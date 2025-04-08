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Лига чемпионов
08 апреля 2025, 22:55 | Обновлено 08 апреля 2025, 23:07
2595
8

Где Шахтер и Динамо? Обнародован предполагаемый посев в еврокубках 2025/26

Горнякам прогнозируют 1-ю корзину ЛЕ, киевлян отправляют в 3-ю корзину ЛЕ

08 апреля 2025, 22:55 | Обновлено 08 апреля 2025, 23:07
2595
8
Где Шахтер и Динамо? Обнародован предполагаемый посев в еврокубках 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine

Аналитики ресурса Football Rankings обновили прогноз относительно распределения команд по корзинам перед жеребьевкой основного этапа еврокубков 2025/26.

Согласно актуальному прогнозу, донецкий Шахтер имеет все шансы попасть в первую корзину Лиги Европы 2025/26 благодаря высокому клубному рейтингу. Это означает, что «горняки» могут избежать встреч с рядом топовых соперников.

Киевское Динамо, как ожидается, окажется в третьей корзине того же турнира. В то же время в основных стадиях Лиги чемпионов и Лиги конференций эксперты пока не прогнозируют участие ни одного украинского клуба.

В сезоне 2025/26 УЕФА сохранит новый формат групповых этапов. Основной раунд каждого из трех еврокубковых турниров будет включать 36 команд без деления на классические группы. Все соперники определятся единственной жеребьевкой перед стартом соревнований.

В Лиге чемпионов и Лиге Европы клубы будут распределены на 4 корзины по 9 команд в соответствии с рейтингом. В Лиге конференций – 6 корзин по 6 клубов.

После жеребьевки каждая команда сыграет по два матча с представителями каждой корзины – один дома и один на выезде. В Лиге чемпионов и Лиге Европы команды проведут по 8 туров, а в Лиге конференций – по 6 матчей.

Лига чемпионов 2025/26. Прогнозируемые корзины посева

Лига Европы 2025/26. Прогнозируемые корзины посева

Лига конференций 2025/26. Прогнозируемые корзины посева

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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apepa
хде динама хде??))
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+2
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Iigor6583
Тихоходи на напівзігнутих ходулях. Єврокубки це їм не інгульці, оболоні, ліві береги...
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-1
_9Quantum19_
Хто ж знав, що в декого з вболівальників ФК "Динамо" (Київ) проблеми із зором.
Якщо хто і опиниться в ЛК, то це їхнє "ДК". Вони вже показали, що їх рівень нижче за ЛЄ, тим паче, нижчий за рівень ЛЧ.
А у статті мова взагалі-то йдеться про Лігу Європи.
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-1
DK2025
Заранее поздравляю Шахтер с попаданием в 1-ю корзину ЛИГИ КОНФЕРЕНЦИЙ
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-1
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