ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
Под конец первого тайма Хакан Чалханоглу неправильно поставил мяч на 11-метровую точку
6 мая проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.
Коллективы играют на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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На 75-й минуте счет 2:2. Каталонцы отыграли после 0:2 в первом тайме.
В конце первой 45-минутки Хакан Чалханоглу реализовал пенали в ворота Войцеха Щенсны. Однако 11-метровый был реализован с нарушением правил.
Чалханоглу поставил мяч не по центру точки. Интересно, что главный арбитр Шимон Марциняк, который стоял рядом, не увидел этого, хотя именно он отменил мяч Хулиана Альвареса в серии пенальти против Реала из-за двойного касания.
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
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