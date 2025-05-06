Коэффициенты и ребаланс. Каковы шансы Шахтера на прямую путевку в ЛЕ?

Донецкий Шахтер имеет шансы попасть в основной раунд Лиги Европы 2025/26. Горняки могут получить бонус без прохождения квалификации благодаря высокому клубному рейтингу

Шахтер уже точно не станет чемпионом Украины в текущем сезоне. Донецкая команда впервые с сезона 1999/2000 не сыграет в Лиге чемпионов. Только победитель УПЛ выступит в ЛЧ, стартуя со 2-го квалификационного раунда.

Дополнительная путевка в Лигу Европы появится, если текущий сезон Лиги конференций выиграет команда, которая займет высокое место в национальном чемпионате.

Для прямой путевки в Лигу Европы Шахтеру необходимо совпадение трех факторов:

🔹 Шахтеру нужно либо выиграть Кубок Украины, либо занять второе место в УПЛ

🔹 Победитель Лиги конференций 2024/25 должен квалифицироваться в Лигу чемпионов или Лигу Европы через национальный чемпионат.

🔹 Шахтер должен остаться клубом с самым высоким коэффициентом среди всех команд, которые будут участвовать в квалификации Лиги Европы.

Для начала выполнения этого плана Шахтеру надо выиграл финал Кубка Украины против Динамо, поскольку шансов перегнать Александрию в борьбе за второе место УПЛ остается немного

Сейчас Шахтер (52.000) идет вторым в списке претендентов на прямую путевку в основной раунд Лиги Европы. Лидирует в рейтинге загребское Динамо (56.000), но ситуация может измениться, так как в чемпионате Хорватии очень плотная борьба: Риека (59), Динамо Загреб (58), Хайдук (56). Горнякам нужно, чтобы либо в финале Кубка Хорватии Риека уступила клубу Славен Белупо, либо же Динамо Загреб не заняло второе место в чемпионате (и не попало бы в Лигу Европы, а вышло бы в другой еврокубковый турнир).

По третьему пункту – горняков устроит, если победителем Лиги конференций станут Челси или Бетис, которые финишируют в зоне ЛЧ или ЛЕ в национальном чемпионате. Успех Фиорентины поставит появление дополнительной путевки под сомнение.

Таблица ребаланса в Лиге Европы

Таблица коэффициентов УЕФА 2025

Клубный рейтинг УЕФА 2025

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Чемпионат Хорватии