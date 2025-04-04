Бешикташ – Гёзтепе – 1:3. Хет-трик Ромуло. Видео голов и обзор матча
Сенсационно завершился четвертьфинальный матч Кубка Турции
В четверг, 3 апреля, состоялся матч 1/4 финала Кубка Турции между «Бешикташем» и «Гезтепе».
Мало кто ожидал такого развития событий, ведь «Бешикташ» считался безоговорочным фаворитом.
На 30-й минуте Эрнест Мучи вывел хозяев вперед. И все шло по плану команды, но на 36-й минуте Толга Сануç получил красную карточку.
Уже через две минуты Ромуло сравнял счет в матче.
Во втором тайме игра в большинстве помогла «Гезтепе». На 79-й минуте Ромуло вывел команду вперед благодаря пенальти, а через две минуты бразилец оформил хет-трик.
В 1/2 финала «Гезтепе» сыграет с «Трабзонспором».
Кубок Турции. 1/4 финала
Бешикташ – Гезтепе – 1:3
Голы: Мучи, 30 – Ромуло, 38, 79 (пенальти), 81
Удаления: Сануч, 36
Видео голов и обзор матча
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