27 7 7 13 18 - 42 28
12 ЛНЗ Черкассы 27 7 7 13 24 - 36 28
13 Ворскла 27 6 7 14 22 - 35 25
14 Левый берег 27 6 5 16 16 - 36 23
15 Ингулец 27 4 8 15 17 - 41 20
16 Черноморец 27 5 3 19 17 - 43 18
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Gargantua81
думаю, что 4. Карпаты 5. Кривбас 6. Полесье
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