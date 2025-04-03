3 апреля на «Водафон Парк» пройдет матч четвертьфинала Кубка Турции, в котором «Бешикташ» встретится с «Гезтепе». Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

Бешикташ

Команда в прошлом сезоне запомнилась скорее скандалами, среди которых особняком выделялось решение руководства разогнать известных легионеров во главе с Абубакаром, прямо по ходу розыгрыша, что складывался неудачно. В чемпионате это не помогло, там закончили шестыми. Но хотя бы напоследок взяли кубок Турции.

Новый сезон начинался с 5:0 с Галатасараем - так, выигрывая Суперкубок, в Стамбуле дебютировал ван Бронкхорст. Но уже к концу осени он разочаровал настолько, что был уволен. Новый полноценный наставник, Сульшер, был назначен только в январе. Не удивительно, что уже не было шансов пройти в плей-офф Лиги Европы, да и в чемпионате дела не очень складываются. Была серия побед, но в марте уступили и Газиантепу, и Коньяспору. После паузы на игры сборных, против Галатасарая, получилось приятно удивить: дерби с чемпионом и лидером получилось выиграть.

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Гезтепе

Клуб не так давно, в 2017-2022, проводил на уровне Суперлиги пять сезонов кряду. И даже на пике претендовал на возвращение в еврокубки, занимая шестое место. Но потом был вылет, и только прошлой весной получилось вернуться, заняв вторую позицию в Первой Лиге.

Поначалу подопечные Станимира Стойлова показывали только отличные результаты. Новичок шел выше многих статусных соперников, демонстрируя готовность побороться за место в еврокубках. Но с конца января форму утратили, и максимум берут в Суперлиги ничьи. Так было и с Трабзонспором в прошлом туре - там закончили 1:1. При этом в кубке выбили на этом отрезке Газиантеп и Касымпашу, причем последнюю разгромили на выезде 5:0.

Статистика личных встреч

Новичок Суперлиги в ноябре выиграл в Стамбуле, хотя до этого проигрывал гранду пять раз кряду, с учетом кубка.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в гостей. С ними можно согласиться, тем более что победа с Галатасараем должна воодушевить команду. Ставим на то, что они снова выиграют (коэффициент - 1,77).

Прогноз Sport.ua Бешикташ Гёзтепе Победа Бешикташа 1.77 Сделать ставку

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