Лидерство сохранили. Женская сборная Украины сыграла вничью с Чехией

Женская сборная Украины встретилась с Чехией в рамках 4-го тура Лиги наций. Несколько дней назад эти команды противостояли друг другу в Польше, и «сине-желтые» одержали победу благодаря результативному удару Ольги Овдийчук. Таким образом, украинки подошли к матчу в Чехии лидером группы В4, а хозяйки поля намеревались взять реванш и по дополнительным показателям возглавить данный квартет.

Поединок начался с неприятностей для нашей команды. После неудачного выхода Самсон чешки сумели открыть счет: удар Кгировой подкорректировала в ворота Свиткова.

Пропустив быстрый гол, украинки попытались завладеть инициативой. Но сборная Чехии едва не удвоила свое преимущество. Сначала после удара головой Дединовой с линии ворот мяч выбила Семкив, а затем Самсон среагировала на удар Котрчовой. У «сине-желтых» активными действиями выделялась Николь Козлова и благодаря ее усилиям украинкам удалось сравнять счет. Зоннтагова в штрафной сбила Козлову, а Петрик реализовала назначенный пенальти.

Чешки попытались перевести игру на нашу половину поля, но «сине-желтые» не позволяли соперницам завладеть преимуществом, организованным прессингом оказывая давление на футболисток Чехии. А перед перерывом отличный шанс для взятия ворот не использовала Овдийчук, которая не реализовала выход один на один с Вотиковой.

Во втором тайме на поле шла равная игра. Украинки организовывали перспективные контратаки, которые вполне могли завершиться успехом для нашей команды. Только в конце поединка чешки большими силами побежали вырывать победу, но «сине-желтые» отстояли ничейный результат.

Лига наций. Группа В4. 4-й тур.

Чехия – Украина – 1:1

Голы: Свиткова (4) – Петрик (19, пенальти)

Предупреждения: Кгирова (27) – Петрик (62)

Чехия: Вотикова, Печкова (Черна, 72), Зоннтагова, Дединова, Ружичкова (Дубцова, 72), Саиткова, Цагинова, Котрчева, Кгирова, Сташкова, Крейчиржикова (Полашкова, 85)

Украина: Самсон, Басанская, Котик, Апанащенко, Корсун, Овдийчук (Глущенко, 85), Семкив, Петрик, Андрухив (Гирин, 66; Панцулая, 94), Козлова (Молодюк, 85), Калинина (Кравчук, 66)

Арбитр: Минка Веккели (Финляндия)

Стадион «Местски» (Усти-над-Лабем, Чехия)

ЧЕХИЯ – УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА