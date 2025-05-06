Коэффициенты и ребаланс. Каковы шансы Шахтера на прямую путевку в ЛЕ?
Донецкая команда не сыграет в Лиге чемпионов впервые с сезона 1999/2000
Донецкий Шахтер имеет шансы попасть в основной раунд Лиги Европы 2025/26. Горняки могут получить бонус без прохождения квалификации благодаря высокому клубному рейтингу
Шахтер уже точно не станет чемпионом Украины в текущем сезоне. Донецкая команда впервые с сезона 1999/2000 не сыграет в Лиге чемпионов. Только победитель УПЛ выступит в ЛЧ, стартуя со 2-го квалификационного раунда.
Дополнительная путевка в Лигу Европы появится, если текущий сезон Лиги конференций выиграет команда, которая займет высокое место в национальном чемпионате.
Для прямой путевки в Лигу Европы Шахтеру необходимо совпадение трех факторов:
🔹 Шахтеру нужно либо выиграть Кубок Украины, либо занять второе место в УПЛ
🔹 Победитель Лиги конференций 2024/25 должен квалифицироваться в Лигу чемпионов или Лигу Европы через национальный чемпионат.
🔹 Шахтер должен остаться клубом с самым высоким коэффициентом среди всех команд, которые будут участвовать в квалификации Лиги Европы.
Для начала выполнения этого плана Шахтеру надо выиграл финал Кубка Украины против Динамо, поскольку шансов перегнать Александрию в борьбе за второе место УПЛ остается немного
Сейчас Шахтер (52.000) идет вторым в списке претендентов на прямую путевку в основной раунд Лиги Европы. Лидирует в рейтинге загребское Динамо (56.000), но ситуация может измениться, так как в чемпионате Хорватии очень плотная борьба: Риека (59), Динамо Загреб (58), Хайдук (56). Горнякам нужно, чтобы либо в финале Кубка Хорватии Риека уступила клубу Славен Белупо, либо же Динамо Загреб не заняло второе место в чемпионате (и не попало бы в Лигу Европы, а вышло бы в другой еврокубковый турнир).
По третьему пункту – горняков устроит, если победителем Лиги конференций станут Челси или Бетис, которые финишируют в зоне ЛЧ или ЛЕ в национальном чемпионате. Успех Фиорентины поставит появление дополнительной путевки под сомнение.
Таблица ребаланса в Лиге Европы
Таблица коэффициентов УЕФА 2025
Клубный рейтинг УЕФА 2025
Чемпионат Хорватии
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Риека
|33
|16
|11
|6
|45 - 19
|59
|2
|Динамо Загреб
|33
|17
|7
|9
|62 - 40
|58
|3
|Хайдук Сплит
|33
|15
|11
|7
|45 - 32
|56
|4
|Вараждин
|33
|10
|15
|8
|26 - 22
|45
|5
|Славен Белупо
|33
|12
|9
|12
|38 - 38
|45
|6
|Истра 1961
|33
|10
|13
|10
|35 - 41
|43
|7
|Осиек
|33
|11
|7
|15
|43 - 48
|40
|8
|Горица
|33
|9
|9
|15
|28 - 43
|36
|9
|Локомотива Загреб
|33
|9
|7
|17
|40 - 52
|34
|10
|Шибеник
|33
|7
|9
|17
|28 - 55
|30
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Анхель Торрес стал игроком киевского клуба
Більше матчів = більше балів в таблицю коефіцієнтів.
Тим більше майже всі вболівальники Шахтаря на цьому сайті писали, що квали можна пройти однією лівою.
Так що не бачу жодного приводу для переживань, а від квалів одні плюси
А СаШо голоден к трофеям
👉А помочь нам уже 18 мая может родной для Срны Хайдук в их очном матче с Риекой! 😊