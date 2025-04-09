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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 00:23 | Обновлено 09 апреля 2025, 00:46
323
0

Итоги дня Лиги чемпионов. Разгром от Арсенала, неудачи Реала и Баварии

Вечером 8 апреля состоялись первые поединки 1/4 финала Лиги чемпионов

09 апреля 2025, 00:23 | Обновлено 09 апреля 2025, 00:46
323
0
Итоги дня Лиги чемпионов. Разгром от Арсенала, неудачи Реала и Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 8 апреля состоялись первые поединки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

Во вторник команды порадовали яркой игрой зрителей в Лондоне и Мюнхене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лондонский Арсенал нанес разгромное поражение испанскому Реалу (3:0). Дубль оформил Деклан Райс, еще один гол забил Микель Мерино.

Украинский голкипер Андрей Лунин не попал в заявку, так как восстанавливается после травмы. Защитник Александр Зинченко остался в резерве у хозяев поля.

Немецкая Бавария уступила в первой игре итальянскому Интеру (1:2), но сохраняет шансы на реванш во втором матче.

9 апреля испанская Барселона будет принимать немецкую Боруссию Дортмунд. Также болельщики в Париже увидят матч, в котором ПСЖ сыграет против английской Астон Виллы.

Ответные матчи 1/4 финала ЛЧ пройдут 15/16 апреля, полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянц Арене в Мюнхене.

Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/4 финала. Первые матчи

8 апреля

  • 22:00. Арсенал (Англия) – Реал Мадрид (Испания) – 3:0

Голы: Деклан Райс, 58, 70, Микель Мерино, 75

  • 22:00. Бавария (Германия) – Интер (Италия) – 1:2

Голы: Томас Мюллер, 85 – Лаутаро Мартинес, 38, Давиде Фраттези, 88

9 апреля

  • 22:00. Барселона (Испания) – Боруссия Дортмунд (Германия)
  • 22:00. ПСЖ (Франция) – Астон Вилла (Англия)

Сетка плей-офф

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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