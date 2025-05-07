МАТВЕЕВ: «Ротань – неплохая кандидатура для Шахтера, но будет иностранец»

Нынешний сезон в украинской Премьер-лиге подходит к концу. Командам осталось провести три тура, а также состоится финальный матч Кубка Украины, в котором «Динамо» сыграет с «Шахтером». Именно о донецкой команде и пойдет речь в этом материале.

В последнее время все больше разговоров начало ходить относительно отставки главного тренера «горняков» Марино Пушича. Под его руководством «Шахтер» если и не проваливает сезон, то по результатам выглядит крайне неубедительно.

По итогам группового раунда Лиги чемпионов коллектив не смог пробиться в плей-офф еврокубков, в чемпионате донетчане идут на третьем месте и с большой долей вероятности, там и останутся (последний раз «Шахтер» в итоговой турнирной таблице опускался ниже аж в сезоне-1995/1996 – 10-е место). А станет ли реабилитацией выигрыш Кубка Украины, большой вопрос.

О том, что случилось с командой и какой выход из этого положения, журналист Sport.ua пообщался с бывшим нападающим «Шахтера», чемпионом мира среди юниоров Олегом Матвеевым, за плечами которого почти полторы сотни матчей и 61 забитый мяч в составе «горняков».

– Олег Юрьевич, до конца чемпионата еще три тура, но с большой долей вероятности можно говорить, что «Шахтер» финиширует на третьем месте. Это провал?

– Однозначно. Для «Шахтера» не занять первое место – это провал, а мы говорим о третьем.

– В чем, на ваш взгляд, главные причины таких результатов команды?

– Думаю, что там не порядок внутри команды. К тому же для меня не совсем понятны были продажи, сначала, Тараса Степаненко, а потом Даниила Сикана и Александра Зубкова. Да, «горняки» выручили неплохие деньги, но сам «Шахтер», на мой взгляд, стал каким-то более уязвимым.

Я не исключаю, что есть недопонимание между некоторыми игроками и главным тренером. Хотя, если взять по качеству футболистов, то донетчане ни в чем не уступают «Динамо», не говоря уже об «Александрии».

Возможно, некоторые бразильцы не успели адаптироваться, тем не менее, «Шахтер» не имел права в весенней части чемпионата терять девять очков, и это еще не финиш…

– Интересно, а Марино Пушич знает, что хуже, чем сейчас, «Шахтер» в итоговой турнирной таблице чемпионата был 29 лет назад?

– Это еще когда я играл (улыбается). Наверняка ему говорили об этом. Тренер должен знать историю команды, которую тренирует. Понятно, что все чемпионаты выиграть невозможно. Но, получается, что ниже второго места команда не опускалась с 1996 года. Сейчас трудно с этим смириться. Да, бывает «Динамо» сильнее, но чтобы еще и «Александрия» была выше…

– Какие, на ваш взгляд, ошибки допустил Марино Пушич?

– Мне сложно его судить, не находясь в середине коллектива, но, допустим, в Лиге чемпионов часто менялся состав, подобные случаи были и в чемпионате. Трудно было определить основу. Такого, к примеру, при Мирче Луческу не было. Артем Бондаренко то играет, то не играет, тоже можно сказать и по Дмитрию Крыськиву.

Я не могу сказать, что Пушич – слабый тренер, значит, что-то происходит с микроклиматом. Нельзя занимать третье место в таком чемпионате Украины. Тем более, что «Шахтер» пролетает мимо Лиги чемпионов на будущий сезон.

– Выигрыш Кубка может как-то спасти сезон?

– Да, «Динамо» – самый принципиальный соперник «Шахтера», но Кубок Украины – это другой турнир и рангом ниже. Поэтому говорить, что это может быть реабилитацией, я бы не стал.

– По вашему мнению, должна ли произойти в «Шахтере» смена главного тренера?

– Я знаю президента клуба Рината Ахметова и его амбиции. Я не вижу другого выхода из ситуации. Без сомнения, наставника нужно менять. Считаю, что так и будет.

– Уже сейчас ходит много разговоров относительно приемника боснийского специалиста. В частности, фигурируют такие фамилии, как Арда Туран, Эдин Терзич, Руслан Ротань, Алексей Белик. Если бы выбор зависел от вас. Какую бы вы назвали фамилию?

– Мне симпатизирует игра «Александрии» под руководством Руслана Ротаня. Ему дали время и он выстрелил с командой, у которой не самый высокий бюджет. Мне чем-то игра его подопечных напоминает «Шахтер» времен Роберто Де Дзерби.

Но насколько я знаю, Ринат Ахметов всегда хотел видеть у руля коллектива иностранного специалиста. Думаю, так будет и на этот раз.

Сергей БОЙЧЕНКО