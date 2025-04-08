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Англия
08 апреля 2025, 11:51 | Обновлено 08 апреля 2025, 12:40
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МЮ после Алекса Фергюсона. История падения одного из грандов Англии

Ужасные результаты манкунианцев шокируют поклонников Красных Дьяволов

08 апреля 2025, 11:51 | Обновлено 08 апреля 2025, 12:40
325
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МЮ после Алекса Фергюсона. История падения одного из грандов Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон и Рубен Аморим

Результаты «Манчестер Юнайтед» в последние годы, а особенно в этом сезоне, вызывают невероятно широкий спектр эмоций – болельщики клубов-противников не могут нарадоваться антирекордам «манкунианцев», а преданные фанаты «красных дьяволов» рвут на себе волосы из-за ужасных результатов команды.

Неудачные результаты преследуют манчестерский клуб после ухода их самой большой легенды – сэра Алекса Фергюсона, который сделал из «МЮ» настоящего гегемона английского футбола. Хотелось бы вспомнить всех тренеров, работа которых пришлась на эти смутные и бурные времена «Манчестер Юнайтед».

Эпоха сэра Алекса однозначно стоит на высочайшей полке всей футбольной истории – с 1986 по 2013 год команда завоевала 38 трофеев, включая 13 титулов чемпиона АПЛ и 2 трофея Лиги чемпионов. Но в 2013 году 71-летний шотландский тренер решил уйти на пенсию, и тренером «красных дьяволов» стал Дэвид Мойес.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Первый сезон с новым тренером Дэвидом Мойесом оказался провальным – команда выпала из четвёрки лучших в Премьер-лиге – это означало отсутствие Лиги чемпионов в следующий сезон, а в Лиге чемпионов дошла до 1/4 финала, где потерпела поражение от мюнхенской «Баварии». В апреле 2014 года Дэвида Мойеса уволили, а исполняющим обязанности главного тренера назначили легенду клуба Райана Гиггза. Несмотря на это, по итогам сезона команда оказалась на седьмом месте, и главным тренером на сезон 2014/15 был назначен Луи ван Гал.

Летом 2014 года «манкунианцы» потратили более €150 млн на трансферы, в том числе совершив самый дорогой на тот момент переход в клуб Премьер-лиги – приобрели Анхеля Ди Марию из «Реала» за €60 млн. Сезон 2014/15 клуб завершил на 4-м месте и завоевал право выступать в Лиге чемпионов.

Лето 2015 года было спокойнее – «дьяволы» потратили €80 млн. Сезон 2015/16 (именно тот, в котором чемпионом стал «Лестер») клуб провёл хуже – набрал 66 очков, как и «Манчестер Сити», но из-за разницы забитых/пропущенных в Лигу чемпионов поехал именно «синий» Манчестер. Также команда не смогла пройти групповой этап Лиги чемпионов и вылетела в Лигу Европы, где в 1/8 уступила своему заклятому сопернику – «Ливерпулю». Однако были и позитивные моменты – «МЮ» впервые за 12 лет стал обладателем Кубка Англии, одолев в финале «Кристал Пэлас» с счётом 2:1. Но несмотря на это, через несколько дней Луи ван Гал был уволен с поста главного тренера клуба.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

«Солнцем разрухи» «Манчестер Юнайтед» стал Жозе Моуриньо. Во главе клуба португалец выиграл 4 трофея – Суперкубок Англии 2016, а также Лигу Европы и Кубок Лиги в сезоне 2016/17. Трансферная деятельность Моуриньо больше всего запомнилась переходом Пола Погба за рекордные на тот момент €105 млн и бесплатным приходом в клуб Златана Ибрагимовича. В декабре 2018 года тренера уволили из-за неудачных результатов – тогда команда шла на 6 месте и отставала от четвёртого места в таблице на 11 очков.

После увольнения Моуриньо исполняющим обязанности тренера стал Оле-Гуннар Сульшер, а в конце сезона после 14 побед в 19 матчах («МЮ» завершил тот сезон на 6 месте) с ним был заключён полноценный контракт.

Норвежец вернул «МЮ» в Лигу чемпионов по итогам следующего сезона, но так и не смог выиграть ни одного трофея. В ноябре 2021 года он был уволен после поражения 1:4 от «Уотфорда». В сезоне 2021/22 обязанности главного тренера исполняли Майкл Каррик и Ральф Рангник, но клуб завершил сезон на 6 месте. В сезоне 2022/23 тренером команды стал Эрик тен Хаг.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Нидерландец Эрик тен Хаг в первом сезоне выиграл Кубок лиги и помог «манкунианцам» квалифицироваться в Лигу чемпионов. На следующий год результаты не впечатляли – 4 место в группе ЛЧ, 8-я позиция в АПЛ, и лишь победа в Кубке Англии позволила тренеру сохранить свою должность.

Однако ненадолго, ведь уже в октябре 2024 года Эрик Тен Хаг был уволен (три матча исполняющим обязанности тренера был Рууд ван Нистелрой), а его место занял португалец Рубен Аморим, который тренирует «МЮ» и сейчас. За 2,5 года Тен Хаг потратил более €600 млн на трансферы – больше всех тренеров «Манчестер Юнайтед».

На данный момент Ман Юнайтед под руководством Рубена Аморима проваливает сезон 2024/25, находясь только на 13-й позиции в АПЛ.

Похоже, проблемой «красных дьяволов» были вовсе не тренеры. Мойес, ван Гал, Моуриньо, Сульшер, Рангник, тен Хаг и Аморим показывали и продолжают показывать качественные результаты в других клубах. Причиной упадка «МЮ» стала неудачная политика Глейзеров, которую сейчас, в несколько иной форме, продолжают проводить INEOS.

Денис КИРИЛЬЧУК, Sport.ua

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Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Алекс Фергюсон Рубен Аморим Дэвид Мойес Луи ван Гал Жозе Моуриньо Уле Гуннар Сульшер Ральф Рангник Эрик тен Хаг тренеры выбор редакции
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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