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  4. Рейтинг WTA. Свитолина стала 14-й ракеткой мира, Костюк вернулась в топ-30
WTA
05 мая 2025, 13:04 |
883
0

Рейтинг WTA. Свитолина стала 14-й ракеткой мира, Костюк вернулась в топ-30

Ига Свентек сохранила вторую позицию, Коко Гауфф снова третья в мире

05 мая 2025, 13:04 |
883
0
Рейтинг WTA. Свитолина стала 14-й ракеткой мира, Костюк вернулась в топ-30
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

5 мая женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. С 22 апреля по 4 мая девушки боролись за трофей соревнований WTA 1000 в Мадриде, а на прошлой неделе также состоялось два турнира категории WTA 125 – в Сен-Мало и Вике.

Чемпионкой в столице Испании стала первая ракетка мира Арина Соболенко.

Финалистка Мадрида Коко Гауфф вернулась на третью позицию, сместив Джессику Пегулу. Гауфф могла обойти и Игу Свентек, которая осталась второй в рейтинге, но для этого нужно было взять трофей тысячника.

Из изменений в топ-10: Паолини обошла Киз, Бадоса отдала девятую позицию Наварро.

Победительница Сен-Мело Наоми Осака вернулась в топ-50 и теперь идет на 48-й позиции. В Вике трофей выиграла Далма Галфи, которая улучшила сразу 25 мест и располагается на 95-й строчке.

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина, которая в Мадриде добралась до полуфинала, впервые с февраля 2022 года вернулась в топ-15. Элина – 14-я ракетка мира.

Марта Костюк в столице Испании сыграла в четвертьфинале. Благодаря неплохому выступлению она снова попала в первую тридцатку и теперь идет 27-й.

Небольшой прогресс также у Даяны Ястремской – плюс одно место (45-я). А Юлия Стародубцева, которая из квалификации в Мадриде добралась до четвертого раунда, прибавила сразу 19 мест – она 80-я. Личным рекордом Юлии является 79-я позиция (октябрь 2024 года).

У Ангелины Калининой, Дарьи Снигур, Анастасии Соболевой, Леси Цуренко и Александры Олейниковой – падение в рейтинге. Катарина Завацкая прибавила 16 мест.

Украинские теннисистки в топ-300 рейтинга WTA

В первой десятке парного рейтинга WTA изменений не произошло. Украинка Людмила Киченок сохранила девятое место.

Из украинских теннисисток в топ-100 также находятся Надежда Киченок (49-я) и Марта Костюк (55-я).

Топ-10 парного рейтинга WTA

Украинки в парном рейтинге WTA

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рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Джессика Пегула Ангелина Калинина Мэдисон Киз Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Арина Соболенко Коко Гауфф Паула Бадоса Эмма Наварро Ига Свёнтек Анастасия Соболева Жасмин Паолини Чжэн Циньвень Мирра Андреева Александра Олейникова Юлия Стародубцева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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