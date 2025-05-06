Одна украинка находится в топ-8 теннисисток в гонке на WTA Finals 2025
Элина Свитолина идет седьмой после немалого количества крупных турниров
Украинская теннисистка Элина Свитолина находится в топ-8 теннисисток в LIVE-гонке на Итоговый турнир WTA 2025.
Свитолина, которая занимает 14-е место в рейтинге WTA, идет на седьмой позиции в гонке. Текущий сезон для Элины получается достаточно удачным: четвертьфинал Australian Open, вторые раунды в Линце, Дохе и Дубае, четвертьфинал Индиан-Уэллс, 1/8 финала Майами, трофей в Руане и полуфинал в Мадриде.
В 2025 году Свитолина набрала 1536 очков. На этой неделе Элина выступит на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.
Как выглядит топ-10 теннисисток в гонке на WTA Finals 2024?
- Арина Соболенко
- Мэдисон Киз
- Мирра Андреева
- Ига Свентек
- Джессика Пегула
- Коко Гауфф
- Элина Свитолина
- Екатерина Александрова
- Эмма Наварро
- Аманда Анисимова
В первой тридцатке гонки также идут Марта Костюк (21-я) и Даяна Ястремская (24-я).
Итоговый турнир WTA 2025 состоится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Даты проведения соревнований – 1-8 ноября. На турнир квалифицируются 8 лучших теннисисток по итогам года.
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