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  4. Травма Лунина, победа Челси, жеребьевка Кубка, провал Шевченко на выборах
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04 апреля 2025, 07:15 |
821
0

Травма Лунина, победа Челси, жеребьевка Кубка, провал Шевченко на выборах

Главные новости за 3 апреля на Sport.ua

04 апреля 2025, 07:15 |
821
0
Травма Лунина, победа Челси, жеребьевка Кубка, провал Шевченко на выборах
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 3 апреля.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
Президента УАФ поддержало только 15 европейских стран-ассоциаций

2А. Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины
Шахтер сыграет с Полесьем, а Динамо выпал соперник из Первой лиги

2В. Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
Клуб рассматривает варианты из четырех стадионов

3А. Присоединился к Куртуа. Лунин травмировался накануне матча с Валенсией
Карло Анчелотти сможет рассчитывать на третьего голкипера Франа Гонсалеса

3В. Стало известно, сколько Лунин пропустит из-за травмы. Все не так просто
Украинский голкипер рискует пропустить 4 недели

4. VAR решает. Энцо Фернандес принес победу Челси над Тоттеннхэмом
Вечером 3 апреля в Лондоне прошел матч 30-го тура АПЛ

5А. Красная карточка и хет-трик. Бешикташ сенсационно вылетел из Кубка Турции
Раннее удаление испортило матч для хозяев

5В. Может пропустить остаток сезона. Моуриньо ожидает новую дисквалификацию
«Фенербахче» уступил «Галатасараю» в Кубке Турции

6. Очередной гол Дьекерша. Спортинг дома разобрался с Риу Аве в рамках Кубка
Важная победа для «львов» в 1/2 финала Кубка Португалии

7. Арсенал и Челси хотели кипера из Украины. Но тот выбрал другую команду
Владислав Крапивцов выступает за «Жирону»

8. ДЖЕВАНИ: «Барселона Капела? Там я начал мечтать всерьез»
Эксклюзивное интервью бразильца для Sport.ua

9. Украинские пара атлеты завоевали 22 медали чемпионата Европы-2025
Украинская сборная успешно выступила в Финляндии

10. Яремчуку пора возвращаться в Украину. Шахтер – оптимальный вариант
Алексей Сливченко считает, что от такого сотрудничества выиграет и форвард, и донецкий клуб

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Александр Сильченко Sport.ua
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