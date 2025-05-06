Турнир развития УЕФА. Украина U-16 проиграла Финляндии во втором матче
Подопечные Александр Сытника пропустили один гол от хозяев турнира
6 мая юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2009 года рождения) провела свой второй матч на Турнире развития УЕФА в Финляндии.
Сине-желтые, готовясь к квалификации Евро-2026 U-17, продолжили выступление на соревнованиях в Финляндии. В первом матче подопечные Александра Сытника потерпели поражение от Греции (1:3), а теперь их соперниками стали хозяева турнира.
В первом тайме украинцы создали два опасных момента. Сначала Швец с угла штрафной пробил рядом со штангой, а затем Квиквиния с 15 метров попал в перекладину. Соперник ответил ударом Акваша головой, с которым не без труда справился Степанов.
После перерыва команда Финляндии открыла счет. На 63-й минуте после многоходовой комбинации Тойво Койвуранта оказался самым расторопным в штрафной украинцев и добил мяч в ворота Степанова (1:0).
Лучший шанс отыграться сине-желтые имели на 84-й минуте, но два сэйва финского вратаря подряд свели на нет усилия Сердюка и Добровольского. К сожалению, второе поражение сборной Украины, которое лишило ее шансов на победу в этих соревнованиях.
Последний матч на турнире сине-желтые проведут 9 мая против Венгрии, начало матча – в 10:00.
Турнир развития УЕФА
2-й тур, 06.05.2025
Украина U-16 – Финляндия U-16 – 0:1
Гол: Койвуранта, 63.
Украина U-16: Степанов, Панчишин (Шаповалов, 68), Квиквиния (Сердюк, 46), Онищук (к), Дячок, Яблонский, Волошко (Рудзей, 68), Кожушко (Иванов, 68), Задорожний (Горбатов, 46), Швец (Добровольский, 46), Харкевич.
Финляндия U-16 (стартовый состав): Лахти (к), Хейкяри, Юнгфу, Киллонен, Коркала, Койвуранта, Вэнто, Эвери, Арвоя, Мендолин, Акваш.
Предупреждения: Дячок, 18 – Малинен, 78, Тарваярви, 82, Де Насименту, 90+3.
Результаты матчей
- 04.05. 14:00. Финляндия – Венгрия – 2:0
- 04.05. 18:30. Греция – Украина – 3:1
- 06.05. 13:00. Венгрия – Греция – 1:2
- 06.05. 17:30. Украина – Финляндия – 0:1
- 09.05. 10:00. Украина – Венгрия
- 09.05. 15:00. Финляндия – Греция
Турнирная таблица
Відеофрагменти матчів
Инфографика
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