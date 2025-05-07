Таблица УПЛ. Кто займет 4-е место и получит путевку в Лигу конференций?
Три претендента: Кривбасс, Полесье и Карпаты имеют одинаково очков
7 мая состоялся перенесенный матч Украинской Премьер-лиги 2024/25.
В доигрывании матча Кривбасс из Кривого Рога дома разгромил киевский клуб Левый Берег (4:0).
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За три тура до конца Динамо близко к чемпионству (67 очков), второе место занимает Александрия (63 очка), Шахтер идет третьим (57 баллов).
На 4-е место и последнюю путевку в Лигу конференций претендуют три команды. Кривбасс, Полесье и Карпаты набрали одинаковое количество очков (по 43).
С кем сыграют Кривбасс, Полесье и Карпаты в последних турах
- Кривбасс: Колос (дома), Оболонь (дома), Полесье (на выезде)
- Полесье: Динамо (дома), Заря (на выезде), Кривбасс (дома)
- Карпаты: Александрия (дома), Колос (на выезде), Заря (дома)
Топ-6 УПЛ: Динамо Киев (67), Александрия (63), Шахтер (57), Кривбасс, Полесье, Карпаты (по 43)
Внизу турнирной таблицы находятся: Ворскла (25), Левый Берег (23), Ингулец (20), Черноморец (18).
🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины (или 2-е место УПЛ) – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- 2-е место УПЛ (или 3-е место УПЛ) – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- 4-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ Украинская Премьер-лига
27-й тур. 07.05. 13:00 (доигрывание). Кривой Рог
Кривбас Кривой Рог – Левый Берег Киев – 4:0
Гол: Денис Кузык, 27, Егор Твердохлеб, 47, 90, Даниэль Соса, 69
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|27
|20
|7
|0
|59 - 17
|67
|2
|Александрия
|27
|19
|6
|2
|42 - 19
|63
|3
|Шахтер Донецк
|27
|17
|6
|4
|64 - 24
|57
|4
|Кривбасс
|27
|12
|7
|8
|32 - 24
|43
|5
|Полесье
|27
|11
|10
|6
|36 - 27
|43
|6
|Карпаты Львов
|27
|12
|7
|8
|38 - 30
|43
|7
|Заря
|27
|11
|3
|13
|31 - 37
|36
|8
|Верес
|27
|9
|8
|10
|31 - 38
|35
|9
|Рух Львов
|27
|8
|10
|9
|27 - 25
|34
|10
|Колос Ковалевка
|27
|6
|11
|10
|23 - 23
|29
|11
|Оболонь
|27
|7
|7
|13
|18 - 42
|28
|12
|ЛНЗ Черкассы
|27
|7
|7
|13
|24 - 36
|28
|13
|Ворскла
|27
|6
|7
|14
|22 - 35
|25
|14
|Левый берег
|27
|6
|5
|16
|16 - 36
|23
|15
|Ингулец
|27
|4
|8
|15
|17 - 41
|20
|16
|Черноморец
|27
|5
|3
|19
|17 - 43
|18
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