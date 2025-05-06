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Украина. Премьер лига
06 мая 2025, 18:59 | Обновлено 06 мая 2025, 19:07
794
1

Золотая бутса. Салах потерял лидерство: кто получит приз лучшему бомбардиру

Лидер рейтинга стал Виктор Дьекереш из Спортинга

06 мая 2025, 18:59 | Обновлено 06 мая 2025, 19:07
794
1
Золотая бутса. Салах потерял лидерство: кто получит приз лучшему бомбардиру
Салах, Дьекереш, Левандовски

В Европе близятся к финишу европейские чемпионаты, и изменился список лучших бомбардиров сезона.

Лидер рейтинга ESM Golden Shoe (Золотая бутса) – Виктор Дьекереш из Спортинга (38 голов, 57 баллов). Для чемпионата Португалии применяется коэффициент 1.5.

Лидерство потерял египетский форвард Мохамед Салах, который забил 28 мячей в сезоне за «Ливерпуль» в чемпионате Англии (56 баллов).

Третьим идет Роберт Левандовски из Барселоны (25 голов, 50 баллов), За ним следуют: Гарри Кейн из Баварии, Килиан Мбаппе из мадридского «Реала» и Матео Ретеги из Аталанты с 24 голами (48 пунктов для рейтинга).

Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса – голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2024/25. Положение на 6 мая 2025 года

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Ливерпуль Барселона Ньюкасл Монако Аталанта Ноттингем Форест Золотая бутса Роберт Левандовски Спортинг Лиссабон Бавария Реал Мадрид Манчестер Сити Мохамед Салах Гарри Кейн Усман Дембеле Александер Исак Килиан Мбаппе выбор редакции ПСЖ Эрлинг Холанд Крис Вуд Матео Ретеги Виктор Дьекереш Омар Мармуш Мика Биерет
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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А рахуються тільки голи в лігах? А як же голи в єврокубках?
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