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WTA
06 мая 2025, 14:31 | Обновлено 06 мая 2025, 14:33
424
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Стала известна первая соперница Свитолиной на супертурнире в Риме

Во втором раунде Элина сыграет против Джессики Бузас Манейро, которая прошла Энн Ли

06 мая 2025, 14:31 | Обновлено 06 мая 2025, 14:33
424
1
Стала известна первая соперница Свитолиной на супертурнире в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Бузас Манейро

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 14) узнала соперницу в 1/32 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Испании Джессики Бузас Манейро (WTA 72), которая на старте тысячника в трех сетах одолела американку Энн Ли (WTA 59).

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/64 финала

Джессика Бузас Манейро (Испания) – Энн Ли (США) – 6:3, 5:7, 7:6 (7:3)

Джессика и Энн провели второе очное противостояние. В 2024 году в полуфинале соревнований WTA 125 в Валенсии Ли обыграла Бузас Манейро в трех партиях.

Ранее Свитолина и Бузас Манейро играли между собой два раза. В 2024 году Элина переиграла испанку на турнире WTA 1000 в Цинциннати, а в 2025 справилась с Джессикой в четвертьфинале Руана.

Элина дважды в своей карьере выигрывала трофей в Риме – в 2017 и 2018 годах.

Тысячник в столице Италии проходит с 6 по 18 мая. Помимо Свитолиной, Украину в Риме также представят Марта Костюк и Даяна Ястремская.

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Элина Свитолина Энн Ли Джессика Бузас Манейро WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
Ну тут має бути виніс в 2 сетах, проблем у Елі не має бути з іспанкою
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