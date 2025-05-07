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  4. Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Шоу в Милане: определен первый финалист
Лига чемпионов
07 мая 2025, 01:15 |
175
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Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Шоу в Милане: определен первый финалист

Интер в овертаймах вырвал победу у Барселоны и пробился в решающий поединок еврокубка

07 мая 2025, 01:15 |
175
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Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Шоу в Милане: определен первый финалист
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 мая состоялся ответный матч полуфинального противостояния Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

Барселона и Интер сыграли в результативную ничью (3:3) в первом поединке на стадионе Олимпико в Барселоне, поэтому на Сан-Сиро в Милан коллективы отправились с равными шансами.

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Нерадзурри во второй игре в овертайме вырвали победу у сине-гранатовых 4:3 и пробились в решающий поединок главного еврокубка.

В первом тайме Интер забил дважды: отличились Лаутаро Мартинес и Хакан Чалханоглу. Чалханоглу реализовал пенальти, который был пробит с нарушением правил – Хакан поставил мяч не по центру точки.

Однако каталонцы сумели отыграться во второй 45-минутке и даже выйти вперед благодаря мячам Эрика Гарсии, Дани Ольмо и Рафиньи.

Сине-гранатовые были близки к победе, но на 90+3-й Франческо Ачерби поразил ворота Войцеха Щенсны и перевел игру в овертаймы. А в первой добавленной 15-минутке за Интер забил Давиде Фраттези – его гол стал последним в этом триллере.

Нельзя не отметить отличную игру голкипер миланского коллектива Яна Зоммера, который оформил 10 сейвов.

Интер стал первым финалистом ЛЧ. В финале нерадзурри встретятся либо с ПСЖ, либо с Арсеналом.

В первой игре между парижанами и лондонцами победу добыли Усман Дембеле и компания – 1:0 (единственный мяч положил Усман). 7 мая на Парк-де-Пренс состоится ответный матч между подопечными Луиса Энрике и Микеля Артеты.

Лига чемпионов 2024/25. 1/2 финала

Ответный матч, 6 мая

Интер Милан (Италия) – Барселона (Испания) – 4:3 (д.в.) [первый поединок – 3:3]

Голы: Лаутаро Мартинес, 21, Чалханоглу, 45+1 (пен.), Ачерби, 90+3, Фраттези, 99 – Гарсия, 54, Ольмо, 60, Рафинья, 87

Инфографика

Сетка плей-офф Лиги чемпионов 2024/25

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Барселона Интер Милан Арсенал Лондон выбор редакции ПСЖ Лига чемпионов статистические расклады Интер - Барселона ПСЖ - Арсенал
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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