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Лига наций
08 апреля 2025, 20:23 | Обновлено 08 апреля 2025, 20:48
2398
5

Лидерство сохранили. Женская сборная Украины сыграла вничью с Чехией

Команды обменялись голами в первом тайме

08 апреля 2025, 20:23 | Обновлено 08 апреля 2025, 20:48
2398
5
Лидерство сохранили. Женская сборная Украины сыграла вничью с Чехией
УАФ

Женская сборная Украины встретилась с Чехией в рамках 4-го тура Лиги наций. Несколько дней назад эти команды противостояли друг другу в Польше, и «сине-желтые» одержали победу благодаря результативному удару Ольги Овдийчук. Таким образом, украинки подошли к матчу в Чехии лидером группы В4, а хозяйки поля намеревались взять реванш и по дополнительным показателям возглавить данный квартет.

Поединок начался с неприятностей для нашей команды. После неудачного выхода Самсон чешки сумели открыть счет: удар Кгировой подкорректировала в ворота Свиткова.

Пропустив быстрый гол, украинки попытались завладеть инициативой. Но сборная Чехии едва не удвоила свое преимущество. Сначала после удара головой Дединовой с линии ворот мяч выбила Семкив, а затем Самсон среагировала на удар Котрчовой. У «сине-желтых» активными действиями выделялась Николь Козлова и благодаря ее усилиям украинкам удалось сравнять счет. Зоннтагова в штрафной сбила Козлову, а Петрик реализовала назначенный пенальти.

Чешки попытались перевести игру на нашу половину поля, но «сине-желтые» не позволяли соперницам завладеть преимуществом, организованным прессингом оказывая давление на футболисток Чехии. А перед перерывом отличный шанс для взятия ворот не использовала Овдийчук, которая не реализовала выход один на один с Вотиковой.

Во втором тайме на поле шла равная игра. Украинки организовывали перспективные контратаки, которые вполне могли завершиться успехом для нашей команды. Только в конце поединка чешки большими силами побежали вырывать победу, но «сине-желтые» отстояли ничейный результат.

Лига наций. Группа В4. 4-й тур.

Чехия – Украина – 1:1

Голы: Свиткова (4) – Петрик (19, пенальти)

Предупреждения: Кгирова (27) – Петрик (62)

Чехия: Вотикова, Печкова (Черна, 72), Зоннтагова, Дединова, Ружичкова (Дубцова, 72), Саиткова, Цагинова, Котрчева, Кгирова, Сташкова, Крейчиржикова (Полашкова, 85)

Украина: Самсон, Басанская, Котик, Апанащенко, Корсун, Овдийчук (Глущенко, 85), Семкив, Петрик, Андрухив (Гирин, 66; Панцулая, 94), Козлова (Молодюк, 85), Калинина (Кравчук, 66)

Арбитр: Минка Веккели (Финляндия)

Стадион «Местски» (Усти-над-Лабем, Чехия)

ЧЕХИЯ – УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
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ВИДЕО. Петрик реализовала пенальти и сравняла счет в матче с Чехией
Чехия (ж) – Украина (ж) – 1:1. Текстовая трансляция матча
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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 5
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serhiy
Молодці, дівчата. Шкода ,могли вигравати ,в кінці матчу такі моменти були . Але нічого. Вітаю з лідерством в таблиці !!! Красуньки наші !!!
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+6
Ай Петри
Второй был уже рядом...
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+6
C.Пеклов
Добре ,тепер повинно бути легче.
Ответить
+4
apepa
Харьковский «Житлобуд-1» рулит!
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+3
_9Quantum19_
З таким підбором виконавиць наші дівчата мали закривати гру у другому таймі. Сподіваюсь, у наступних матчах вони виправляться.
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+2
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