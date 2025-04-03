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Испания
03 апреля 2025, 18:50 | Обновлено 03 апреля 2025, 19:43
1948
1

Стало известно, сколько Лунин пропустит из-за травмы. Все не так просто

Украинский голкипер рискует пропустить 4 недели

03 апреля 2025, 18:50 | Обновлено 03 апреля 2025, 19:43
1948
1
Стало известно, сколько Лунин пропустит из-за травмы. Все не так просто
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Стало известно, сколько времени из-за травмы будет отсутствовать украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин.

Как сообщает El Chiringuito, 26-летний вратарь получил разрыв камбаловидной мышцы во время последнего матча с «Реалом Сосьедад». Андрей рискует пропустить до 4 недель.

В текущем сезоне Андрей Лунин провел 12 матчей на клубном уровне, из которых 4 – сухие, пропустил 19 голов.

Рассматривается вариант, при котором Андрей сыграет против «Валенсии» на обезболивающих уколах.

Ранее сообщалось о том, что Лунина разнесли за матч Кубка Испании.

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Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу травма Ла Лига травма ноги
Даниил Кирияка Источник: El Chiringuito TV
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ivankondrat96
Грати на уколах такий собі варіант. Можна лише ускладнити ситуацію. Навіщо геройствувати
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