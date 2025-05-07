Фантастический матч Интера с Барселоной, Динамо подписало новичка-легионера
Главные новости за 6 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 6 мая.
1. Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
Сумасшедший матч в Лиге чемпионов закончился победой миланской команды
2. Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Шоу в Милане: определен первый финалист
Интер в овертаймах вырвал победу у Барселоны и пробился в решающий поединок
3. Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25
4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании колумбийского легионера
Анхель Торрес стал игроком киевского клуба
5. Турнир развития УЕФА. Украина U-16 проиграла Финляндии во втором матче
Подопечные Александра Сытника пропустили один гол от хозяев турнира
6. Золотая бутса. Салах потерял лидерство: кто получит приз лучшему бомбардиру
Лидером рейтинга стал Виктор Дьекереш из Спортинга
7A. Одна украинка находится в топ-8 теннисисток в гонке на WTA Finals 2025
Элина Свитолина идет седьмой после немалого количества крупных турниров
7B. Стала известна первая соперница Свитолиной на супертурнире в Риме
Во 2-м раунде Элина сыграет против Джессики Бузас Манейро, которая прошла Энн Ли
8. Почему чемпионом станет именно Норрис и как Феррари разрушили себе гонку
Анализ Гран-при Майами. Кто не смог реализовать темп, а кто прыгнуть выше головы
9. Коэффициенты и ребаланс. Каковы шансы Шахтера на прямую путевку в ЛЕ?
Донецкая команда не сыграет в Лиге чемпионов впервые с сезона 1999/2000
10. Из зоны комфорта. По горячим следам откровения от Трента
О решении Александра-Арнольда покинуть «Ливерпуль»
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