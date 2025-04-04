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Кубок Турции
Бешикташ
03.04.2025 20:30 – FT 1 : 3
Гёзтепе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
04 апреля 2025, 03:35 | Обновлено 04 апреля 2025, 03:42
19
0

Бешикташ – Гёзтепе – 1:3. Хет-трик Ромуло. Видео голов и обзор матча

Сенсационно завершился четвертьфинальный матч Кубка Турции

04 апреля 2025, 03:35 | Обновлено 04 апреля 2025, 03:42
19
0
Бешикташ – Гёзтепе – 1:3. Хет-трик Ромуло. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 3 апреля, состоялся матч 1/4 финала Кубка Турции между «Бешикташем» и «Гезтепе».

Мало кто ожидал такого развития событий, ведь «Бешикташ» считался безоговорочным фаворитом.

На 30-й минуте Эрнест Мучи вывел хозяев вперед. И все шло по плану команды, но на 36-й минуте Толга Сануç получил красную карточку.

Уже через две минуты Ромуло сравнял счет в матче.

Во втором тайме игра в большинстве помогла «Гезтепе». На 79-й минуте Ромуло вывел команду вперед благодаря пенальти, а через две минуты бразилец оформил хет-трик.

В 1/2 финала «Гезтепе» сыграет с «Трабзонспором».

Кубок Турции. 1/4 финала

Бешикташ – Гезтепе – 1:3

Голы: Мучи, 30 – Ромуло, 38, 79 (пенальти), 81

Удаления: Сануч, 36

Видео голов и обзор матча

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Бешикташ хет-трик Кубок Турции по футболу Ромуло Гезтепе видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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