Бешикташ – Гёзтепе – 1:3. Хет-трик Ромуло. Видео голов и обзор матча

В четверг, 3 апреля, состоялся матч 1/4 финала Кубка Турции между «Бешикташем» и «Гезтепе».

Мало кто ожидал такого развития событий, ведь «Бешикташ» считался безоговорочным фаворитом.

На 30-й минуте Эрнест Мучи вывел хозяев вперед. И все шло по плану команды, но на 36-й минуте Толга Сануç получил красную карточку.

Уже через две минуты Ромуло сравнял счет в матче.

Во втором тайме игра в большинстве помогла «Гезтепе». На 79-й минуте Ромуло вывел команду вперед благодаря пенальти, а через две минуты бразилец оформил хет-трик.

В 1/2 финала «Гезтепе» сыграет с «Трабзонспором».

Кубок Турции. 1/4 финала

Бешикташ – Гезтепе – 1:3

Голы: Мучи, 30 – Ромуло, 38, 79 (пенальти), 81

Удаления: Сануч, 36

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