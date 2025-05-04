Бывшая первая ракетка мира выиграла первый титул за последние 4 года
Наоми Осака переиграла в двух сетах Кайю Юван
Японская теннисистка Наоми Осака (WTA 55) выиграла трофей на грунтовом турнире WTA 125 в Сен-Мало, Франция.
27-летняя японка, получившая второй номер посева, переиграла в двух сетах Кайю Юван (WTA 515) из Словении – 6:1, 7:5.
Для бывшей первой ракетки мира это первый титул на грунтовом покрытии и девятый в карьере.
Осака сыграла в 13-ти финалах за время своей профессиональной карьеры и одержала победу в восьми из них, включая два титула на Открытом чемпионате Австралии, два – на Открытом чемпионате США, а также два трофея турниров серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и в Пекине.
Специалистка по хардовым покрытиям, она никогда ранее не доходила до финала на грунте.
Свой последний титул до Сен-Мало Осака выиграла четыре года назад, когда подняла над головой трофей Australian Open-2021 на арене Рода Лейвера.
🎾👑 NAOMI OSAKA SACRÉE À SAINT-MALO ! 👑🎾— L'Open 35 de Saint-Malo (@LOPEN35STMALO) May 4, 2025
L’ex n°1 mondiale et quadruple championne du Grand Chelem remporte l’Open 35 de Saint-Malo 2025 🏆 pic.twitter.com/mCJ8pnSqA7
🎾 PROGRAMME – JOUR DE FINALE 🎾— L'Open 35 de Saint-Malo (@LOPEN35STMALO) May 3, 2025
C’est le grand jour à l’Open 35 de Saint-Malo !
Finale simple à suivre pas avant 14h30 : la gagnante soulèvera le trophée au terme d’une semaine intense et spectaculaire 🏆 pic.twitter.com/y1zpYUJXop
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Костышина и Максимова в непростом поединке поделили очки
Решающий поединок Мастерса состоится 4 мая и начнется ориентировочно в 19:30 по Киеву