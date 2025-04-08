Де Брюйне и еще топ-7 свободных агентов ближайшего трансферного окна

В конце текущего сезона у некоторых известных игроков заканчиваются контракты с их нынешними клубами. В силу разных причин трудовые соглашения этих игроков остаются не пролонгированными, и они могут достаться новым работодателям совершенно бесплатно.

Есть резон поговорить о них прямо сейчас, пока ситуация с их контрактами остается неопределенной.

Трент Александер-Арнольд

Клуб: «Ливерпуль»

Возраст: 26 лет

Getty Images/Global Images Ukraine

Самый дорогостоящий свободный агент нынешнего лета. Его трансферная стоимость – 75 миллионов евро. Несмотря на то, что Трент является воспитанником «Ливерпуля» и играет в команде Слота одну из ведущих ролей, клуб не спешит продлевать соглашение с правым защитником и одновременно плеймейкером. Возможно, «красные» не спешат потому, что Александер-Арнольд им прозрачно намекнул о своем желании уйти. И не куда-нибудь, а в «Реал».

В испанской прессе с завидным постоянством утверждают, что переход Трента в «Мадрид» – дело практически решенное. Своим молчанием относительно ближайшего будущего подливает масла в огонь и сам футболист. Тем не менее, молчаливая позиция «Ливерпуля» в данном случае не очень понятна. Вряд ли команда выиграет от потери столь значимого для нее элемента.

Мохамед Салах

Клуб: «Ливерпуль»

Возраст: 32 года

Getty Images/Global Images Ukraine

Лучший на данный момент футболист и бомбардир «Ливерпуля» тоже может ближайшим летом убраться восвояси. В свои 32 года Салах демонстрирует свой лучший футбол в карьере, его рассматривают как одного из главных претендентов на «Золотой мяч», однако мерсисайдцам он почему-то не нужен. Хотя, в то же время, главный тренер «красных» Арне Слот не единожды отмечал, что хотел бы, чтобы Мо и дальше защищал цвета команды. Сам египтянин по поводу своей дальнейшей карьеры говорит по-восточному тонко, однако никакой ясности в такой тонкости нет. Если Салах и «Ливерпуль» все-таки решат расстаться, то главным претендентом на египтянина называют саудовские клубы.

Джонатан Дэвид

Клуб: «Лилль»

Возраст: 25 лет

Getty Images/Global Images Ukraine

Главное действующее лицо нынешнего «Лилля» в атаке. Дэвид намерен в новом сезоне идти на повышение. Либо в чемпионат Англии, либо в Примеру. Ради нового вызова он уже давно дал понять своему нынешнему клубу, что больше не задержится в нем. Среди претендентов на центрфорварда значатся «ПСЖ», «Ньюкасл» и «Барселона». Сам Дэвид больше склоняется к переезду в столицу Каталонии, но выгорит ли этот непростой вариант – вопрос пока остается открытым.

Лерой Сане

Клуб: «Бавария»

Возраст: 29 лет

Getty Images/Global Images Ukraine

Один из самых талантливых немецких игроков своего поколения так и не смог по-настоящему реализовать свой потенциал. Был на виду в «МанСити», но ключевую роль там не играл. Перешел в «Баварию», но и там постепенно превращается в игрока ротации. Сане хотел бы остаться в Мюнхене, однако клуб одним из условий продления контракта якобы требует существенного уменьшения заработной платы. Долгое время ситуация казалась патовой, хотя совсем недавно в немецких СМИ заговорили о том, что «Бавария» продлит отношения с правым вингером на три года. В качестве запасного «аэродрома» Лерой вроде бы рассматривает вариант с «Арсеналом».

Джонатан Та

Клуб: «Байер»

Возраст: 29 лет

Getty Images/Global Images Ukraine

Джонатан был системообразующим игроков «фармацевтов» в блестящем минувшем сезоне. И в нынешнем сезоне этот центрбек тоже является ключевым игроком команды Хаби Алонсо в обороне. Та уже прошлым летом мог перебраться в «Баварию», однако клуб его не отпустил. Был спрос на этого защитника и нынешней зимой, но «Байер» снова уперся рогом. По всей видимости, зря, ибо Та публично заявил, что в Леверкузене не останется. Помимо «Баварии», на Джонатана претендует и «Барселона».

Вирджил ван Дейк

Клуб: «Ливерпуль»

Возраст: 33 года

Getty Images/Global Images Ukraine

И снова «Ливерпуль», и снова ведущий футболист. Несмотря на «возраст Христа», ван Дейк остается ключевым игроком команды Арне Слота. Некогда он считался одним из самых дорогостоящих защитников мирового футбола, но сейчас его трансферная стоимость заметно снизилась – «всего лишь» 28 миллионов евро. Вирджил хотел бы остаться на «Энфилде», но клубное руководство, как и в ситуации с Салахом, продолжает тянуть время. Пока есть, что тянуть. Однако «ПСЖ» уже на низком старте. Поговаривают, что неизменный чемпион Франции очень хочет заполучить в свои ряды этого фактурного оборонца.

Кевин Де Брюйне

Клуб: «Манчестер Сити»

Возраст: 33 года

Getty Images/Global Images Ukraine

Одновременно и мотор, и мозг чемпионской команды Пепа Гвардиолы. И как только этот мотор и мозг начал пробуксовывать, сразу же у Пепа Гвардиолы появились проблемы. Причем проблемы кардинальные. В нынешнем сезоне «горожане» уже не могут даже мечтать о чемпионской короне. Им хотя бы в Лигу чемпионов попасть. И практически все эти беды – из-за того, что КБД за последний год сдал. Заметно сдал. Виной тому – и возраст, и травмы. Вопрос о дальнейшем рабочем месте бельгийца еще открыт. Но этот вопрос уже закрыт относительно «Сити». На днях Кевин официально объявил о своем уходе из «МанСити» после завершения текущего сезона. За «бело-синих» бельгиец провел 413 матчей, в которых забил 106 мячей. В его послужном списке – 18 выигранных трофеев с «горожанами». Возможно, он еще прибавит к этому списку Кубок Англии. Одним из реальных вариантов продолжения карьеры КДБ называют клубы Саудовской Аравии.

Томас Мюллер

Клуб: «Бавария»

Возраст: 35 лет

Getty Images/Global Images Ukraine

Ничто не вечно под луной. Главный «рекордмайстер» главного немецкого «рекордмайстра» в конце нынешнего сезона сменит свой статус. Речь идет о Томасе Мюллере, культовом герое «Баварии», который в следующем сезоне уже не будет защищать цвета мюнхенского клуба. Контракт Томаса с «Баварией» заканчивается нынешним летом, и клуб не захотел продлевать соглашение, хотя сам футболист и хотел остаться еще на один год. Но клубное руководство – против. И потому, что у Томаса слишком большая зарплата (17 миллионов евро в год), и потому, что нужно давать дорогу молодым.

В нынешнем сезоне на счету Томаса пять мячей и столько же результативных передач. «Бавария» – родной клуб для Мюллера. В структуре «рекордмайстра» Томас находится с 2000 года, а в первой команде – с 2009-го. За это время он выиграл со своей командой 33 титула, а по количеству сыгранных матчей за «Баварию» (743) превзошел таких легенд, как Майер, Кан и Беккенбауэр. Пока что не понятно, где продолжит свою славную карьеру Мюллер. Им якобы интересуются клубы МЛС. Не исключено также, что именитый немецкий полузащитник/форвард после окончания нынешнего сезона повесит бутсы на гвоздь, а затем плавно перейдет на административную работу в родном клубе.