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WTA
04 мая 2025, 18:01 | Обновлено 04 мая 2025, 18:03
280
1

Бывшая первая ракетка мира выиграла первый титул за последние 4 года

Наоми Осака переиграла в двух сетах Кайю Юван

04 мая 2025, 18:01 | Обновлено 04 мая 2025, 18:03
280
1
Бывшая первая ракетка мира выиграла первый титул за последние 4 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Японская теннисистка Наоми Осака (WTA 55) выиграла трофей на грунтовом турнире WTA 125 в Сен-Мало, Франция.

27-летняя японка, получившая второй номер посева, переиграла в двух сетах Кайю Юван (WTA 515) из Словении – 6:1, 7:5.

Для бывшей первой ракетки мира это первый титул на грунтовом покрытии и девятый в карьере.

Осака сыграла в 13-ти финалах за время своей профессиональной карьеры и одержала победу в восьми из них, включая два титула на Открытом чемпионате Австралии, два – на Открытом чемпионате США, а также два трофея турниров серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и в Пекине.

Специалистка по хардовым покрытиям, она никогда ранее не доходила до финала на грунте.

Свой последний титул до Сен-Мало Осака выиграла четыре года назад, когда подняла над головой трофей Australian Open-2021 на арене Рода Лейвера.

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WTA Сен-Мало Наоми Осака Кайя Юван
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Mystic_Healer
515та ракетка в фіналі
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