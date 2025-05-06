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Лига чемпионов
06 мая 2025, 23:40 | Обновлено 06 мая 2025, 23:44
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1

ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил

Под конец первого тайма Хакан Чалханоглу неправильно поставил мяч на 11-метровую точку

06 мая 2025, 23:40 | Обновлено 06 мая 2025, 23:44
1341
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ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
Getty Images/Global Images Ukraine. Хакан Чалханоглу

6 мая проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.

Коллективы играют на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 75-й минуте счет 2:2. Каталонцы отыграли после 0:2 в первом тайме.

В конце первой 45-минутки Хакан Чалханоглу реализовал пенали в ворота Войцеха Щенсны. Однако 11-метровый был реализован с нарушением правил.

Чалханоглу поставил мяч не по центру точки. Интересно, что главный арбитр Шимон Марциняк, который стоял рядом, не увидел этого, хотя именно он отменил мяч Хулиана Альвареса в серии пенальти против Реала из-за двойного касания.

ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил

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Шимон Марциняк фото Хакан Чалханоглу Войцех Щенсны пенальти Интер Милан Барселона Интер - Барселона Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Aleksandr Vorobiov
Ну так какие вопросы,  инфантино(или как его там) хочет видеть интер в финале. 
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