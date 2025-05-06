Золотая бутса. Салах потерял лидерство: кто получит приз лучшему бомбардиру

В Европе близятся к финишу европейские чемпионаты, и изменился список лучших бомбардиров сезона.

Лидер рейтинга ESM Golden Shoe (Золотая бутса) – Виктор Дьекереш из Спортинга (38 голов, 57 баллов). Для чемпионата Португалии применяется коэффициент 1.5.

Лидерство потерял египетский форвард Мохамед Салах, который забил 28 мячей в сезоне за «Ливерпуль» в чемпионате Англии (56 баллов).

Третьим идет Роберт Левандовски из Барселоны (25 голов, 50 баллов), За ним следуют: Гарри Кейн из Баварии, Килиан Мбаппе из мадридского «Реала» и Матео Ретеги из Аталанты с 24 голами (48 пунктов для рейтинга).

Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса – голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2024/25. Положение на 6 мая 2025 года