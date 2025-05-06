Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Одна украинка находится в топ-8 теннисисток в гонке на WTA Finals 2025
WTA
06 мая 2025, 20:35 | Обновлено 06 мая 2025, 20:42
498
0

Одна украинка находится в топ-8 теннисисток в гонке на WTA Finals 2025

Элина Свитолина идет седьмой после немалого количества крупных турниров

06 мая 2025, 20:35 | Обновлено 06 мая 2025, 20:42
498
0
Одна украинка находится в топ-8 теннисисток в гонке на WTA Finals 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина находится в топ-8 теннисисток в LIVE-гонке на Итоговый турнир WTA 2025.

Свитолина, которая занимает 14-е место в рейтинге WTA, идет на седьмой позиции в гонке. Текущий сезон для Элины получается достаточно удачным: четвертьфинал Australian Open, вторые раунды в Линце, Дохе и Дубае, четвертьфинал Индиан-Уэллс, 1/8 финала Майами, трофей в Руане и полуфинал в Мадриде.

В 2025 году Свитолина набрала 1536 очков. На этой неделе Элина выступит на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.

Как выглядит топ-10 теннисисток в гонке на WTA Finals 2024?

  1. Арина Соболенко
  2. Мэдисон Киз
  3. Мирра Андреева
  4. Ига Свентек
  5. Джессика Пегула
  6. Коко Гауфф
  7. Элина Свитолина
  8. Екатерина Александрова
  9. Эмма Наварро
  10. Аманда Анисимова

В первой тридцатке гонки также идут Марта Костюк (21-я) и Даяна Ястремская (24-я).

Итоговый турнир WTA 2025 состоится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Даты проведения соревнований – 1-8 ноября. На турнир квалифицируются 8 лучших теннисисток по итогам года.

По теме:
ВИДЕО. Второй месяц подряд за Украиной! Удар Свитолиной – лучший в апреле
Ига СВЕНТЕК: «Кто это сказал? Не верьте. Я буду играть на Уимблдоне»
Стала известна первая соперница Свитолиной на супертурнире в Риме
Элина Свитолина Итоговый турнир WTA Арина Соболенко Мэдисон Киз Мирра Андреева Ига Свёнтек Джессика Пегула Коко Гауфф Екатерина Александрова Эмма Наварро Аманда Анисимова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграет Синнер? Без Джоковича: жеребьевка Мастерса в Риме
Теннис | 06 мая 2025, 15:11 0
С кем сыграет Синнер? Без Джоковича: жеребьевка Мастерса в Риме
С кем сыграет Синнер? Без Джоковича: жеребьевка Мастерса в Риме

Матчи основной сетки турнира АТР 1000 в столице Италии пройдут с 7 по 18 мая

Динамо получит неожиданное усиление. Это экс-игрок сборной Украины
Футбол | 06 мая 2025, 07:21 10
Динамо получит неожиданное усиление. Это экс-игрок сборной Украины
Динамо получит неожиданное усиление. Это экс-игрок сборной Украины

Александр Сирота, вероятно, вернется из аренды

Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
Бокс | 06.05.2025, 07:48
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
Журналист: «Сабо вместе с Гордоном привел на базу Динамо какую-то бабу»
Футбол | 06.05.2025, 17:52
Журналист: «Сабо вместе с Гордоном привел на базу Динамо какую-то бабу»
Журналист: «Сабо вместе с Гордоном привел на базу Динамо какую-то бабу»
Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
Футбол | 06.05.2025, 02:00
Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера
Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера
05.05.2025, 18:45
Футбол
Усик назвал единственного боксера, который бы победил Мухаммеда Али
Усик назвал единственного боксера, который бы победил Мухаммеда Али
05.05.2025, 00:21
Бокс
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
05.05.2025, 09:30 2
Футбол
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
05.05.2025, 07:05
Хоккей
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный переход в Шахтер
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный переход в Шахтер
05.05.2025, 08:40 1
Футбол
Винисиус выбрал нового тренера для Реала. И это не Хаби Алонсо
Винисиус выбрал нового тренера для Реала. И это не Хаби Алонсо
05.05.2025, 00:02 3
Футбол
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
04.05.2025, 19:56 17
Футбол
Финал ЧМ. Чжао Синьтун получил огромный перевес над Марком Уильямсом
Финал ЧМ. Чжао Синьтун получил огромный перевес над Марком Уильямсом
04.05.2025, 19:10 2
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем