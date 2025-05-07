Таблица УПЛ. Кто займет 4-е место и получит путевку в Лигу конференций?

7 мая состоялся перенесенный матч Украинской Премьер-лиги 2024/25.

В доигрывании матча Кривбасс из Кривого Рога дома разгромил киевский клуб Левый Берег (4:0).

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За три тура до конца Динамо близко к чемпионству (67 очков), второе место занимает Александрия (63 очка), Шахтер идет третьим (57 баллов).

На 4-е место и последнюю путевку в Лигу конференций претендуют три команды. Кривбасс, Полесье и Карпаты набрали одинаковое количество очков (по 43).

С кем сыграют Кривбасс, Полесье и Карпаты в последних турах

Кривбасс : Колос (дома), Оболонь (дома), Полесье (на выезде)

: Колос (дома), Оболонь (дома), Полесье (на выезде) Полесье : Динамо (дома), Заря (на выезде), Кривбасс (дома)

: Динамо (дома), Заря (на выезде), Кривбасс (дома) Карпаты: Александрия (дома), Колос (на выезде), Заря (дома)

Топ-6 УПЛ: Динамо Киев (67), Александрия (63), Шахтер (57), Кривбасс, Полесье, Карпаты (по 43)

Внизу турнирной таблицы находятся: Ворскла (25), Левый Берег (23), Ингулец (20), Черноморец (18).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины (или 2-е место УПЛ) – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

2-е место УПЛ (или 3-е место УПЛ) – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

4-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

27-й тур. 07.05. 13:00 (доигрывание). Кривой Рог

Кривбас Кривой Рог – Левый Берег Киев – 4:0

Гол: Денис Кузык, 27, Егор Твердохлеб, 47, 90, Даниэль Соса, 69

🏆 Турнирная таблица