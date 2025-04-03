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Кубок Турции
Бешикташ
03.04.2025 20:30 – FT 1 : 3
Гёзтепе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
03 апреля 2025, 22:42 | Обновлено 04 апреля 2025, 00:09
684
0

Красная карточка и хет-трик. Бешикташ сенсационно вылетел из Кубка Турции

Ранее удаление испортило матч для хозяев

03 апреля 2025, 22:42 | Обновлено 04 апреля 2025, 00:09
684
0
Красная карточка и хет-трик. Бешикташ сенсационно вылетел из Кубка Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Гезтепе

В четверг, 3 апреля, состоялся матч 1/4 финала Кубка Турции между «Бешикташем» и «Гезтепе».

Встречу принял Водафон Парк в Стамбуле.

Хозяева поля первыми открыли счет на 30-й минуте благодаря усилиям Эрнеста Мучи, но уже через 6 минут Сануч получил красную карточку и «Бешикташ» остался вдесятером. Через 2 минуты счет сравнял Ромуло, а в концовке матча своими двумя голами он добил хозяев поля.

В 1/2 финала «Гезтепе» сыграет с «Трабзонспором».

Кубок Турции. 1/4 финала

Бешикташ – Гезтепе – 1:3

Голы: Мучи, 30 – Ромуло, 38, 79 (пенальти), 81

Удаление: Сануч, 36

Фото матча:

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Бешикташ Гезтепе Кубок Турции по футболу Ромуло
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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