Из зоны комфорта. По горячим следам откровения от Трента

Если постоянно кричать – «волки» – то рано или поздно они появятся. О возможности перехода, точнее, ухода Трента Александра-Арнольда из «Ливерпуля» говорилось почти на всех углах последние полгода минимум. И говорилось почти всегда так, словно этот уход – дело практически решенное. В пользу того, что Трент останется в родном клубе, голосов почти и не было.

Ну, и вот наконец все стало понятно. Оно и до этого было понятно, ведь почти на всех углах об этого говорили практически как о деле в шляпе. Просто стало понятно официально.

Сам виновник торжества, то есть пока что действующий на словах футболист «Ливерпуля», вице-капитан команды, публично заявил, что нынешний сезон – последний для него на «Энфилде».

Расшаркиваясь во все стороны, прежде всего, в сторону фанов «красных», и называя свое уже простое для всех решение не просто непростым, а «самым трудным в жизни», Трент признался, что главной действующей силой, подвергшей его на уход, стало желание «выйти из зоны комфорта и подтолкнуть себя как в профессиональном, так и в личном плане».

В принципе, в этой части, то есть в части откровения Трента, может быть немного обидно. Может быть немного обидно и болельщикам мерсисайдского клуба, и особенно самому клубу.

Болельщики этого самого клуба уже начали не только роптать и поганить в соцсетях имя своего вчерашнего кумира, но и публично жечь футболки «Ливерпуля» с его фамилией.

Сторону болельщиков занял, в определенной степени, еще один бывший легендарный футболист «Ливера» – Джейми Каррагер, сделавший по этому поводу заявление, суть которого в том, что «Не думаю, что уходить бесплатно – хорошее решение. Фанаты думают так же. Когда ты воспитанник клуба, от тебя ожидают определенных стандартов».

То есть, если в этой истории все упростить и привести лишь к деньгам, и отправить к чертовой бабушке все эти разговоры о преданности клубу, то получится, что главная претензия почти всех к Александру-Арнольду – почему он действительно ушел бесплатно.

Еще зимой, составляя рейтинг будущих свободных агентов, мы в Sport.ua определили ливерпульского правофлангового защитника на одно из лобных мест в том рейтинге, параллельно огласив его трансферную стоимость – порядка 75 миллионов евро. И вот из этих порядка 75 миллионов евро «Ливерпуль», взрастивший Трента с младых ногтей (он пришел в команду в шестилетнем возрасте), не получит даже цента.

Да, якобы есть вариант, при котором новый клуб Трента заплатит за него хоть какую-то компенсацию. Это если условный (хотя и вовсе не условный) «Реал» захочет заполучить себе Александра-Арнольда раньше, нежели у того истекает соглашение с «Ливером». Раньше – это до 14 июня сего года, то есть, до старта клубного чемпионата мира. Сложно представить именно такой сюжет, но если, все же, сюжет будет именно таким, то тогда уже совсем не условный «Мадрид» бросит кость «Ливерпулю»: в виде одного миллиона евро.

Тем не менее, даже если предположить, что найдется желающий разорвать контракт Трента с «Ливерпулем» месяцем раньше, все равно нужно утверждать, что «красные» в этом вопросе однозначно сели в лужу.

Вряд ли уместно напоминать лишний раз, что уважающий себя клуб должен заблаговременно подсуетиться, чтобы действительно важные футболисты не оказывались в ситуации, когда могут достаться кому-либо совершенно бесплатно. Особенно такие футболисты, которым меньше тридцати. Трент – именно такой футболист.

Но «Ливерпуль», насколько я могу судить по имеющейся информации, собственноручно допустил «утечку мозгов». Если верить испанским и британским СМИ, «Реал» еще прошлой зимой обращался к «Ливерпулю» с официальным предложением по Тренту. «Ливерпуль» тогда отказался. Отказался потому, что очень рассчитывал на помощь 26-летнего защитника и одновременно плеймейкера команды в борьбе за титул чемпиона АПЛ и за финал Лиги чемпионов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Трент помог команде Арне Слота выиграть чемпионат Англии. В ЛЧ не сложилось, но вряд ли в том повинен исключительно Александр-Арнольд. Если все было именно так, то логика в действиях «Ливерпуля» была. Однако, ее, этой логики, не было в дальнейших действиях «Ливерпуля», ибо клуб не смог пролонгировать договор с одним из ведущих футболистов. И потерял на равном месте порядка 75 миллионов евро.

И даже если в этом вопросе и не все так гладко, а гладко там не может быть по определению, все равно сейчас можно бросить камень в огород «Энфилда». Так или иначе, клуб профукал одного из лучших своих самородков. Да еще при этом попал на деньги.

Хотя, с другой стороны, и немного разгрузил свою зарплатную ведомость, ведь по уровню оплаты труда Трент был третьим сверху – после Салаха и ван Дейка. Хотя такое утешение звучит как-то слабовато.

Ну, а новым рабочим местом Трента Александра-Арнольда называют, почти со стопроцентной уверенностью, «Реал». Это почти с той же оперы, что и былые разговоры о почти свершившемся уходе Трента из «Ливерпуля». Во всяком случае, всезнающий Фабрицио Романо заявил, что Трент и «Мадрид» уже подписали пятилетнее соглашение.

И если это действительно так, в чем сомневаться уже не приходится, то за Александра-Арнольда можно и потихоньку порадоваться.

Хотя бы тому, что он не остался в Британии, не променял «Ливерпуль» на, скажем, «Сити» или «Челси». А еще можно порадоваться, что с «Реалом» Тренту будет проще воплотить в жизнь свою мечту – выиграть «Золотой мяч».

С «Ливерпулем» он бы этот мяч никогда не выиграл. Если ван Дейк не выиграл, Салах не выиграл, а ранее Джерард и Каррагер, то Тренту и сам Бог велел не выиграть.

Он вряд ли выиграет этот «Золотой мяч» и в «Реале». Потому что там и уже есть, и еще будут более достойные претенденты. Но мечтать ведь не вредно, не правда ли? Тем более, когда вышел из зоны комфорта.