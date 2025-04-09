Два штрафных от Райса, мюнхенская драма в ЛЧ, ничья футболисток в Чехии
Главные новости за 8 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 8 апреля.
1A. Райс, Райс, Мерино. Арсенал уничтожил Реал в Лондоне
Команда Анчелотти капитулировала после двух сумасшедших штрафных
1B. Гол Мюллера не спас. Интер в суперматче добыл победу над Баварией
Голы Мартинеса и Фратеззи принесли победу неррадзури
2A. Итоги дня Лиги чемпионов. Разгром от Арсенала, неудачи Реала и Баварии
Вечером 8 апреля состоялись первые поединки 1/4 финала Лиги чемпионов
2B. ОФИЦИАЛЬНО. Англия выставит 5 команд в Лиге чемпионов 2025/26
Вторая доп. путевка достанется Испании или Италии. В ЛЧ уже: Ливерпуль, ПСЖ, Бавария
3. Лидерство сохранили. Женская сборная Украины сыграла вничью с Чехией
Команды обменялись голами в первом тайме матча Лиги наций
4. Скандальный пенальти Альвареса. УЕФА подозревают в редактировании видео
Рефери отменил гол в серии пенальти из-за двойного касания игроком мяча
5. Шахтер может получить прямую путевку в Лигу Европы. Что для этого нужно?
Для этого горнякам нужно совпадение нескольких факторов
6. Где Шахтер и Динамо? Обнародован предполагаемый посев в еврокубках 2025/26
Горнякам прогнозируют 1-ю корзину ЛЕ, киевлян отправляют в 3-ю корзину ЛЕ
7. СВИТОЛИНА: «Стараюсь не ставить какую-то очень высокую планку для Марченко»
Элина высказалась о предстоящих противостояниях сборной Украины в Квалификации КБДК
8A. Бойко разгромил соперника и вышел во 2-й раунд квалификации ЧМ по снукеру
Украинец удачно стартовав в Шеффилде, не оставив шансов Эндрю Паджетту
8B. Квалификация ЧМ. Легенда снукера в 62 года совершил камбек против украинца
В первом раунде Джимми Уайт переиграл Антона Казакова со счетом 10:9
8C. Черный шар решает все. Самые драматичные финалы в истории ЧМ по снукеру
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