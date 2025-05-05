Рейтинг WTA. Свитолина стала 14-й ракеткой мира, Костюк вернулась в топ-30

5 мая женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. С 22 апреля по 4 мая девушки боролись за трофей соревнований WTA 1000 в Мадриде, а на прошлой неделе также состоялось два турнира категории WTA 125 – в Сен-Мало и Вике.

Чемпионкой в столице Испании стала первая ракетка мира Арина Соболенко.

Финалистка Мадрида Коко Гауфф вернулась на третью позицию, сместив Джессику Пегулу. Гауфф могла обойти и Игу Свентек, которая осталась второй в рейтинге, но для этого нужно было взять трофей тысячника.

Из изменений в топ-10: Паолини обошла Киз, Бадоса отдала девятую позицию Наварро.

Победительница Сен-Мело Наоми Осака вернулась в топ-50 и теперь идет на 48-й позиции. В Вике трофей выиграла Далма Галфи, которая улучшила сразу 25 мест и располагается на 95-й строчке.

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина, которая в Мадриде добралась до полуфинала, впервые с февраля 2022 года вернулась в топ-15. Элина – 14-я ракетка мира.

Марта Костюк в столице Испании сыграла в четвертьфинале. Благодаря неплохому выступлению она снова попала в первую тридцатку и теперь идет 27-й.

Небольшой прогресс также у Даяны Ястремской – плюс одно место (45-я). А Юлия Стародубцева, которая из квалификации в Мадриде добралась до четвертого раунда, прибавила сразу 19 мест – она 80-я. Личным рекордом Юлии является 79-я позиция (октябрь 2024 года).

У Ангелины Калининой, Дарьи Снигур, Анастасии Соболевой, Леси Цуренко и Александры Олейниковой – падение в рейтинге. Катарина Завацкая прибавила 16 мест.

Украинские теннисистки в топ-300 рейтинга WTA

В первой десятке парного рейтинга WTA изменений не произошло. Украинка Людмила Киченок сохранила девятое место.

Из украинских теннисисток в топ-100 также находятся Надежда Киченок (49-я) и Марта Костюк (55-я).

Топ-10 парного рейтинга WTA

Украинки в парном рейтинге WTA