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06 мая 2025, 21:01 | Обновлено 06 мая 2025, 21:09
2794
16

Коэффициенты и ребаланс. Каковы шансы Шахтера на прямую путевку в ЛЕ?

Донецкая команда не сыграет в Лиге чемпионов впервые с сезона 1999/2000

06 мая 2025, 21:01 | Обновлено 06 мая 2025, 21:09
2794
16
Коэффициенты и ребаланс. Каковы шансы Шахтера на прямую путевку в ЛЕ?
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий Шахтер имеет шансы попасть в основной раунд Лиги Европы 2025/26. Горняки могут получить бонус без прохождения квалификации благодаря высокому клубному рейтингу

Шахтер уже точно не станет чемпионом Украины в текущем сезоне. Донецкая команда впервые с сезона 1999/2000 не сыграет в Лиге чемпионов. Только победитель УПЛ выступит в ЛЧ, стартуя со 2-го квалификационного раунда.

Дополнительная путевка в Лигу Европы появится, если текущий сезон Лиги конференций выиграет команда, которая займет высокое место в национальном чемпионате.

Для прямой путевки в Лигу Европы Шахтеру необходимо совпадение трех факторов:

🔹 Шахтеру нужно либо выиграть Кубок Украины, либо занять второе место в УПЛ
🔹 Победитель Лиги конференций 2024/25 должен квалифицироваться в Лигу чемпионов или Лигу Европы через национальный чемпионат.
🔹 Шахтер должен остаться клубом с самым высоким коэффициентом среди всех команд, которые будут участвовать в квалификации Лиги Европы.

Для начала выполнения этого плана Шахтеру надо выиграл финал Кубка Украины против Динамо, поскольку шансов перегнать Александрию в борьбе за второе место УПЛ остается немного

Сейчас Шахтер (52.000) идет вторым в списке претендентов на прямую путевку в основной раунд Лиги Европы. Лидирует в рейтинге загребское Динамо (56.000), но ситуация может измениться, так как в чемпионате Хорватии очень плотная борьба: Риека (59), Динамо Загреб (58), Хайдук (56). Горнякам нужно, чтобы либо в финале Кубка Хорватии Риека уступила клубу Славен Белупо, либо же Динамо Загреб не заняло второе место в чемпионате (и не попало бы в Лигу Европы, а вышло бы в другой еврокубковый турнир).

По третьему пункту – горняков устроит, если победителем Лиги конференций станут Челси или Бетис, которые финишируют в зоне ЛЧ или ЛЕ в национальном чемпионате. Успех Фиорентины поставит появление дополнительной путевки под сомнение.

Таблица ребаланса в Лиге Европы

Таблица коэффициентов УЕФА 2025

Клубный рейтинг УЕФА 2025

Чемпионат Хорватии

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Риека 33 16 11 6 45 - 19 59
2 Динамо Загреб 33 17 7 9 62 - 40 58
3 Хайдук Сплит 33 15 11 7 45 - 32 56
4 Вараждин 33 10 15 8 26 - 22 45
5 Славен Белупо 33 12 9 12 38 - 38 45
6 Истра 1961 33 10 13 10 35 - 41 43
7 Осиек 33 11 7 15 43 - 48 40
8 Горица 33 9 9 15 28 - 43 36
9 Локомотива Загреб 33 9 7 17 40 - 52 34
10 Шибеник 33 7 9 17 28 - 55 30
Полная таблица

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таблица коэффициентов УЕФА Шахтер Донецк статистические расклады Фиорентина Бетис Лига Европы выбор редакции Челси Лига чемпионов Лига конференций Динамо Загреб
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 16
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Сказки ДАмбаса
А напомните где  стадион фк бамбас,  для кого они играют и сколько украинцев осталось в их составе?
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+6
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Pavel_i_C0
Кубок в Київ, а данєтскіє нехай проходять три кваліфікації ЛК
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+4
ZANREGENT
Кубок Динамо!
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+3
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Boodya
Для чого нам ці прямі путівки?
Більше матчів = більше балів в таблицю коефіцієнтів.
Тим більше майже всі вболівальники Шахтаря на цьому сайті писали, що квали можна пройти однією лівою.
Так що не бачу жодного приводу для переживань, а від квалів одні плюси 
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+2
😸
Пох
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+2
Павло
А які шанси у команди шахтар (село Щасливе) потрапити до фіналу кубку Бориспільського району? 
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+1
Fitness.sports
Пушич обещал подарок на прощание 🤣
А СаШо голоден к трофеям
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+1
DK2025
Чем больше сайт ДЕЛИТ ШКУРУ НЕУБИТОГО МЕДВЕДЯ, тем хуже становится ситуация для Шахтера. Сначала вы отправляли клуб в ЛЧ и оценивали его шансы там, теперь то же самое делаете с ЛЕ. Вам не кажется, что вы - мягко говоря - уж очень здесь торопитесь?!! И каждый раз после ваших таких прогнозов, ситуация для клуба становится совсем другой и печальной?!! Какое второе место?!! Да и выигрыш Кубка Украины весьма сомнителен, судя по сопоставлению игры киевлян и "горняков". СГЛАЗИТЬ ШАХТЕР СОВСЕМ НЕ БОИТЕСЬ?!!
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+1
Magamed
TIXO krot zhit Xochish Tixo sidi
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0
Battersea
Да пусть себе спокойно играют в Конференциях, как Челси.
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0
Fuz1982z
шахта візьме кубок а бетіс виграє лігу конф і пройде в іспанії до ліги чемп
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-2
Andromed
малоймовірно що всі ці три сценарії справдяться, але будемо вірити
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-5
⚒️Вітальок/ Назавжди Фан Мурлики😸❤️
Эхх... Осенью был рад победам Хайдука над Загребом, и что хоть кто то прервёт его гегемонию... Но теперь будем счастливы их золоту!
👉А помочь нам уже 18 мая может родной для Срны Хайдук в их очном матче с Риекой! 😊
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-10
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