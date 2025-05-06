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06 мая 2025, 20:25 | Обновлено 06 мая 2025, 20:35
288
2

Турнир развития УЕФА. Украина U-16 проиграла Финляндии во втором матче

Подопечные Александр Сытника пропустили один гол от хозяев турнира

06 мая 2025, 20:25 | Обновлено 06 мая 2025, 20:35
288
2
Турнир развития УЕФА. Украина U-16 проиграла Финляндии во втором матче
УАФ

6 мая юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 года рождения) провела свой второй матч на Турнире развития УЕФА в Финляндии.

Сине-желтые, готовясь к квалификации Евро-2026 U-17, продолжили выступление на соревнованиях в Финляндии. В первом матче подопечные Александра Сытника потерпели поражение от Греции (1:3), а теперь их соперниками стали хозяева турнира.

В первом тайме украинцы создали два опасных момента. Сначала Швец с угла штрафной пробил рядом со штангой, а затем Квиквиния с 15 метров попал в перекладину. Соперник ответил ударом Акваша головой, с которым не без труда справился Степанов.

После перерыва команда Финляндии открыла счет. На 63-й минуте после многоходовой комбинации Тойво Койвуранта оказался самым расторопным в штрафной украинцев и добил мяч в ворота Степанова (1:0).

Лучший шанс отыграться сине-желтые имели на 84-й минуте, но два сэйва финского вратаря подряд свели на нет усилия Сердюка и Добровольского. К сожалению, второе поражение сборной Украины, которое лишило ее шансов на победу в этих соревнованиях.

Последний матч на турнире сине-желтые проведут 9 мая против Венгрии, начало матча – в 10:00.

Турнир развития УЕФА

2-й тур, 06.05.2025

Украина U-16 – Финляндия U-16 – 0:1

Гол: Койвуранта, 63.

Украина U-16: Степанов, Панчишин (Шаповалов, 68), Квиквиния (Сердюк, 46), Онищук (к), Дячок, Яблонский, Волошко (Рудзей, 68), Кожушко (Иванов, 68), Задорожний (Горбатов, 46), Швец (Добровольский, 46), Харкевич.

Финляндия U-16 (стартовый состав): Лахти (к), Хейкяри, Юнгфу, Киллонен, Коркала, Койвуранта, Вэнто, Эвери, Арвоя, Мендолин, Акваш.

Предупреждения: Дячок, 18 – Малинен, 78, Тарваярви, 82, Де Насименту, 90+3.

Результаты матчей

  • 04.05. 14:00. Финляндия – Венгрия – 2:0
  • 04.05. 18:30. Греция – Украина – 3:1
  • 06.05. 13:00. Венгрия – Греция – 1:2
  • 06.05. 17:30. Украина – Финляндия – 0:1
  • 09.05. 10:00. Украина – Венгрия
  • 09.05. 15:00. Финляндия – Греция

Турнирная таблица

Відеофрагменти матчів

Инфографика

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Александр Сытник турнир развития УЕФА сборная Украины по футболу U-16 Украина - Финляндия
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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⚒️Вітальок/ Назавжди Фан Мурлики😸❤️
Грати у футбол -
Навчились вже і фіни! 🇫🇮
Гол - немов укол...⚽😢
Та бУдьмо вірні Україні:
Сум розділяймо -
Ми разОм із хлопцями! 🇺🇦❤️
І їм побажаймо -
✊Успіху з угорцями! 😊
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⚒️Вітальок/ Назавжди Фан Мурлики😸❤️
😢На жаль... Пишаємось хлопцями при перемогах, підтримуєм при невдачах🇺🇦❤️
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