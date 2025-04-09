ОФИЦИАЛЬНО. Англия выставит 5 команд в Лиге чемпионов 2025/26

Англия получит дополнительный пропуск и будет представлена 5 командами в Лиге чемпионов 2025/26.

Это стала известно после разгромной победы лондонского Арсенала над мадридским Реалом со счетом 3:0 в 1/4 финала ЛЧ 2024/24.

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В основном раунде Лиги чемпионов 2025/26 выступят 36 команд, которые будут объединены в одну турнирную таблицу. Две лучших страны в односезонном рейтинге УЕФА получают дополнительные пропуски в ЛЧ.

В односезонном рейтинге впереди:

Гарантированная путевка: Англия (24.536)

(24.536) В борьбе: Испания (21.678), Италия (20.187)

Выбыли: Германия (17.921), Португалия (16.250), Франция (16.214), Бельгия (15.650), Нидерланды (15.250)

Англия математически гарантированно вошла в число двух лучших стран в евросезоне. Команда, занявшая 5-е место в Английской Премьер-лиге, получит право выступить в Лиге чемпионов.

Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (73), Арсенал (62), Ноттингем Форест (57), Челси, Ньюкасл (по 53), Ман Сити (52), Астон Вилла (51).

Вторая дополнительная путевка, скорее всего, достанется Испании, если команды Ла Лиги не допустят провала по сравнению с представителями Италии.

Коэффициент УЕФА для стран рассчитывается так: количество набранных очков (2 за победу, 1 за ничью, плюс бонусы; квалификационные раунды учитываются как 50%) делятся на количество стартовавших в евросезоне команд от страны.

Турнирная таблица АПЛ

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Ливерпуль 31 22 7 2 72 - 30 73 2 Арсенал 31 17 11 3 56 - 26 62 3 Ноттингем Форест 31 17 6 8 51 - 37 57 4 Челси 31 15 8 8 54 - 37 53 5 Ньюкасл 30 16 5 9 52 - 39 53 6 Манчестер Сити 31 15 7 9 57 - 40 52 7 Астон Вилла 31 14 9 8 46 - 46 51 8 Фулхэм 31 13 9 9 47 - 42 48 9 Брайтон 31 12 11 8 49 - 47 47 10 Борнмут 31 12 9 10 51 - 40 45 11 Кристал Пэлас 30 11 10 9 39 - 35 43 12 Брентфорд 31 12 6 13 51 - 47 42 13 Манчестер Юнайтед 31 10 8 13 37 - 41 38 14 Тоттенхэм 31 11 4 16 58 - 45 37 15 Эвертон 31 7 14 10 33 - 38 35 16 Вест Хэм 31 9 8 14 35 - 52 35 17 Вулверхэмптон 31 9 5 17 43 - 59 32 18 Ипсвич Таун 31 4 8 19 31 - 65 20 19 Лестер 31 4 5 22 25 - 70 17 20 Саутгемптон 31 2 4 25 23 - 74 10 Полная таблица

Гонка за две дополнительных путевки в ЛЧ 2025/26

Сетка плей-офф Лиги чемпионов

Шансы команд АПЛ 2024/25 на квалификацию в Лигу чемпионов 2025/26

Страны-лидеры в рейтинге УЕФА за сезон 2024/25

Пятилетний рейтинг УЕФА 2025