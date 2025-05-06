Одна украинка находится в топ-8 теннисисток в гонке на WTA Finals 2025

Украинская теннисистка Элина Свитолина находится в топ-8 теннисисток в LIVE-гонке на Итоговый турнир WTA 2025.

Свитолина, которая занимает 14-е место в рейтинге WTA, идет на седьмой позиции в гонке. Текущий сезон для Элины получается достаточно удачным: четвертьфинал Australian Open, вторые раунды в Линце, Дохе и Дубае, четвертьфинал Индиан-Уэллс, 1/8 финала Майами, трофей в Руане и полуфинал в Мадриде.

В 2025 году Свитолина набрала 1536 очков. На этой неделе Элина выступит на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.

Как выглядит топ-10 теннисисток в гонке на WTA Finals 2024?

Арина Соболенко Мэдисон Киз Мирра Андреева Ига Свентек Джессика Пегула Коко Гауфф Элина Свитолина Екатерина Александрова Эмма Наварро Аманда Анисимова

В первой тридцатке гонки также идут Марта Костюк (21-я) и Даяна Ястремская (24-я).

Итоговый турнир WTA 2025 состоится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Даты проведения соревнований – 1-8 ноября. На турнир квалифицируются 8 лучших теннисисток по итогам года.