Где Шахтер и Динамо? Обнародован предполагаемый посев в еврокубках 2025/26

Аналитики ресурса Football Rankings обновили прогноз относительно распределения команд по корзинам перед жеребьевкой основного этапа еврокубков 2025/26.

Согласно актуальному прогнозу, донецкий Шахтер имеет все шансы попасть в первую корзину Лиги Европы 2025/26 благодаря высокому клубному рейтингу. Это означает, что «горняки» могут избежать встреч с рядом топовых соперников.

Киевское Динамо, как ожидается, окажется в третьей корзине того же турнира. В то же время в основных стадиях Лиги чемпионов и Лиги конференций эксперты пока не прогнозируют участие ни одного украинского клуба.

В сезоне 2025/26 УЕФА сохранит новый формат групповых этапов. Основной раунд каждого из трех еврокубковых турниров будет включать 36 команд без деления на классические группы. Все соперники определятся единственной жеребьевкой перед стартом соревнований.

В Лиге чемпионов и Лиге Европы клубы будут распределены на 4 корзины по 9 команд в соответствии с рейтингом. В Лиге конференций – 6 корзин по 6 клубов.

После жеребьевки каждая команда сыграет по два матча с представителями каждой корзины – один дома и один на выезде. В Лиге чемпионов и Лиге Европы команды проведут по 8 туров, а в Лиге конференций – по 6 матчей.

Лига чемпионов 2025/26. Прогнозируемые корзины посева

Лига Европы 2025/26. Прогнозируемые корзины посева

Лига конференций 2025/26. Прогнозируемые корзины посева