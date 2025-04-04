Травма Лунина, победа Челси, жеребьевка Кубка, провал Шевченко на выборах

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 3 апреля.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА

Президента УАФ поддержало только 15 европейских стран-ассоциаций

2А. Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины

Шахтер сыграет с Полесьем, а Динамо выпал соперник из Первой лиги

2В. Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка

Клуб рассматривает варианты из четырех стадионов

3А. Присоединился к Куртуа. Лунин травмировался накануне матча с Валенсией

Карло Анчелотти сможет рассчитывать на третьего голкипера Франа Гонсалеса

3В. Стало известно, сколько Лунин пропустит из-за травмы. Все не так просто

Украинский голкипер рискует пропустить 4 недели

4. VAR решает. Энцо Фернандес принес победу Челси над Тоттеннхэмом

Вечером 3 апреля в Лондоне прошел матч 30-го тура АПЛ

5А. Красная карточка и хет-трик. Бешикташ сенсационно вылетел из Кубка Турции

Раннее удаление испортило матч для хозяев

5В. Может пропустить остаток сезона. Моуриньо ожидает новую дисквалификацию

«Фенербахче» уступил «Галатасараю» в Кубке Турции

6. Очередной гол Дьекерша. Спортинг дома разобрался с Риу Аве в рамках Кубка

Важная победа для «львов» в 1/2 финала Кубка Португалии

7. Арсенал и Челси хотели кипера из Украины. Но тот выбрал другую команду

Владислав Крапивцов выступает за «Жирону»

8. ДЖЕВАНИ: «Барселона Капела? Там я начал мечтать всерьез»

Эксклюзивное интервью бразильца для Sport.ua

9. Украинские пара атлеты завоевали 22 медали чемпионата Европы-2025

Украинская сборная успешно выступила в Финляндии

10. Яремчуку пора возвращаться в Украину. Шахтер – оптимальный вариант

Алексей Сливченко считает, что от такого сотрудничества выиграет и форвард, и донецкий клуб