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  4. Два штрафных от Райса, мюнхенская драма в ЛЧ, ничья футболисток в Чехии
Лига чемпионов
09 апреля 2025, 06:59 | Обновлено 09 апреля 2025, 07:42
1078
0

Два штрафных от Райса, мюнхенская драма в ЛЧ, ничья футболисток в Чехии

Главные новости за 8 апреля на Sport.ua

09 апреля 2025, 06:59 | Обновлено 09 апреля 2025, 07:42
1078
0
Два штрафных от Райса, мюнхенская драма в ЛЧ, ничья футболисток в Чехии
УАФ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 8 апреля.

1A. Райс, Райс, Мерино. Арсенал уничтожил Реал в Лондоне
Команда Анчелотти капитулировала после двух сумасшедших штрафных

1B. Гол Мюллера не спас. Интер в суперматче добыл победу над Баварией
Голы Мартинеса и Фратеззи принесли победу неррадзури

2A. Итоги дня Лиги чемпионов. Разгром от Арсенала, неудачи Реала и Баварии
Вечером 8 апреля состоялись первые поединки 1/4 финала Лиги чемпионов

2B. ОФИЦИАЛЬНО. Англия выставит 5 команд в Лиге чемпионов 2025/26
Вторая доп. путевка достанется Испании или Италии. В ЛЧ уже: Ливерпуль, ПСЖ, Бавария

3. Лидерство сохранили. Женская сборная Украины сыграла вничью с Чехией
Команды обменялись голами в первом тайме матча Лиги наций

4. Скандальный пенальти Альвареса. УЕФА подозревают в редактировании видео
Рефери отменил гол в серии пенальти из-за двойного касания игроком мяча

5. Шахтер может получить прямую путевку в Лигу Европы. Что для этого нужно?
Для этого горнякам нужно совпадение нескольких факторов

6. Где Шахтер и Динамо? Обнародован предполагаемый посев в еврокубках 2025/26
Горнякам прогнозируют 1-ю корзину ЛЕ, киевлян отправляют в 3-ю корзину ЛЕ

7. СВИТОЛИНА: «Стараюсь не ставить какую-то очень высокую планку для Марченко»
Элина высказалась о предстоящих противостояниях сборной Украины в Квалификации КБДК

8A. Бойко разгромил соперника и вышел во 2-й раунд квалификации ЧМ по снукеру
Украинец удачно стартовав в Шеффилде, не оставив шансов Эндрю Паджетту

8B. Квалификация ЧМ. Легенда снукера в 62 года совершил камбек против украинца
В первом раунде Джимми Уайт переиграл Антона Казакова со счетом 10:9

8C. Черный шар решает все. Самые драматичные финалы в истории ЧМ по снукеру
Чемпионат мира по снукеру традиционно проводится в английском Шеффилде

8. Как Макларен сделали все для победы Ферстаппена. Что это значит для титула
Анализ Гран-при Японии: гонка, стратегия и ключевые моменты, которые изменили все

10A. МЮ после Алекса Фергюсона. История падения одного из грандов Англии
Ужасные результаты манкунианцев шокируют поклонников Красных Дьяволов

10B. Де Брюйне и еще топ-7 свободных агентов ближайшего трансферного окна
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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