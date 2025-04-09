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  4. Скандальный пенальти Альвареса. УЕФА подозревают в редактировании видео
Лига чемпионов
09 апреля 2025, 06:31 |
839
0

Скандальный пенальти Альвареса. УЕФА подозревают в редактировании видео

Рефери отменил гол в серии пенальти из-за двойного касания игроком мяча

09 апреля 2025, 06:31 |
839
0
Скандальный пенальти Альвареса. УЕФА подозревают в редактировании видео
УЕФА. Хулиан Альварес

Скандал вокруг отмененного пенальти Хулиана Альвареса в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридскими Атлетико и Реалом (1:0, пен. 2:4) продолжает разворачиваться по неожиданному сценарию.

После первого независимого отчета, обнаружившего аномалии в видео VAR, организация Senales de Humo, связанная с болельщиками Атлетико, подготовила второй отчет, подтверждающий предварительные выводы. В судебно-техническом анализе, обнародованном изданием Mundo Deportivo, утверждается:

«В проанализированном видеофайле отсутствуют ключевые метаданные, подтверждающие его подлинность. Нет ни хэша, ни криптографической подписи. Технические параметры не соответствуют стандартам, обычно используемым системой VAR. С технической точки зрения невозможно подтвердить, что это оригинальная запись VAR. Напротив, анализ не исключает, что видео было смонтировано и изменено по сравнению с оригиналом».

Кроме того, во втором выводе отмечается, что момент, за который пенальти было аннулировано – то есть якобы двойное касание Альвареса – не подтверждается видео: «При покадровом анализе не наблюдается ни одного движения мяча, свидетельствующего о контакте с левой ногой перед ударом правой. То есть нет ни одного доказательства, что игрок коснулся мяча обеими ногами – одновременно или последовательно».

Ранее УЕФА обнародовала видео для объяснения решения рефери Шимона Марциняка, заверив, что именно оно просматривалось в VAR-комнате. Однако эксперты обращают внимание на то, что решение VAR было принято менее чем через минуту – подозрительно быстро, если сравнивать с другими спорными моментами.

Первый отчет, который распространил Международный союз фан-клубов Атлетико, получил широкую огласку среди болельщиков и медиа. Новый отчет Señales de Humo лишь усиливает давление на УЕФА. Ожидается, что полный документ будет обнародован в ближайшие дни, а скандал может иметь дальнейшие юридические и репутационные последствия для УЕФА.

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Николай Степанов Источник: Mundo Deportivo
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