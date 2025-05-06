6 мая проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.

Коллективы играют на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 75-й минуте счет 2:2. Каталонцы отыграли после 0:2 в первом тайме.

В конце первой 45-минутки Хакан Чалханоглу реализовал пенали в ворота Войцеха Щенсны. Однако 11-метровый был реализован с нарушением правил.

Чалханоглу поставил мяч не по центру точки. Интересно, что главный арбитр Шимон Марциняк, который стоял рядом, не увидел этого, хотя именно он отменил мяч Хулиана Альвареса в серии пенальти против Реала из-за двойного касания.

ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил