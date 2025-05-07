Фантастический матч Интера с Барселоной, Динамо подписало новичка-легионера

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 6 мая.

1. Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ

Сумасшедший матч в Лиге чемпионов закончился победой миланской команды

2. Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Шоу в Милане: определен первый финалист

Интер в овертаймах вырвал победу у Барселоны и пробился в решающий поединок

3. Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25

4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании колумбийского легионера

Анхель Торрес стал игроком киевского клуба

5. Турнир развития УЕФА. Украина U-16 проиграла Финляндии во втором матче

Подопечные Александра Сытника пропустили один гол от хозяев турнира

6. Золотая бутса. Салах потерял лидерство: кто получит приз лучшему бомбардиру

Лидером рейтинга стал Виктор Дьекереш из Спортинга

7A. Одна украинка находится в топ-8 теннисисток в гонке на WTA Finals 2025

Элина Свитолина идет седьмой после немалого количества крупных турниров

7B. Стала известна первая соперница Свитолиной на супертурнире в Риме

Во 2-м раунде Элина сыграет против Джессики Бузас Манейро, которая прошла Энн Ли

8. Почему чемпионом станет именно Норрис и как Феррари разрушили себе гонку

Анализ Гран-при Майами. Кто не смог реализовать темп, а кто прыгнуть выше головы

9. Коэффициенты и ребаланс. Каковы шансы Шахтера на прямую путевку в ЛЕ?

Донецкая команда не сыграет в Лиге чемпионов впервые с сезона 1999/2000

10. Из зоны комфорта. По горячим следам откровения от Трента

О решении Александра-Арнольда покинуть «Ливерпуль»