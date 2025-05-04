Бывшая первая ракетка мира выиграла первый титул за последние 4 года

Японская теннисистка Наоми Осака (WTA 55) выиграла трофей на грунтовом турнире WTA 125 в Сен-Мало, Франция.

27-летняя японка, получившая второй номер посева, переиграла в двух сетах Кайю Юван (WTA 515) из Словении – 6:1, 7:5.

Для бывшей первой ракетки мира это первый титул на грунтовом покрытии и девятый в карьере.

Осака сыграла в 13-ти финалах за время своей профессиональной карьеры и одержала победу в восьми из них, включая два титула на Открытом чемпионате Австралии, два – на Открытом чемпионате США, а также два трофея турниров серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и в Пекине.

Специалистка по хардовым покрытиям, она никогда ранее не доходила до финала на грунте.

Свой последний титул до Сен-Мало Осака выиграла четыре года назад, когда подняла над головой трофей Australian Open-2021 на арене Рода Лейвера.

🎾👑 NAOMI OSAKA SACRÉE À SAINT-MALO ! 👑🎾



L’ex n°1 mondiale et quadruple championne du Grand Chelem remporte l’Open 35 de Saint-Malo 2025 🏆 pic.twitter.com/mCJ8pnSqA7 — L'Open 35 de Saint-Malo (@LOPEN35STMALO) May 4, 2025