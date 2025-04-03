Стало известно, сколько Лунин пропустит из-за травмы. Все не так просто
Украинский голкипер рискует пропустить 4 недели
Стало известно, сколько времени из-за травмы будет отсутствовать украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин.
Как сообщает El Chiringuito, 26-летний вратарь получил разрыв камбаловидной мышцы во время последнего матча с «Реалом Сосьедад». Андрей рискует пропустить до 4 недель.
В текущем сезоне Андрей Лунин провел 12 матчей на клубном уровне, из которых 4 – сухие, пропустил 19 голов.
Рассматривается вариант, при котором Андрей сыграет против «Валенсии» на обезболивающих уколах.
Ранее сообщалось о том, что Лунина разнесли за матч Кубка Испании.
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