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Кубок Турции
Бешикташ
03.04.2025 20:30 - : -
Гёзтепе
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Турция
03 апреля 2025, 05:47 | Обновлено 03 апреля 2025, 05:48
12
0

Бешикташ – Гезтепе. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Турции

Поединок состоится 3 апреля в 20:30 по Киеву

03 апреля 2025, 05:47 | Обновлено 03 апреля 2025, 05:48
12
0
Бешикташ – Гезтепе. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

3 апреля на «Водафон Парк» пройдет матч четвертьфинала Кубка Турции, в котором «Бешикташ» встретится с «Гезтепе». Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

Бешикташ

Команда в прошлом сезоне запомнилась скорее скандалами, среди которых особняком выделялось решение руководства разогнать известных легионеров во главе с Абубакаром, прямо по ходу розыгрыша, что складывался неудачно. В чемпионате это не помогло, там закончили шестыми. Но хотя бы напоследок взяли кубок Турции.

Новый сезон начинался с 5:0 с Галатасараем - так, выигрывая Суперкубок, в Стамбуле дебютировал ван Бронкхорст. Но уже к концу осени он разочаровал настолько, что был уволен. Новый полноценный наставник, Сульшер, был назначен только в январе. Не удивительно, что уже не было шансов пройти в плей-офф Лиги Европы, да и в чемпионате дела не очень складываются. Была серия побед, но в марте уступили и Газиантепу, и Коньяспору. После паузы на игры сборных, против Галатасарая, получилось приятно удивить: дерби с чемпионом и лидером получилось выиграть.

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Гезтепе

Клуб не так давно, в 2017-2022, проводил на уровне Суперлиги пять сезонов кряду. И даже на пике претендовал на возвращение в еврокубки, занимая шестое место. Но потом был вылет, и только прошлой весной получилось вернуться, заняв вторую позицию в Первой Лиге.

Поначалу подопечные Станимира Стойлова показывали только отличные результаты. Новичок шел выше многих статусных соперников, демонстрируя готовность побороться за место в еврокубках. Но с конца января форму утратили, и максимум берут в Суперлиги ничьи. Так было и с Трабзонспором в прошлом туре - там закончили 1:1. При этом в кубке выбили на этом отрезке Газиантеп и Касымпашу, причем последнюю разгромили на выезде 5:0.

Статистика личных встреч

Новичок Суперлиги в ноябре выиграл в Стамбуле, хотя до этого проигрывал гранду пять раз кряду, с учетом кубка.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в гостей. С ними можно согласиться, тем более что победа с Галатасараем должна воодушевить команду. Ставим на то, что они снова выиграют (коэффициент - 1,77).

Прогноз Sport.ua
Бешикташ
3 апреля 2025 -
20:30
Гёзтепе
Победа Бешикташа 1.77 Сделать ставку

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Гезтепе Бешикташ чемпионат Турции по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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