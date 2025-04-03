Красная карточка и хет-трик. Бешикташ сенсационно вылетел из Кубка Турции

В четверг, 3 апреля, состоялся матч 1/4 финала Кубка Турции между «Бешикташем» и «Гезтепе».

Встречу принял Водафон Парк в Стамбуле.

Хозяева поля первыми открыли счет на 30-й минуте благодаря усилиям Эрнеста Мучи, но уже через 6 минут Сануч получил красную карточку и «Бешикташ» остался вдесятером. Через 2 минуты счет сравнял Ромуло, а в концовке матча своими двумя голами он добил хозяев поля.

В 1/2 финала «Гезтепе» сыграет с «Трабзонспором».

Кубок Турции. 1/4 финала

Бешикташ – Гезтепе – 1:3

Голы: Мучи, 30 – Ромуло, 38, 79 (пенальти), 81

Удаление: Сануч, 36

Фото матча: