МЮ после Алекса Фергюсона. История падения одного из грандов Англии

Результаты «Манчестер Юнайтед» в последние годы, а особенно в этом сезоне, вызывают невероятно широкий спектр эмоций – болельщики клубов-противников не могут нарадоваться антирекордам «манкунианцев», а преданные фанаты «красных дьяволов» рвут на себе волосы из-за ужасных результатов команды.

Неудачные результаты преследуют манчестерский клуб после ухода их самой большой легенды – сэра Алекса Фергюсона, который сделал из «МЮ» настоящего гегемона английского футбола. Хотелось бы вспомнить всех тренеров, работа которых пришлась на эти смутные и бурные времена «Манчестер Юнайтед».

Эпоха сэра Алекса однозначно стоит на высочайшей полке всей футбольной истории – с 1986 по 2013 год команда завоевала 38 трофеев, включая 13 титулов чемпиона АПЛ и 2 трофея Лиги чемпионов. Но в 2013 году 71-летний шотландский тренер решил уйти на пенсию, и тренером «красных дьяволов» стал Дэвид Мойес.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Первый сезон с новым тренером Дэвидом Мойесом оказался провальным – команда выпала из четвёрки лучших в Премьер-лиге – это означало отсутствие Лиги чемпионов в следующий сезон, а в Лиге чемпионов дошла до 1/4 финала, где потерпела поражение от мюнхенской «Баварии». В апреле 2014 года Дэвида Мойеса уволили, а исполняющим обязанности главного тренера назначили легенду клуба Райана Гиггза. Несмотря на это, по итогам сезона команда оказалась на седьмом месте, и главным тренером на сезон 2014/15 был назначен Луи ван Гал.

Летом 2014 года «манкунианцы» потратили более €150 млн на трансферы, в том числе совершив самый дорогой на тот момент переход в клуб Премьер-лиги – приобрели Анхеля Ди Марию из «Реала» за €60 млн. Сезон 2014/15 клуб завершил на 4-м месте и завоевал право выступать в Лиге чемпионов.

Лето 2015 года было спокойнее – «дьяволы» потратили €80 млн. Сезон 2015/16 (именно тот, в котором чемпионом стал «Лестер») клуб провёл хуже – набрал 66 очков, как и «Манчестер Сити», но из-за разницы забитых/пропущенных в Лигу чемпионов поехал именно «синий» Манчестер. Также команда не смогла пройти групповой этап Лиги чемпионов и вылетела в Лигу Европы, где в 1/8 уступила своему заклятому сопернику – «Ливерпулю». Однако были и позитивные моменты – «МЮ» впервые за 12 лет стал обладателем Кубка Англии, одолев в финале «Кристал Пэлас» с счётом 2:1. Но несмотря на это, через несколько дней Луи ван Гал был уволен с поста главного тренера клуба.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

«Солнцем разрухи» «Манчестер Юнайтед» стал Жозе Моуриньо. Во главе клуба португалец выиграл 4 трофея – Суперкубок Англии 2016, а также Лигу Европы и Кубок Лиги в сезоне 2016/17. Трансферная деятельность Моуриньо больше всего запомнилась переходом Пола Погба за рекордные на тот момент €105 млн и бесплатным приходом в клуб Златана Ибрагимовича. В декабре 2018 года тренера уволили из-за неудачных результатов – тогда команда шла на 6 месте и отставала от четвёртого места в таблице на 11 очков.

После увольнения Моуриньо исполняющим обязанности тренера стал Оле-Гуннар Сульшер, а в конце сезона после 14 побед в 19 матчах («МЮ» завершил тот сезон на 6 месте) с ним был заключён полноценный контракт.

Норвежец вернул «МЮ» в Лигу чемпионов по итогам следующего сезона, но так и не смог выиграть ни одного трофея. В ноябре 2021 года он был уволен после поражения 1:4 от «Уотфорда». В сезоне 2021/22 обязанности главного тренера исполняли Майкл Каррик и Ральф Рангник, но клуб завершил сезон на 6 месте. В сезоне 2022/23 тренером команды стал Эрик тен Хаг.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Нидерландец Эрик тен Хаг в первом сезоне выиграл Кубок лиги и помог «манкунианцам» квалифицироваться в Лигу чемпионов. На следующий год результаты не впечатляли – 4 место в группе ЛЧ, 8-я позиция в АПЛ, и лишь победа в Кубке Англии позволила тренеру сохранить свою должность.

Однако ненадолго, ведь уже в октябре 2024 года Эрик Тен Хаг был уволен (три матча исполняющим обязанности тренера был Рууд ван Нистелрой), а его место занял португалец Рубен Аморим, который тренирует «МЮ» и сейчас. За 2,5 года Тен Хаг потратил более €600 млн на трансферы – больше всех тренеров «Манчестер Юнайтед».

На данный момент Ман Юнайтед под руководством Рубена Аморима проваливает сезон 2024/25, находясь только на 13-й позиции в АПЛ.

Похоже, проблемой «красных дьяволов» были вовсе не тренеры. Мойес, ван Гал, Моуриньо, Сульшер, Рангник, тен Хаг и Аморим показывали и продолжают показывать качественные результаты в других клубах. Причиной упадка «МЮ» стала неудачная политика Глейзеров, которую сейчас, в несколько иной форме, продолжают проводить INEOS.

Денис КИРИЛЬЧУК, Sport.ua