Стала известна первая соперница Свитолиной на супертурнире в Риме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 14) узнала соперницу в 1/32 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Испании Джессики Бузас Манейро (WTA 72), которая на старте тысячника в трех сетах одолела американку Энн Ли (WTA 59).

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/64 финала

Джессика Бузас Манейро (Испания) – Энн Ли (США) – 6:3, 5:7, 7:6 (7:3)

Джессика и Энн провели второе очное противостояние. В 2024 году в полуфинале соревнований WTA 125 в Валенсии Ли обыграла Бузас Манейро в трех партиях.

Ранее Свитолина и Бузас Манейро играли между собой два раза. В 2024 году Элина переиграла испанку на турнире WTA 1000 в Цинциннати, а в 2025 справилась с Джессикой в четвертьфинале Руана.

Элина дважды в своей карьере выигрывала трофей в Риме – в 2017 и 2018 годах.

Тысячник в столице Италии проходит с 6 по 18 мая. Помимо Свитолиной, Украину в Риме также представят Марта Костюк и Даяна Ястремская.