Красная карточка и хет-трик. Бешикташ сенсационно вылетел из Кубка Турции
Ранее удаление испортило матч для хозяев
В четверг, 3 апреля, состоялся матч 1/4 финала Кубка Турции между «Бешикташем» и «Гезтепе».
Встречу принял Водафон Парк в Стамбуле.
Хозяева поля первыми открыли счет на 30-й минуте благодаря усилиям Эрнеста Мучи, но уже через 6 минут Сануч получил красную карточку и «Бешикташ» остался вдесятером. Через 2 минуты счет сравнял Ромуло, а в концовке матча своими двумя голами он добил хозяев поля.
В 1/2 финала «Гезтепе» сыграет с «Трабзонспором».
Кубок Турции. 1/4 финала
Бешикташ – Гезтепе – 1:3
Голы: Мучи, 30 – Ромуло, 38, 79 (пенальти), 81
Удаление: Сануч, 36
Фото матча:
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